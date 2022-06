Dietikon «Dietikon, wie ihr abgeht, wow!» – Steff la Cheffe war begeistert vom Publikum am Sommerfest Am dreitägigen Dietiker Sommerfest zeigte sich Dietikon von seiner ausgelassenen Seite. An den Konzerten von Steff la Cheffe, der Stadtmusik Dietikon und Šuma Čovjek tanzten, klatschten und sangen die Dietikerinnen und Dietiker bis in die Abendstunden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 12.06.2022, 16.18 Uhr

Pfadi in Action: Die Vereine zeigten am diesjährigen Dietiker Sommerfest Präsenz. Claudia Minder Zentraler Ort für städtische Anliegen: Auch das Studio Dietikon hatte einen Stand im Dietiker Zentrum. Claudia Minder Ballone, Festbänke und Essensstände: Das Dietiker Zentrum wurde zum Festgelände. Claudia Minder Sie erschienen mit den unverkennbaren Glocken: Die Trychler durften am Fest nicht fehlen. Claudia Minder Von Bratwurst... Claudia Minder ...über Injera... Claudia Minder ...bis zu Zuckerwatte, bot das Fest viele kulinarische Köstlichkeiten. Claudia Minder Die Dietiker Stadtmusik spielte am Samstagnachmittag auf... Claudia Minder ...und brachte die Zuhörerschaft zum Mitschunkeln. Claudia Minder Statt Sven Ivanic: Der Komiker Kiko moderierte den Abend. Claudia Minder Mitreissende Polkas und Balladen: Šuma Čovjek animierte das Publikum zum Tanzen - von Kindern und Jugendlichen über Eltern bis hin zu Seniorinnen. Claudia Minder Die Band besteht aus Männern mit thurgauisch-bosnisch-algerischen Wurzeln. Claudia Minder Mal deutsch, mal arabisch, mal spanisch: Die Band liess die Sprachgrenzen verschwimmen. Claudia Minder Krönender Abschluss: Die Berner Sängerin Steff la Cheffe sang am Samstagabend vor einem begeisterten Publikum. Claudia Minder Sie ging auf Tuchfühlung: Die Herzen der Teenager in den vordersten Reihen flogen der Sängerin zu. Claudia Minder Ein Zuhörer hält das Steff-la-Cheffe-Konzert mit seinem Handy fest. Claudia Minder

Als sich Steff la Cheffe die Kappe des kreischenden Teenagers auf den Kopf setzte, wurde der Moment für das Mädchen vor ihr wohl unvergesslich. Auch die Erwachsenen hinter den Teenagern am Bühnenrand tanzten und klatschten zu den Liedern der Berner Sängerin auf dem Dietiker Kirchplatz. Die Sängerin war sichtlich bewegt vom Publikum. Sie sagte: «Dietikon, wie ihr abgeht, wow!» Als Dank stimmte sie auch noch ein bisher unveröffentlichtes Lied an.

Als das Multitalent zum Abschluss ihren Hit «Ha ke Ahnig» anstimmte, sangen Dutzende mit. Der Hauptact am Samstagabend brachte das Festzelt ans Limit. Doch dank des Sommerwetters konnten Zuhörerinnen und Zuhörer das Konzert auch von ausserhalb mitverfolgen.

Vor der Bernerin betrat Šuma Čovjek die Bühne. Die Popband wurde wie danach auch Steff la Cheffe vom Komiker Kiko angekündigt. Er moderierte den Abend und vertrat Sven Ivanic. Šuma Čovjek bedeutet auf Deutsch Waldmann. Die Band besteht aus Männern mit thurgauisch-bosnisch-algerischen Wurzeln. Sie animierten das Publikum – vom Kind bis zur Seniorin – während einer guten Stunde mit ihren oft mehrsprachigen Liedern zum Tanzen. «Das war überraschend sehr gut», sagte eine Dietikerin.

Es wurde indisches, äthiopisches und schweizerisches Essen serviert

«Ein Aspekt dieses Festes ist die Integration», sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der an verschiedenen Orten auf dem Festgelände zu sehen war. Dazu passte der Streetfood auf dem Festgelände im Zentrum. So konnten sich die Besucher beispielsweise mit Bratwürsten, Samosas und Injeras verköstigen. Auch für lokales Bier war gesorgt.

Die Dietikerinnen und Dietiker genossen das Fest nach dem langen Coronaschlaf. «Wir wurden fast überrannt. Die Leute lechzen nach dieser langen Zeit nach solchen Festen», sagte Bachmann. Die Besucherinnen und Besucher schlenderten aus unterschiedlichen Gründen über das Festgelände: Einige wollten tanzen, anderen knurrte der Magen und wieder andere blieben an den Ständen der Vereine hängen. Dabei fiel besonders der Stand der Pfadi St. Ulrich auf. Dort konnte man am Glücksrad drehen und Stockbrot gewinnen.

«Dietikon stellt etwas auf die Beine, das ist wunderbar», sagte Gottfried Imhof. Er kam, um seiner Frau, die am Samstagnachmittag im Chor für Singfreudige mitsang, zuzuhören. Danach spielte die Dietiker Stadtmusik auf. Während diesem Konzert bildete sich spontan eine Schlange aus alten und jungen Menschen, die sich im Takt der Bläser durch das Zelt bewegte. Für den Geschmack der Dietikerin Juwita Zaugg könnte die Stadt gerne noch mehr Aktivitäten veranstalten. Sie sagte: «Es ist schön, macht die Stadt ein solches Fest und gut ist es grösser als letztes Mal.»

Strikter Zeitplan forderte die Veranstalter heraus

Das Sommerfest wurde im Vergleich zur letzten Ausgabe von zwei auf drei Tage erweitert. Dabei gab es viel Programm. «Wir mussten das Zeitmanagement gut im Griff haben», sagte Irene Brioschi, Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon und Mitglied des Organisationskomitees. Das sei insbesondere vor den grossen Hauptacts und während des eng getakteten Samstagmorgens schwierig gewesen. Am Samstag stellten sich im Halbstundentakt Vereine wie zum Beispiel die Trychler, der Qwan-Ki-Do Club oder die Fit 4 Fun Linedancers vor.

Das siebenköpfige OK des Festes wurde von einigen freiwilligen Helfern unterstützt. «Wir waren ein wenig übermütig», so Brioschi. Da der Aufwand nicht viel grösser sei, ob man ein solches Fest einen Tag länger oder kürzer mache, habe man sich auf drei Tage geeinigt. Rückblickend hätte man für den Besucheransturm noch einige zusätzliche Helfer gebrauchen können. Brioschi war aber sehr zufrieden mit dem Fest. «Die Stimmung war extrem friedlich und es waren viele Leute da», sagte sie. Auch das Wetter habe an allen Tagen gut mitgespielt.

Das dreitägige Programm startete fulminant

Bereits der Freitag hatte Brioschis Erwartungen übertroffen. «Am Freitagabend wurde ich fast überrollt von allen Eindrücken», sagte sie. Der Auftakt des Festes stand ganz im Zeichen der Jugend. So traten der Rapper Didi und der Dietiker DJ und Musikproduzent Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind auf. Zudem erhielten Dietiker Jugendliche eine Bühne, um ihr Können zu zeigen.

Nachdem der Samstag Attraktionen für Jung und Alt bot, bot der Sonntag besonders für Kinder ein attraktives Programm. Sie konnten sich am Stand der Freizeitanlage Chrüzacher schminken lassen und Spiele aus aller Welt ausprobieren. Den musikalischen Abschluss des Festes bildete die Kinderband Laurent & Max, die am Sonntagnachmittag für Kinder und Junggebliebene aufspielte. Zudem traten am Sonntag unter anderem die Tambouren der Stadtjugendmusik sowie Michael Sablotny und Aurore Baal auf.

