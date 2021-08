Neuer McDonald's-Standort in Dietikon gefunden

Dietikon Dietiker Jugend will eigenen McDonald’s, so rasch dürfte das schnelle Essen aber nicht in ihrem Gaumen landen Standortförderer Adrian Ebenberger verspricht der Dietiker Jugend schon bald ein amerikanisches Fast-Food-Restaurant in der Stadt. Allerdings gibt es einige Fragen, die zuvor gelöst werden müssen. Lukas Elser 04.08.2021, 05.00 Uhr

Entsteht hier bald ein McDonald’s? Gemäss dem Standortförderer von Dietikon, Adrian Ebenberger, könnte die Kette hier Fuss fassen. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

Ob Tibeter, Japaner, Mexikaner, Italiener oder Türke – Dietikon ist gastromässig breit aufgestellt. Was bis jetzt allerdings noch fehlt, ist eine klassische amerikanische Burgerbude. Die einzige Fast-Food-Kette, die hier ein Lokal betreibt, ist der Subway im Industriegebiet Silbern.

Anders sieht es rund um den Bezirkshauptort aus. Dort gibt es einige Möglichkeiten, um sich schnell mit proteinreicher Nahrung zu versorgen: McDonald’s hat zwei Standorte in Spreitenbach, einen in Schlieren und einen im Zürcher Letzipark. Burger King lockt mit Filialen beim Schlieremer Wagi-Areal, bei der Autobahnraststätte in Würenlos und in Spreitenbach.

Die hiesigen Jugendlichen haben schon früh auf dieses Unterangebot hingewiesen. Seit Jahren pochen sie darauf, dass Dietikon ein eigenes Fast-Food-Lokal erhält. 2019 schaffte es das Anliegen bei der Jugendsession sogar auf Platz zwei ihrer Wunschliste. Noch wichtiger waren der jungen Generation damals nur mehr auf Jugendliche zugeschnittene Veranstaltungen.

Stadtrat und Behörden betonten seither, dass sie das Anliegen der Jugendlichen ernst nähmen. Immer wieder heisst es, dass man dabei kurz vor der Zielgeraden stehe. So kündigte Standortförderer Adrian Ebenberger im Winter 2020 in einem Interview mit der «Limmattaler Zeitung» an, dass bereits Verhandlungen mit Burger King stattgefunden hätten.

Dietikon hat bis jetzt nur einen Subway. Eine US-Burgerbude gibt es nicht. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

Wenig später doppelte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) nach. In der Fragestunde des Parlaments fragte Gemeinderätin Catalina Wolf-Miranda (Grüne) kritisch, ob der Stadtrat einen Einsatz für einen Burger King im Zentrum wirklich sinnvoll finde.

Bachmann antwortete, dass er grundsätzlich auf alle Anliegen aus der Bevölkerung eingehen wolle. Ob man diese im Einzelfall lässig finde, darüber könne man geteilter Meinung sein. Und er fügte hinzu, dass eine internationale Marke die Stadt aufwerten könnte.

Das Burger-Vorhaben ist noch nicht vom Tisch

Auch ein Jahr später will man die Angelegenheit noch nicht zu den Akten gelegt haben. Auf Anfrage teilt Standortförderer Ebenberger mit, dass die im Interview erwähnten Verhandlungen mit Burger King zwar gescheitert seien. Dafür würden aber mit der Konkurrenz Gespräche laufen: «McDonald's hatte bereits vor unserer Anfrage Pläne, nach Dietikon zu ziehen», sagt er.

Auch ein Mietobjekt habe man bereits gefunden. Entgegen dem ursprünglichen Wunsch der Jugendlichen befindet sich das Lokal allerdings nicht im Zentrum, sondern am Stadtrand, im Industriegebiet Silbern. Ebenberger sagt:

«Für einen Standort im Zentrum, beispielsweise beim alten Kino, fehlt schlicht der Platz.»

Denn für McDonald’s kommt ein neuer Standort offenbar nur dann in Frage, wenn es sich dabei um ein auf den fahrbaren Untersatz ausgerichtetes «Drive»-Lokal und nicht um ein herkömmliches Restaurant handelt: Der Kunde fährt mit seinem Auto hin, gibt die Bestellung auf, nimmt die Tüte mit den Speisen über den Schalter entgegen und zieht wieder von dannen. Allerdings erfordert dieses «Drive-in»- beziehungsweise «Drive-thru»-Konzept eine bestimmte Fläche für die Fahrspuren.

Viele ungelöste Fragen

Ein Standort, der diese Anforderung grundsätzlich erfülle, sei die Halle an der Riedstrasse 3, sagt Ebenberger. Bis vor einem Jahr war hier noch der Sportartikelverkäufer Athleticum beheimatet. Seit seinem Wegzug ist das Erdgeschoss leer.

Nun stellt sich allerdings ein weiteres Problem: Die Zulieferer mit den Lebensmitteln müssen mit grossen Lieferwagen anfahren können. Das wiederum gefällt offenbar den Nachbarn nicht. Auch die engen Platzverhältnisse würden das Vorhaben nicht erleichtern, entsprechend seien auch noch Fragen zur Erschliessung des Standorts zu klären, so Ebenberger.

Zudem muss das Verkehrsproblem gelöst werden. Denn ein Autorestaurant wird den Verkehrsknotenpunkt Silbern- und Mutschellenstrasse wahrscheinlich zusätzlich belasten.

Wie die «Limmattaler Zeitung» weiss, befindet man sich noch weit entfernt von einer Lösung all dieser Probleme.

Bezeichnenderweise will sich McDonald’s zum Standort Dietikon nicht äussern. In einer Standardantwort heisst es nur: «McDonald’s Schweiz evaluiert stetig neue Standorte.» Und: «In diesem Stadium der Evaluation lassen sich jedoch keine verlässlichen Angaben machen.»

Ob für das Unternehmen ein Standort Dietikon in der Silbern überhaupt Sinn ergibt, ist derweil unklar. Von der Riedstrasse 3 bis zum McDonald’s Spreitenbach sind es nämlich nur 1,4 Kilometer Luftdistanz. Und zum Standort Shoppi Tivoli ist es nur noch einen halben Kilometer weiter. Zum McDonald’s Schlieren schliesslich sind es 6 Kilometer Luftdistanz.