Fasnachts-OK 2023: «Die Vorfreude ist riesig»

Dietikon «Die Vorfreude ist riesig»: Das OK der Fasnacht 2023 freut sich auf glückliche Kinder und die Caipi-Bar Stephanie Kuhny, Bruno Kuhny und Susanne Zimmermann befinden sich im Endspurt der Vorbereitungen für den 44. Dietiker Kinderumzug und den 14. Hudiball in der Stadthalle. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Stephanie Kuhny, Bruno Kuhny und Susanne Zimmermann gehören zum 13-köpfigen OK der Dietiker Fasnacht. Mathias Förster

Am 28. Januar ist es endlich wieder so weit, die Dietiker Fasnacht steht an. Der Umzug für Schulklassen vom Zelgliplatz bis zur Stadthalle beginnt um 14.44 Uhr. Darauf folgt die grosse Kinderparty mit anschliessendem Guggenkonzert in der Stadthalle. Dazu gehört auch eine öffentliche Festwirtschaft. Am Abend ab 20 Uhr findet für alle ab 16 Jahren der Hudiball in der Stadthalle statt.

Während die Vorfreude in der Bevölkerung gross ist, hat das Organisationskomitee (OK) noch einiges zu tun. Im Interview erzählen OK-Chefin Stephanie Kuhny, ihr Vater Bruno Kuhny und Susanne Zimmermann von den Vorbereitungen für den 44. Kinderumzug und den 14. Hudiball. Letztere beide sind ebenfalls Teil des 13-köpfigen OK, das die Guggi-Häxen und die luschtigen Dietiker gemeinsam stellen.

Wie gross ist bei Ihnen die Vorfreude auf die Dietiker Fasnacht 2023? Die letzte Ausgabe fand ja 2020 noch vor Ausbruch der Coronapandemie statt.

Susanne Zimmermann: Die Vorfreude ist riesig, auch auf die Guggenmusik.

Stephanie Kuhny: Ich freue mich sehr, einfach wieder einmal Fasnacht zu feiern und es lustig zu haben miteinander. Und auf die Farben im Winter, die vermisst man als Fasnächtler schon.

Bruno Kuhny: Ich freue mich, die Gesichter der Kinder zu sehen. Die mussten schliesslich auch zwei Jahre auf die Fasnacht verzichten.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Susanne Zimmermann: Auf den Moment der Anspannung, wenn es knallt und alle sagen: «Sie kommen!»

Stephanie Kuhny: Die Kinder sind für uns wirklich das Highlight. Die Schulklassen denken sich immer so schöne Sujets aus und basteln mit einfachen Mitteln tolle Dinge.

Bruno Kuhny: Ich freue mich auf den Moment, wenn die Kinder in den Startlöchern sind.

So kreativ verkleideten sich die Kinder am Dietiker Fasnachtsumzug 2020. Archivbild: Fabienne Eisenring

Wie viele Schulklassen, Guggenmusiken und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten Sie am Kinderumzug?

Stephanie Kuhny: Wir erwarten rund 35 Schulklassen, acht Guggenmusiken und acht bis zehn Wagengruppen von anderen Fasnachtsvereinen mit tollen Sujets.

Susanne Zimmermann: Die Wagengruppen bringen dabei mit ihren akrobatischen Darbietungen etwas Bewegung in den Umzug.

Zur Person Mathias Förster Stephanie Kuhny – OK-Chefin Stephanie Kuhny, 30 Jahre alt, ist in Dietikon aufgewachsen und wohnt mittlerweile in Oberwil-Lieli. Ihr Spitzname bei den Guggi-Häxen ist Malaila. Die Fasnachtsliebe ihrer Eltern und Grosseltern hat damals auch sie angesteckt. Im Dietiker Fasnachts-OK ist sie seit rund zehn Jahren.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie am Hudiball? Gibt es irgendeinen speziellen Programmpunkt?

Bruno Kuhny: Wir hoffen, dass um die 400 Leute kommen. Zusammen mit den Guggen wären es dann 500 bis 600 Personen. Unsere Erwartung ist, dass nach der langen Coronapause dieses Jahr eher wieder mehr Leute kommen.

Stephanie Kuhny: Dieses Jahr gibt es erstmals keine Band, sondern DJs aus der Region. Damit wollen wir vor allem junge Leute anziehen. Das Motto des Hudiballs lautet Zirkus. Wir freuen uns auf viele kostümierte Gäste, die alle an der sogenannten Hudleverlosung einen Preis gewinnen können.

Susanne Zimmermann: Zu gewinnen gibt es 1800 bis 2000 Franken in Form von Gutscheinen.

Stephanie Kuhny: Ansonsten gibt es verschiedene Bars für Jung und Alt. Etwa die Caipi-Bar und eine Shotbar.

Was war das für ein Gefühl, als Sie die Fasnacht zwei Jahre hintereinander absagen mussten?

Bruno Kuhny: Das hat schon wehgetan, vor allem, weil wir mitten in der Organisation steckten. Vor zwei Jahren hatten wir schon die Sponsoren beisammen, als wir absagen mussten.

Susanne Zimmermann: Das Hin und Her, ob die Fasnacht stattfinden darf oder nicht, oder die Frage, ob eine Durchführung unverantwortlich ist, waren sehr speziell.

Und wie war die Stimmung im OK dieses Jahr, als die Durchführung erstmals wieder sicher war?

Stephanie Kuhny: Eigentlich nicht anders als sonst, es brauchte aber etwas Zeit, bis alles ins Rollen kam. An der letzten Sitzung vor der Fasnacht sprudeln immer alle und wollen zeigen, was sie in den vergangenen Monaten in ihren Ressorts vorbereitet haben.

Zur Person Mathias Förster Susanne Zimmermann – Finanzverantwortliche Susanne Zimmermann, 46, wohnt heute in der Fahrweid und ist seit rund zehn Jahren OK-Mitglied der Dietiker Fasnacht. Zu Hause ist sie bei den luschtigen Dietikern. Zur Fasnacht ist sie durch ihren Mann gekommen, der bei den Reppischfägern ist.

Was hören Sie aus der Bevölkerung? Wie ist dort die Stimmung?

Susanne Zimmermann: An der Fasnachtseröffnung am 11. November hat man gemerkt, dass sich die Leute darauf freuen. Die Fasnacht ist ein Anlass, an dem man auch wieder einmal Leute sieht, die vielleicht nicht mehr in Dietikon wohnen.

Stephanie Kuhny: Viele meiner Bekannten sagen, dass der Kinderumzug und der Hudiball ein Muss sind. Einige arbeiten sogar selbst mit. Eine gute Vernetzung ist wichtig.

Wie viel im Voraus beginnen Sie jeweils mit der Organisation?

Stephanie Kuhny: Die erste Sitzung findet jeweils im August statt. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Vor der Fasnacht treffen wir uns insgesamt nur dreimal. Am Schluss ist man aber stolz darauf, was man in drei Sitzungen erreicht hat. Alle arbeiten natürlich auch in ihren Ressorts sehr viel. Wir sind ein eingespieltes Team. Auch die Sponsoren darf man nicht vergessen, ohne deren Unterstützung wäre die Fasnacht gar nicht umsetzbar.

Wie viele Stunden haben Sie schätzungsweise in die Planung der Fasnacht 2023 investiert?

Stephanie Kuhny: Ich habe auch noch das Sponsoring unter mir, darum habe ich im August angefangen und jede Woche zwei Abende investiert. Manchmal gehen auch die Wochenenden drauf.

Susanne Zimmermann: Bei mir ist der Aufwand zentrierter, da vor allem der Abschluss der Finanzen intensiv ist.

Bruno Kuhny: Ich bin seit Ende Dezember voll dran und bin fast jeden Abend mit der Planung beschäftigt. An den ersten zwei Sitzungen habe ich meistens noch nichts vorzuweisen. Ich kümmere mich um die ganze Koordination mit den rund 45 Helferinnen und Helfern.

Zur Person Mathias Förster Bruno Kuhny – Wirtschaftsverantwortlicher Bruno Kuhny heisst bei den Guggi-Häxen Aurora und ist eines der Gründungsmitglieder. Der 60-Jährige wohnt heute in Berikon. Seit 29 Jahren organisiert er die Dietiker Fasnacht mit. Weil er in Basel aufgewachsen ist, war er schon früh mit der Fasnacht verbunden.

Was erwartet die Teilnehmenden in Hinblick auf die Festwirtschaft?

Bruno Kuhny: Nach dem Kinderumzug gibt es draussen einen Grillstand mit Pommes. Drinnen gibt es Hamburger, Chicken-Nuggets, Käseschnitten, Hotdogs und Sandwiches, auch vegetarische. Das Angebot in der Stadthalle bleibt auch für den Hudiball bestehen.

Susanne Zimmermann: Draussen gibt es zudem einen Süssigkeitenstand, wie man ihn von der Chilbi kennt.

So sehen die Guggi-Häxen aus. Archivbild: Fabienne Eisenring

Welche Programmpunkte gibt es bei der Kinderfasnachtsparty?

Stephanie Kuhny: Ein Clown wird die Kinder erwarten, die in ihren Klassen in die Stadthalle kommen. Sie erhalten ein Weggli mit Schoggistängeli. Um 16.15 Uhr startet die Party mit den Reppischfägern und anderen Guggen, einem Zauberer, einer Disco und ganz viel Konfetti.

Welche weiteren Highlights sind am Hudiball geplant?

Stephanie Kuhny: Es kommen auch Guggen von weither, zum Beispiel aus Solothurn und Arbon. Sie sind beim Umzug, bei der Kinderparty und beim Hudiball dabei. Es ist schön, dass wir sie einladen können und sie dann auch wirklich kommen.

Bruno Kuhny: Ich freue mich auf die DJs, die dieses Jahr die Livemusik ersetzen. Wir dachten bisher, dass Livemusik mehr Leute anzieht, das ist aber nicht der Fall. Daher wollten wir etwas Neues ausprobieren. Bisher hatten wir jeweils ab Mitternacht einen DJ und der ist fast besser angekommen.

Susanne Zimmermann: DJs können besser auf die Wünsche der Gäste eingehen. Auch mit der Caipi-Bar probieren wir dieses Jahr etwas Neues aus. Ich bin gespannt darauf.

Bruno Kuhny: Die Shotbar ist auch immer sehr beliebt: Mit den Gläsern aus Eis kann man auf ein sich drehendes Rad zielen, und wenn man trifft, erhält man einen Shot gratis.

Was steht nun im Endspurt der Planung bis am 28. Januar für Sie noch an? Wird das eine stressige Zeit?

Stephanie Kuhny: Ich habe noch eine lange To-do-Liste: Die Gruppierungen für den Umzug müssen koordiniert werden, ich muss noch Gutscheine einpacken, die Koordination der DJs und der Kinderanimation vornehmen und den Begrüssungsapéro organisieren. Am Freitagabend vor der Fasnacht werden wir alles aufstellen.

Susanne Zimmermann: Bis zur Fasnacht muss ich noch letzte Rechnungen verschicken, danach steht die Abrechnung an. Dieses Jahr kann man neu auch mit Twint bezahlen.

Bruno Kuhny: Ich muss noch Bestellungen machen, die Helferinnen und Helfer einteilen, die Vereine koordinieren, die uns unterstützen, und den Zvieri für die Kinder vorbereiten.

Diese Fasnachten finden im Limmattal statt Der Dietiker Fasnachtsspass beginnt bereits mit dem Reppischfäger-Ballweekend. Am 20. Januar steht die A-Trinkete an. Die Party für über 18-Jährige startet um 19.30 Uhr im Zentralschulhaus. Einen Tag später folgt ab 19.30 Uhr für über 18-Jährige der Reppischfägerball, der ebenfalls im Zentralschulhaus stattfindet.



Auch in anderen Limmattaler Gemeinden darf der Fasnachtsspass nicht fehlen. In der Oetwiler Gemeindescheune findet am 4. Februar von 14.30 bis 17 Uhr die Fasnachtsparty des Elternclubs Mikado statt. Am gleichen Tag steigt die Birmensdorfer Fasnacht mit Umzugsstart um 14.14 Uhr beim Kiesplatz Brüelmatt und einem Kindermaskenball von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum Brüelmatt. Weiter geht es am 5. Februar in Unterengstringen: Der Umzug mit anschliessender Feier im Gemeindesaal beginnt um 14.11 Uhr auf dem Schulhausplatz. Am 12. Februar wird von 12 bis 16.30 Uhr im Nassenmattsaal in Aesch Kinderfasnacht gefeiert. Am 11. Februar können sich Personen ab 18 Jahren zudem ab 20 Uhr im Foyer des Nassenmattsaals an der Fasnachtsvorabendbar einstimmen. In Bergdietikon findet die Kinderfasnacht am 25. Februar statt. Der Umzug startet um 11 Uhr beim Parkplatz Kindhausen. Von 11.45 bis 14 Uhr steht ein Maskenball vor der Turnhalle an. Weininger Kinder dürfen sich auf einen Umzug mit anschliessender Festwirtschaft am 5. März freuen. Start ist um 14.30 Uhr beim Schulhaus Schlüechti.



Die Urdorfer Fasnachtsdaten stehen ebenfalls fest: Los geht es am 21. Januar von 14 bis 2 Uhr mit der Fasnachtseröffnung auf dem Embriareal, bei der auch der neue Schirmherr bekanntgegeben wird. Am 24. Februar können über 16-Jährige ab 20 Uhr den Auftakt des Fasnachtswochenendes in der Zentrumshalle feiern. Der Umzug beginnt am 25. Februar um 14.31 beim Alterszentrum Weihermatt, worauf für über 16-Jährige ab 20 Uhr die Fasnachtsparty in der Zentrumshalle folgt. Ebenfalls in der Zentrumshalle steigt am 26. Februar ab 14 Uhr der Kindermaskenball. Die Uslumpete findet am 3. März für alle ab 16 Jahren ab 18 Uhr beim Restaurant Steinerhof statt. Das Ende markiert das Konfettibegräbnis am gleichen Ort am 4. März um 11.11 Uhr.

