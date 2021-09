Beschaffungswesen: Mehr Nachhaltigkeit und Effizienz in Dietikon

Dietikon Keine grenzenlose Zentralisierung: Wie die Stadt nachhaltig und kostensparend einkaufen will Der Dietiker Stadtrat erläutert in seinen Antworten auf zwei Interpellationen, wie das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt effizienter und nachhaltiger werden soll. Dabei stellt sich der Stadtrat bereits jetzt ein gutes Zeugnis aus. Florian Schmitz 14.09.2021, 04.06 Uhr

Blick in das Büro des im September eröffneten Steueramts: Der Einkauf von Mobiliar wird in Dietikon bereits abteilungsübergreifend über die Zentralen Dienste koordiniert. Valentin Hehli / LTA

Die Stadt Dietikon will den Einkauf von Material und Dienstleistungen künftig noch stärker bündeln, um dank grösserer Bestellungen Kosten zu optimieren und interne Ressourcen zu sparen. «Es haben schon diverse abteilungsübergreifende Gespräche stattgefunden», schreibt der Stadtrat zum Thema. Spätestens im ersten Halbjahr 2022 sollen Schwerpunkte definiert werden, bei denen eine Zentralisierung oder andere Massnahmen für eine effizientere Beschaffung Erfolg versprechen.

Dazu will die Stadt besonders Verwaltungsbereiche, die ähnliche Aufgaben haben, aber ihren Einkauf noch nicht zentral organisieren, in den Fokus nehmen. Die genauen Bereiche will die Stadt in den nächsten Monaten definieren. Mögliche Themenfelder umfassen laut Stadtrat unter anderem Serviceverträge, die Beschaffung von Reinigungsmitteln, Büromaterial und Beleuchtungsmitteln sowie den Einkauf von Energieträgern. Dabei setzt die Stadt auch ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit. So sollen neue Merkblätter die genauen Verantwortlichkeiten und Aufgaben für den Einkauf festlegen. Neben der regelmässigen Überprüfung der Einkaufskonditionen soll auch auf eine nachhaltige Beschaffung Wert gelegt werden.

Gleich zwei Gemeinderäte wollten mehr zu städtischen Einkäufen wissen

Dass der Stadtrat seine Pläne für das öffentliche Beschaffungswesen so detailliert erläutert, hat mit zwei Interpellationen aus dem Gemeinderat zu tun. Aufgrund ihrer thematischen Nähe wurden die Antworten bewusst koordiniert. Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) wollte mit ihrem von neun Parlamentariern aus EVP, FDP, GLP, SVP und von den Grünen mitunterzeichneten Vorstoss vom Stadtrat wissen, welche Schritte geplant sind, um den zentralen Einkauf weiter zu forcieren. Sie erkundigte sich auch danach, was in den letzten Jahren bereits alles getan wurde.

Beat Hess (Grüne) fokussierte seine von acht Gemeinderäten aus SP, EVP, GLP und Grünen mitunterzeichnete Interpellation auf die Nachhaltigkeit im öffentlichen Beschaffungswesen.

Nachhaltig bedeutet für die Stadt auch, auf lokale Betriebe zu setzen

«Der Stadtrat betreibt bereits heute eine nachhaltige, ökologische und ökonomische Politik in der Beschaffung», heisst es in der Antwort. Dabei beruft die Stadt sich auf die übergeordnete Gesetzgebung, die seit diesem Jahr mehr Wert auf Nachhaltigkeit legt, ihre eigenen Einkaufsrichtlinien aus dem Mai 2020 sowie die eigene Gemeindeordnung.

«Das bedeutet, dass nach Möglichkeit ortsansässige Detaillisten und Betriebe berücksichtigt werden»,

schreibt der Stadtrat. Bei öffentlichen Ausschreibungen würden zudem bewusst Kriterien wie Lieferwege, Verpackungsmaterial oder Entsorgung bereits in der Ausschreibung festgehalten und bei der Entscheidung berücksichtigt.

Das Energiestadtlabel Gold verpflichte Dietikon zudem zum Einkauf umweltfreundlicher Produkte. Der Beschaffungsstandard als Energiestadt, der die sechs Kategorien Papierprodukte, IT und Geräte, Innenbeleuchtung, Konsumgüter, Reinigung sowie Fahrzeuge genauer beschreibt, behandle in etwa die gleichen Themen wie die Interessengemeinschaft nachhaltige öffentliche Beschaffung. Deshalb sei Dietikon bei dieser IG nicht Mitglied, begründet der Stadtrat auf Nachfrage von Hess.

Eine solche Mitgliedschaft sei auch immer mit Kosten verbunden und es stelle sich die Frage, ob das Geld nicht besser in konkrete Massnahmen investiert werden soll, heisst es weiter. Im Zusammenhang mit weiteren ab 2022 geplanten Massnahmen sei es aber möglich, dass eine Mitgliedschaft geprüft werde. Klar ist bereits, dass die Stadt ab nächstem Jahr die mit der Beschaffung beauftragten Mitarbeitenden in internen Workshops oder Informationsanlässen für eine nachhaltige Beschaffung sensibilisieren will. Als Leitlinie soll dabei der Standard des Trägervereins Energiestadt gelten.

In den letzten Jahren wurde schon viel zentralisiert

Auch bei der Bündelung von Einkäufen verweist der Stadtrat nicht nur auf Zukunftspläne, sondern stellt sich bereits jetzt ein gutes Zeugnis aus, weil schon einiges zentralisiert worden sei. So müssten alle Abteilungen ihre geplanten Anschaffungen im Bereich Mobiliar und Büroeinrichtung zwecks Koordination den Zentralen Diensten melden. Des Weiteren wird laut Stadtrat alle Hard- und Software zentral über die Informatik beschafft.

Und im Bereich Schulliegenschaften sei kürzlich eine grosse Ausschreibung im Bereich Mobiliar getätigt worden. «Aus diesem Prozess heraus werden nun zentral Mobiliarbestellungen ausgelöst», schreibt der Stadtrat. Reinigungsmittel, WC- und Hand-Papier, Seife und Ähnliches werden laut Stadtrat schon länger über alle Schuleinheiten hinweg bei den gleichen Lieferanten bestellt. «Entsprechend konnten höhere Rabattkonditionen ausgehandelt werden», heisst es dazu. Bei offiziellen Lehrmitteln, die über den Lehrmittelverlag Zürich bestellt werden, sowie bei Werkmaterial werden alle grösseren Bestellungen in den einzelnen Schuleinheiten gesammelt und dann als Sammelbestellung aufgegeben.

Obwohl weiterhin Ressourcen bei der Beschaffung gebündelt werden sollen, will die Stadt aber keine zentrale Beschaffungsstelle für alle Einkäufe einführen. Bei einer sehr starken Zentralisierung bestehe nicht nur die Gefahr, dass spezifisches Fachwissen für verschiedene Bereiche fehlt, argumentiert die Stadt. Der erhöhte Koordinationsbedarf führe zu zusätzlich benötigten personellen Ressourcen und somit auch zu erhöhten Kosten.

Genau hinschauen, wenn die Pläne konkreter werden

Sie habe grundsätzlich das Gefühl, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehe, sagt Manuela Ehmann auf Anfrage. Das laufende Projekt für weitere Zentralisierungsmassnahmen, das laut Stadtrat bis spätestens Mitte 2022 abgeschlossen werden soll, will sie weiter genau verfolgen. Interessant werde es, wenn die städtischen Pläne konkreter werden als die in der Antwort vorgelegte vorläufige Liste mit allgemeinen Themen. Aber Ehmann begrüsst beim Zentralisierungsbestreben auch gewisse Grenzen.

«Der Ablauf soll ja vereinfacht und nicht noch komplizierter werden.»

Deshalb fände sie es etwa sinnvoll, dass die Schuleinheiten weiterhin relativ autonom organisiert sind. Beat Hess war am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.