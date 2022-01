Dietikon Die städtische Volksinitiative «Ja zu einer regionalen Landwirtschaft» will das Niderfeld für Landwirtschaft erhalten Bernhard Schmidt will das geplante Neubauquartier am westlichen Dietiker Stadtrand verhindern. Deshalb hat er diese Woche eine Volksinitiative eingereicht. Florian Schmitz 08.01.2022, 03.53 Uhr

Auf der grossen Baulandreserve am westlichen Stadtrand soll ein neues Quartier entstehen. Severin Bigler / ©

Im Gebiet Niderfeld in Dietikon soll frühestens ab 2028 ein neues Stadtquartier entstehen, dass Wohnraum für 3000 Menschen und rund 4000 Arbeitsplätze bieten wird. Das Land an der Grenze zu Spreitenbach gehört zu den letzten grossen Baulandreserven im Limmattal. Der Dietiker Bernhard Schmidt (parteilos) will das Grossprojekt verhindern. Deshalb hat er diese Woche bei der Stadt die Volksinitiative «Ja zu einer regionalen Landwirtschaft» eingereicht.