Dietikon Die Stadt öffnet das Hallenbad in den Sportferien für Jugendliche Das Dietiker Hallenbad ist ab kommendem Montag, 15. Februar, trotz Coronamassnahmen für einen Teil der Öffentlichkeit während zweier Wochen geöffnet: Die Stadt will damit Kindern und Jugendlichen während den Skiferien ein gewisses Freizeitangebot anbieten. Oliver Graf 11.02.2021, 08.58 Uhr

Für das Schulschwimmen und die Vereinstrainings mit Jugendlichen bis 16 Jahren war das Hallenbad bereits geöffnet. Nun wird es vorübergehend auch wieder für die Altersgruppe 10 bis 16 Jahre allgemein geöffnet. Joël Decurtins

In Dietikon starten am kommenden Montag die zwei Wochen dauernden Sportferien 2021. Die Gemeindeführungsorganisation, der kommunale Coronakrisenstab, hat nun entschieden, in dieser Zeit das Hallenbad für einen beschränkten Nutzerkreis zu öffnen.