Dietikon: «Stich-Villa» abgerissen – für 42 neue Wohnungen

Dietikon Die «Stich-Villa» wurde abgerissen – stattdessen entstehen 42 Wohnungen Die Schächli Baugenossenschaft hat drei Häuser im Dietiker Zentrum dem Erdboden gleich gemacht. An ihrer Stelle soll in den nächsten zwei Jahren eine grosse Siedlung mit grüner Fassade gebaut werden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 04.05.2022, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Stich-Villa» fiel der neuen Überbauung zum Opfer. Das rote Haus im Dietiker Zentrum wurde abgerissen.Abriss der Stich-Villa in Dietikon. Die Villa macht einer Siedlung mit vielen Wohnungen Platz. zvg

An der Dietiker Schöneggstrasse 29 ist es zuletzt laut zu und her gegangen. Bagger fuhren vor und haben das Mehrfamilienhaus, in dem der Tierarzt Josef Zihlmann lange Jahre arbeitete, abgerissen. Zudem wurden zwei Häuser an der Asylstrasse Stück für Stück abgetragen. Die drei Häuser machen einer Überbauung mit 42 Wohnungen Platz. Am 31. Mai soll das knapp 30 Millionen Franken schwere Projekt der Baugenossenschaft Schächli mit einem Spatenstich offiziell gestartet werden.