Dietiker Mitte-Gemeinderat stören Limmattabahn- Randsteine

Dietikon Dietiker Gemeinderat kritisiert Stolperfallen bei den neuen Randsteinen der Limmattalbahn – Stadtrat findet diese Beurteilung «schwierig» Martin Christen (Mitte) stört es, dass die Bordsteinabsenkungen der neuen Limmattal-Übergänge nicht einheitlich daherkommen. Der Stadtrat relativiert. Lukas Elser 22.07.2021, 04.00 Uhr

Die ersten Gleise im Dietiker Zentrum wurden im Sommer 2020 verlegt. Gemeinderat Martin Christen (Mitte) wundert sich, wieso die Bordsteinabsenkungen zum Überqueren der Strasse nicht einheitlich erstellt wurden. Cynthia Mira/ Limmattaler Zeitung

Die Arbeiten für den Bau von Limmattal- und den Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn sind in vollem Gang. Der Dietiker Mitte-Gemeinderat Martin Christen beobachtet die Arbeiten genau – und ist besorgt. Anfang Mai hatte er eine Kleine Anfrage eingereicht. Darin will er vom Stadtrat wissen, wieso die Höhen der Randsteine, die im Rahmen der Limmattalbahn-Arbeiten neu gesetzt werden, so verschieden ausfallen würden.