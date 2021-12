Dietikon «Die Untätigkeit ist lähmend»: Vater kämpft erfolglos für Coronatests an der Schule – so reagiert Schulvorsteher Reto Siegrist Weil nicht alle Eltern Massentests zulassen, wird in Dietikon auf diese Massnahme verzichtet. Nicht zum ersten Mal wird deswegen Kritik laut. Nun erzählt ein Vater, wie sich die Situation für die Eltern anfühlt. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Bilder wie dieses gibt es in Dietikon nicht: Ein Schüler spült seinen Mund mit einer salzige Flüssigkeit. Anschliessend wird sein Speichel in einem Pool gesammelt, um diesen zu testen. Themenbild: Severin Bigler

Erst der Pool-Test, dann die Mathe-Aufgaben und das Znüni: Für viele Kinder gehören Massentests mittlerweile zum schulischen Alltag dazu. So vermeldete der Regierungsrat kürzlich, dass im Kanton Zürich über zwei Drittel der Schulen regelmässig testen. Dietikon mit seinen knapp 3’000 Schülerinnen und Schülern aber gehört nicht dazu. Dies sorgt unter den Eltern für Kritik, wie Vater M. (Name der Redaktion bekannt) sagt. «Wir reiben uns die Augen angesichts von dem, was passiert – oder besser gesagt nicht passiert», sagt er. Der Vater zweier Kinder ist «sehr besorgt, was die Situation in Dietikon betrifft».

Diesen Standpunkt könne er nachvollziehen, sagt Schulvorsteher Reto Siegrist (Mitte). Bei 3’000 Kindern und Jugendlichen gebe es aber verschiede Eltern- und Schülerpositionen. «Wir können es nicht allen recht machen», so Siegrist. Da laut seiner Aussage zwischen 20 und 30 Prozent der Eltern ein freiwilliges Testen nicht unterstützen, setzt die Schule bereits diese Woche auf eine für alle geltende Maskentragpflicht, ausgenommen ist einzig der Kindergarten. «Diese Option schützt faktisch 100 Prozent aller Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte», sagt Siegrist. So müssten Maskendispensen ärztlich verordnet werden. Mit der Massnahme kommt Dietikon dem Kanton zuvor, der die Maskenpflicht erst nach den Weihnachtsferien auf die 1. bis 3. Klasse ausweiten will.

Mit Blick auf die Lage nach den Sommerferien hat Vater M. wiederum erwartet, dass bereits dann von Seiten der Schule reagiert wird. Da dies nicht der Fall war, habe es mehrere Gespräche mit weiteren Eltern sowie den Verantwortlichen gegeben. Die Beweggründe, warum keine flächendeckenden Tests durchgeführt werden, verstehe er bis heute nicht. Durch die Gespräche sei «gar nichts» erreicht worden. «Die lähmende Untätigkeit kann ich nicht nachvollziehen», sagt M. Derzeit finde eine «grobe Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht» statt. Insbesondere für Kindergartenkinder gebe es nach wie vor kein wirkliches Schutzkonzept jenseits des Händewaschens. Es entstehe der Eindruck, «dass die Verantwortlichen vor den Test-Verweigerern und Covid-Skeptikern kapitulieren».

«Wir sind keine Querulanten»

Viele Familien in seinem Umfeld vermeldeten bereits Quarantäne- und Isolationsfälle, so M. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass solche Situationen «eine grosse Belastung darstellen». Derzeit versuche er, die ausserschulischen Kontakte auf ein sinnvolles Mass zu reduzieren. Ferner habe man der Schule vorgeschlagen, Luftfilter für die Klasse der eigenen Kinder zu finanzieren. Dies sei aufgrund einer allfälligen Ungleichbehandlung abgelehnt worden. Momentan setze man auf das Prinzip Hoffnung. Die Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken, sei keine Option. «Wir sind keine Querulanten», so Vater M. Lieber sei ihm eine konstruktive Diskussion und lösungsorientiertes Handeln.

Siegrist weist derweil einmal mehr darauf hin, dass man es nicht geschafft habe, alle Eltern von den Tests zu überzeugen. Diese wurden in Dietikon nach den Herbstferien erst- und vorerst letztmals durchgeführt. «Wir haben genug geschrieben und nachgefragt», so Siegrist. Dass die Entscheidung finanzielle Gründe habe, verneint er: «Wenn es um die Sicherheit der Kinder geht, dürfen nicht die Finanzen im Vordergrund stehen.» Was die Luftfilter betrifft, so habe Dietikon bereits im Dezember des vergangenen Jahres CO 2 -Messgeräte angeschafft. Dabei hätten die Tests gezeigt, «dass die Vorgaben betreffend Stosslüften gut umgesetzt werden», wie der Stadtrat Anfang Jahr schrieb. Vom Kauf weiterer Geräte sehe man ab.

Vater K. ist nicht der erste, der das Vorgehen in Dietikon kritisiert. Bereits im September wollte Gemeinderat Beat Hess (Grüne) vom Stadtrat wissen, wie es bezüglich Massentests aussieht. Wie der Stadtrat festhielt, könne «nicht davon ausgegangen werden, dass die Schule grundsätzlich ein Hotspot ist». Mit dieser Antwort zeigte sich Hess wenig zufrieden, wie er gegenüber der «Limmattaler Zeitung» verlauten liess: «Es dünkt mich, dass die Schule wenig proaktiv handelt und jeweils das im Moment Nötigste macht.»

In der Stadt Zürich testen 90 Prozent der Schulen

Derzeit sind laut Siegrist über alle Schuleinheiten verteilt 19 Personen in Isolation. Eine Häufung gebe es nicht. «Das bestärkt uns, dass unser Weg aktuell richtig ist», so Siegrist. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in operative Hektik verfallen.» Derweil empfiehlt der Regierungsrat «weiterhin dringend» ein repetitives Testen auf allen Stufen. Wie viele Schulen im Bezirk Dietikon tatsächlich Massentests durchführen, darüber kann aber weder die kantonale Bildungs- noch die Gesundheitsdirektion Auskunft geben, wie eine Anfrage zeigt.

Klar ist: In der Stadt Zürich testen rund 90 Prozent der Schulen regelmässig. Dies wird trotz Maskenpflicht auch nach den Weihnachtsferien so gehandhabt, wie Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) als Vorsteher Schul- und Sportdepartement in einer Mitteilung festhält. So wurden bereits von 6. bis 12. Dezember 496 Infektionen unter den Kindern und Mitarbeitenden gezählt. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht worden. «Der Stellenmarkt ist zurzeit sehr angespannt», so Leutenegger. Bei einer Verschärfung bestehe die Gefahr, «dass die Schulen nach den Ferien nicht mehr alle Leistungen erbringen können».

