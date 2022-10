FC Dietikon lässt SC Binningen keine Chance

Dietikon Der FC Dietikon lässt dem SC Binningen keine Chance Die Limmattaler schlagen die Binninger gleich mit 5:1 und festigen damit Rang 1 in der Tabelle. Michel Sutter Jetzt kommentieren 30.10.2022, 22.54 Uhr

«Einer geht noch rein!», mögen sich die Dietiker in der Schlussphase der Partie gegen Binningen gesagt haben. Knapp zwei Minuten blieben regulär noch zu spielen, da lenkte Petar Ugljesic den Ball im Strafraum nach einem Pass von Marko Lazic sehenswert zum 5:1 ab. Es war der Schlusspunkt der Partie und der zweite Treffer für den starken Ugljesic nach dem 3:0 in der 67. Minute am Samstagnachmittag.

Fünf Tore also für die Limmattaler, und es hätten noch mehr sein können, vielleicht sogar müssen. Die Hausherren hatten sich nämlich zahlreiche gute Chancen erspielt. Die beste nach knapp einer Stunde, als Ugljesic nach einem Fehler von Binningens Torwart Armend Jusufi das leere Tor vor sich hatte, aber mit seinem Schuss nur den Pfosten traf. Schon in den ersten zehn Minuten war der Dietiker Stürmer gleich zweimal zu einer guten Gelegenheit gekommen.

Aber auch seine Teamkollegen vergaben tolle Chancen, Fabio Rodriguez oder Toko, der später, in der 70. Minute, doch noch treffen sollte. Und nicht zu vergessen ein möglicher Strafstoss für Dietikon, als Ugljesic im Strafraum nach einem Duell mit Michael Neuhaus zu Fall kam, die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm blieb.

«Bei der Chancenauswertung waren wir etwas zu leger»,

sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone und sprach damit das Haar in der Suppe des Dietiker Spiels an. Die ersten beiden Tore hatten Valdrin Dalipi (19. Minute) und Davor Mutabdzic (47.) geschossen.

Gäste waren offensiv schwach

Die Limmattaler profitierten allerdings auch davon, dass die Gäste aus Binningen offensiv sehr wenig zu Stande brachten. Sie brauchten fast 70 Minuten, um sich ihre erste gute Torchance zu erspielen: Sohail Mehrabi setzte einen Ball im Strafraum knapp am Pfosten vorbei. Die Antwort der Dietiker folgte nur zwei Minuten später durch Tokos Tor zum 4:0 und zur Entscheidung in dieser einseitigen Partie.

Kurz darauf hatten die Gäste dann nochmals eine grosse Chance zum Anschlusstor: Dietikons Torhüter Lukas Winzap hatte im Strafraum Veriano Vogrig getroffen, dieser fiel hin. Penalty für Binningen – ein vertretbarer Entscheid. Der eingewechselte Claude Nyfeler trat an, doch Winzap reagierte stark und wehrte den Schuss und auch den Nachschuss ab.

Lassen die Dietiker vor Schlusspfiff nach?

Als dann zehn Minuten vor dem Ende doch noch das 1:4 durch Jan Ganster fiel, schien es, als ob die Dietiker Konzentration etwas nachgelassen hätte. Es war aber auch klar, dass Binningen sich auf Resultatkosmetik beschränken musste. Zu souverän agierten die Dietiker, zu deutlich war ihre Überlegenheit. «Wir waren von Anfang an dominant und hatten das Spiel diktiert», so Tarone und erinnerte daran, dass die Gäste in den neun Spielen zuvor nur elf Gegentore kassiert hatten. «Das war eine sehr gute Leistung von uns.»

Eine Leistung auch als Reaktion auf die Niederlage vor einer Woche gegen Muttenz. «Wir hatten eine supergute Trainingswoche», lobte Tarone. «Und wir haben heute Leidenschaft und Willen gezeigt und auch sehr wenig zugelassen.» Ein Spiel, so wie es sich der Dietiker Trainer vorstellt? «Ja», antwortete Tarone.

«Genau so wollen wir spielen.»

Am besten auch am nächsten Wochenende, wenn der Spitzenkampf gegen Liestal folgt. Liestal hat dank seines Auswärtssieges in Pratteln den Abstand zu Leader Dietikon halten können. Dieser liegt bei drei Punkten. «Das wird ein schwieriges Spiel werden», sagte Tarone. «Aber es ist ohnehin eine schwierige Gruppe.»

Telegramm Dietikon - Binningen 5:1 Dornau. – 200 Zuschauer. – Tore: 19. Dalipi 1:0. 47. Mutabdzic 2:0. 67. Ugljesic 3:0. 70. Toko 4:0. 82. Ganster 4:1. 88. Ugljesic 5:1.

Dietikon: Winzap; Pepe (80. Lazic), Dodaj, Jagne, Simao; Di Gregorio; Mutabdzic (73. Afulike), Toko, Dalipi (80. Simic), Rodriguez (75. Itoko); Ugljesic.

Binnigen: Jusufi; Vogrig, Neuhaus, Ebener, Herzog (80. Kirupairajah); Mehrabi, Uzakgider (70. Kurz), Mahic, Zaugg; Ganster, Barudio (60. Nyfeler).

Bemerkungen: 58. Pfostenschuss Ugljesic. 79. Winzap hält Foulelfmeter von Nyfeler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen