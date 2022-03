Stadt Dietikon will ihr Gasnetz zu grossen Teilen stilllegen

Dietikon Die Stadt will ihr Gasnetz zu grossen Teilen stilllegen Stattdessen gibt es bis 2040 in grossen Teilen des Stadtgebiets nur noch Fernwärme. David Egger 28.03.2022, 23.05 Uhr

Viel weniger Gas in Dietikon – und das Gas, das es auch in Zukunft noch gibt, soll synthetisch hergestelltes Gas oder Biogas sein. So sieht es der neue Dietiker Energieplan vor. Manuela Jans

Wie die Stadt Dietikon am Montag mitteilte, hat die kantonale Baudirektion den revidierten kommunalen Energieplan der Stadt Dietikon am 24. Februar genehmigt. Er sei nun am Montag in Kraft getreten. «Die neue Energieplanung legt die Grundlage für den Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien bis ins Jahr 2040. Die Prioritäten in der Wärmeversorgung liegen dabei auf der Fernwärme und Umweltwärme», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Der Dietiker Stadtrat hatte den neuen Energieplan bereits gegen Ende letzten Jahres verabschiedet. «Wir haben zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, um zusammen eine gute Basis zu finden», sagte der Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) damals. Die Zürcher Gemeinden sind gemäss Energiegesetz angehalten, eine kommunale Energieplanung zu erstellen und diese periodisch zu aktualisieren.

Der neue Dietiker Energieplan sieht unter anderem vor, dass «grosse Teile des Stadtgebiets neu als ‹Verbundgebiet› mit Priorität Fernwärme festgelegt» werden sollen. «In den weniger dicht bebauten Quartieren eignen sich die Umweltwärme und Holzheizungen aus der Sicht der Energieplanung am besten für eine nachhaltige Wärmeversorgung. Die Energieplanung sieht vor, dass im heutigen Gasversorgungsgebiet noch zwanzig Jahre lang Gaslieferungen stattfinden. Danach ist in den Fernwärmegebieten eine Stilllegung des Gasnetzes vorgesehen. Ab 2040 sollen die verbleibenden Gaslieferungen zu 100 Prozent aus Biogas oder erneuerbaren synthetischen Gasen bestehen», schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Die Stadt bietet für Dietiker Hauseigentümer Energieberatungen bezüglich Heizungsersatzes, Gebäudesanierung und Förderbeiträge an. Anmeldungen sind möglich über die Stadt-Website oder telefonisch unter 044 744 37 82.