Stadt Dietikon kauft E-Fahrzeug für Liegenschaftenverwaltung

Dietikon Die Stadt kauft erneut ein E-Fahrzeug Diesmal gibt es ein E-Fahrzeug für die Liegenschaftenverwaltung. LiZ 14.07.2022, 07.18 Uhr

32'000 Franken hat der Dietiker Stadtrat für den Kauf des E-Fahrzeugs bewilligt. Im Bild das Stadthaus Dietikon. Severin Bigler

Seit dem 9. Dezember 2021 sind in der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Dietikon neu zwei Hauswarte angestellt. Diese haben laut einer Mitteilung der Stadt Dietikon einiges zu tun: Die Hauswartung umfasst den betrieblichen Unterhalt, also die Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten sowie Reparaturmassnahmen aller städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen inklusive deren Umgebung. Dazu kommen noch die sechs Familiengartenareale

«Da die Liegenschaften und Familiengärten auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt sind, ergeben sich mit nur einem zur Verfügung stehenden Fahrzeug immer wieder organisatorische Engpässe. Um zeitgerecht reagieren zu können, benötigen beide Hauswarte ein eigenes Fahrzeug», heisst es in der Mitteilung des Stadtrats. Er hat nun einen Kredit in der Höhe von rund 32'000 Franken genehmigt, um ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Dies stehe im Einklang mit der Energie- und Klimastrategie, bringt der Stadtrat in seiner Mitteilung zum Ausdruck.

Die Stadt besitzt inzwischen schon mehrere Elektrofahrzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke.