Monatlich gehen Dutzende Kazen verloren, einige werden gefunden

Dietikon Die Zahl der vermissten Haustiere nimmt zu: So fand Kater Grizzly nach Hause Die Schweizerische Tiermeldezentrale erhält immer mehr Vermisstmeldungen. Letztes Jahr waren es schweizweit über 20'000. Eine Dietikerin erzählt, wie sie ihren Kater wiederfand. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Kater Grizzly war entlaufen und wurde wiedergefunden. Sandra Ardizzone

Es sei eine kleinere Katastrophe gewesen, als Grizzly fort war, sagt Sibylle Wettstein. «Morris wollte nicht mehr zur Schule. Er vermisste seinen besten Freund so sehr.» Die Dietikerin meldete die geliebte Katze ihres Sohnes bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale als vermisst. Die Non-Profit-Organisation führt schweizweit das grösste Archiv vermisster Tiere. «Die Tiermeldezentrale hat uns ein Plakat erstellt, das wir in der Siedlung aufgehängt haben», sagt Wettstein. Immer wieder hätten sich Leute gemeldet, die einen Tiger im Quartier entdeckt hatten. Doch jedes mal sei es ein anderer Kater gewesen. So habe sie nochmals ein Plakat erstellt. Auf diesem war Morris gemeinsam mit seinem besten Freund Grizzly zu sehen.

«80 Prozent der vermissten Tiere sind Katzen», sagt Bernadette Christen. Sie ist Geschäftsführerin der Schweizerischen Tiermeldezentrale. Die Schwierigkeit sei dabei, dass viele Katzen nicht gechippt seien. Bei Hunden sei dies obligatorisch. Beim Chippen wird ein reiskorngrosser Chip unter die Haut implantiert. Wenn ein Tier aufgefunden wird, kann der Tierarzt diesen Chip ablesen und dem Besitzer zuordnen. «Dabei ist es wichtig, dass man Adressänderungen auch in der Datenbank angibt», sagt Christen.

SandraArdizzone / LTA Sandra Ardizzone / LTA Sandra Ardizzone / LTA Grizzly schleicht wieder auf weichen, gepflegten Pfoten durch sein gewohntes Umfeld in Dietikon. SandraArdizzone / LTA Sandra Ardizzone / LTA

Findet man ein Tier, ist man in der Schweiz dazu verpflichtet, dieses zu melden. «Wir leiten die Meldungen jeweils direkt an die kantonale Fundmeldestelle weiter», sagt Christen. Werde der Besitzer des Tieres nicht innert zwei Monaten gefunden, geht das Haustier automatisch ins Eigentum des Finders über. Dieser könne es dann auch in ein Tierheim bringen.

Grizzly wurde sofort zum Tierarzt gebracht

Grizzly wurde nach drei Wochen intensiver Suche gefunden. «Eine Nachbarin telefonierte mir, weil sie ihn in der Waschküche gesehen hatte», sagt Wettstein. Er sei total abgemagert gewesen und habe zerfetzte Krallen gehabt. Ihr Sohn habe ihn aber sofort als seinen Kater wiedererkannt. «Wir gingen gleich zum Tierarzt, um seinen Chip zu lesen», sagt Wettstein. Dort bestätigte sich die Identität des Tieres. Grizzly ist immer noch bei Wettsteins zu Hause. Auch die Verbindung zu Morris sei noch immer intensiv. «Wenn mein Sohn nach Hause kommt, kann er nach Grizzly pfeifen und er kommt sofort», sagt Wettstein.

Helfernetzwerk wächst stetig

Die Geschichte von Grizzly ist kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Tiere als vermisst gemeldet. So wurden laut Christen im Kanton Zürich letztes Jahr 3872 vermisste Tiere bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale registriert. Auf der Website der Organisation kann man die Einzelnen ansehen. So werden im Umkreis von fünf Kilometern rund um Dietikon Anfang Oktober 54 Katzen, ein Hund, eine Schildkröte und eine Kornnatter als vermisst in der Datenbank geführt.

Doch auch die Funde nehmen zu. So wurden im vergangenen Jahr 2226 streunende Tiere aufgegriffen. «Auch unser Helfernetzwerk wird immer grösser», sagt Christen. Aktuell seien gut 35'000 Helferinnen und Helfer registriert. Diese seien sehr wichtig, um der über 20-jährigen Organisation beim Auffinden der Tiere zu helfen. «Zudem gibt es den Tierhaltern auch einen moralischen Support, wenn sie hören, wie viele Leute über den Verlust ihres Haustiers informiert wurden», sagt Christen. Denn mit jeder Vermisstmeldung werden über eine App Benachrichtigungen an die Helfer verschickt, die sich im Umkreis des verschwundenen Tieres befinden. So können diese die Augen nach den Vermissten offen halten.

Auch Wettstein hat sich bereits als Helferin registriert. Sie habe auch schon dazu beigetragen, dass eine Katze wieder nach Hause gefunden habe.

Zugelaufene Katze frass Motten und Käfer im Garten

Auch in anderen Limmattaler Gemeinden sind Helferinnen und Helfer registriert. Eine davon ist die Schlieremerin Maria Kuster. Als sie ihre Katzen eines Morgens in den Garten liess, fiel ihr ein abgemagertes Tier auf. «Die Katze lief mir zu und suchte im Garten nach Motten und Käfern», sagt sie. Das habe sie stutzig gemacht. Als das Tier wieder gekommen sei, habe sie angefangen, es zu füttern. Sie habe es zudem der Schweizerischen Tiermeldezentrale gemeldet. Als Antwort habe man ihr die Bilder von zwei vermissten Katzen aus der Umgebung gezeigt. Eine sei tatsächlich die streunende Katze in ihrem Garten gewesen. Wenig später habe sie die Besitzerin angerufen. «Sie hat sich sehr bedankt», sagt Kuster.

Christen schätzt das Engagement der freiwilligen Helferinnen und Helfer sehr. «Wir haben einige sehr aktive Helfer, welche die Besitzer auch kontaktieren. So entstehen schöne Begegnungen», sagt sie. Denn wenn ein Haustier verloren gehe, sei dies meist ein sehr emotionaler Moment für den Tierhalter, der damit einen nahen Weggefährten verliere.

