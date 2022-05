Sechswöchiges Sportevent Active City Dietikon ist eröffnet

Dietikon «Dietikon ist eine Sportstadt»: Der Eröffnungsanlass für die Active City lockte viele Sportbegeisterte an Im Rahmen von «Active City» bietet die Stadt Dietikon die nächsten sechs Wochen gratis Sportkurse für alle. Bei der Eröffnung am Montag in der Kirchhalde waren Regierungsrat Mario Fehr und Stadtpräsident Roger Bachmann dabei. Sophie Deck Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Active City Dietikon startete mit einem Zumba-Kurs, bei dem Jung und Alt mitmachten. Sandra Ardizzone

Der Startschuss für Active City Dietikon ist gefallen. Das mehrteilige Sportevent, das dieses Jahr in acht Zürcher Gemeinden stattfindet, wurde in Dietikon am Montagabend in der Kirchhalde eröffnet. Anwesend waren auch Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) und Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport der Stadt Dietikon.

Bei Active City geht es darum, die Zürcher Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren. Gemeinden konnten sich Ende 2021 bewerben, um vom kantonalen Sportamt ihr erstes Event finanziert zu bekommen. So auch Dietikon. Nun werden die nächsten sechs Wochen fast jeden Tag gratis Sportkurse in der Kirchhalde stattfinden, so zum Beispiel Zumba, Yoga, Inlineskating und Fitness 60+.

Die Idee kommt gut an: Zur Eröffnung versammelte sich eine stattliche Anzahl Dietikerinnen und Dietiker im Stadtpark. Viele trugen Sportkleidung, um anschliessend am Zumba-Kurs teilzunehmen.

Sie wurden zuerst von Stadtpräsident Roger Bachmann begrüsst. «Ich hätte nicht erwartet, dass so viele kommen. Das ist mega lässig», begann er seine Rede. Dann sprach er darüber, warum Bewegung und Sport für die Dietiker Bevölkerung wichtig sind: «Neben Vorteilen für die Gesundheit ist Sport gut für die Integration. Gemeinsam Sport machen schweisst zusammen, ob in einem Verein oder spontan im Park. Das ist gerade für Dietikon, mit unserer heterogenen und multikulturellen Bevölkerung, sehr wichtig.»

Auf Bachmann folgte Regierungsrat Mario Fehr, der den Anlass in seiner Funktion als Sportminister besuchte. Er sei nicht überrascht, dass so viele Leute gekommen sind, denn «Dietikon ist eine Sportstadt», sagte er. Dann sprach er über das Konzept von Active City.

Weil viele Leute keine Zeit mehr hätten, jede Woche einen Abend in einem Sportverein mitzumachen, werde der «freie Sport» immer wichtiger - also was man spontan, meist draussen, machen kann. Dies wolle Active City unterstützen. «Und man sieht hier an den vielen Besucherinnen und Besuchern, dass es funktioniert.»

Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport der Stadt Dietikon. Sandra Ardizzone

Anschliessend weihte Armin Strässle die Sportbox ein, die Dietikon im Frühling im Rahmen einer Verlosung geschenkt bekommen hatte. Darin befinden sich Dinge wie Springseile und Medizinbälle, die jeder gratis mit einer App benutzen kann. Sofort kamen einige Leute, die im Park gerade Sport trieben und holten eine Kettlebell. «Mega cool, endlich!», sagte einer von ihnen.

Dietikon tanzt mit Energie und Freude

Direkt danach begann der erste Active-City-Kurs: Zumba mit Myra Zbinden vom Turnverein STV Dietikon. Fast alle Besucherinnen und Besucher nahmen teil – von Kindern bis zu Senioren. Auch Roger Bachmann und Mario Fehr tanzten mit.

Myra Zbinden vom STV Dietikon. Sandra Ardizzone

«Ich finde es mega schön, wie alle mitgemacht haben, mit so viel Energie und Freude», sagte Kursleiterin Myra Zbinden im Anschluss. Sie hat für Active City ein etwas weniger athletisches Programm mit mehr Tanzelementen zusammengestellt. Dennoch war sie beeindruckt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. «Die allermeisten hatten ja keine Erfahrung. Sie haben es super gemacht.»

Mario Fehr und Roger Bachmann. Sandra Ardizzone

Auch Roger Bachmann und Mario Fehr hatten ihren Spass, obwohl sie ihr Talent nicht als sehr hoch einschätzen. «Wir haben es probiert», sagte Roger Bachmann.

«Und darum geht es bei Active City: Dass man einfach mitmacht und Spass hat.»

Die Active-City-Kurse finden während der nächsten sechs Wochen statt. Heute Mittwoch um 9 Uhr gibt es in der Kirchhalde den Kurs «Balance Fit» und um 14:30 Uhr einen Skateboard-und-Inline-Workshop. Am Donnerstag werden Yoga und Fitness angeboten, am Freitag Aquafit und Linedance und am Sonntag ein Orientierungslauf durch Dietikon. Das genaue Programm für die ganzen sechs Wochen kann man auf activecity.ch unter «Dietikon» nachschauen.

