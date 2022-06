Dietikon So wird die Stadt grüner: Dietikon zeigt seinen Weg hin zur treibhausgasfreien Energieversorgung bis ins Jahr 2050 Die Stadt führt am Montagabend zusammen mit der Limeco eine Infoveranstaltung durch. David Egger 17.06.2022, 18.26 Uhr

Hohe Ziele: Die Stadt Dietikon lädt gemeinsam mit der interkommunalen Anstalt Limeco am Montagabend zu einem Infoanlass in Dietikon ein. Das Motto lautet: «Netto Null für die Energieversorgung in Dietikon – gemeinsam machen wir es möglich». Chris Iseli

Unter dem Motto «Netto Null für die Energieversorgung in Dietikon – gemeinsam machen wir es möglich» laden die Stadt Dietikon und die interkommunale Anstalt Limeco am Montagabend zu einem gemeinsamen Infoanlass in Dietikon. Zur Erinnerung: Die Stadt Dietikon will bis ins Jahr 2040 eine Energieversorgung mit hundert Prozent erneuerbaren Energien. Zudem strebt sie bis ins Jahr 2050 netto null Treibhausgasemissionen an (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).