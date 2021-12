Dietikon Die Stadt hat ihr Bahnhofscafé zurück: Heute eröffnete das umgebaute «Spettacolo» Der provisorische Foodtruck ist weg und das Dietiker «Spettacolo» ist fertig umgebaut. Die Stammkundschaft freuts. David Egger 03.12.2021, 08.34 Uhr

Hereinspaziert: Blick in das neue «Spettacolo» am Dietiker Bahnhof. David Egger / Limmattaler Zeitung

Es ist unter null Grad. Da freut es die Pendlerinnen und Pendler gleich doppelt, dass sie ihre warme Stube am Dietiker Bahnhof zurückhaben. Das «Spettacolo» hat an diesem Freitag erstmals nach dem Umbau wieder geöffnet. Und war am Morgen sogleich sehr gut besucht. Offenbar kommt das umgebaute Lokal gut an bei den Kundinnen und Kunden.