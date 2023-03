Dietikon Die Stadt hat die Standorte von Gebäudebrütern erfasst – um sie besser zu schützen Es gibt Vögel, die ihre Nester ausschliesslich an Gebäuden bauen. Diese Lebensräume und Brutplätze will die Stadt Dietikon nun konsequenter schützen – gerade bei Bauprojekten. Dafür hat sie ein Standortinventar erstellt. David Egger Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Rauchschwalben sind Gebäudebrüter. Severin Bigler (Dietikon, 6. Mai 2021)

Einst waren sie Felsenbrüter. Aber in den letzten Jahrhunderten haben sich manche Vogelarten angewöhnt, in Hohlräumen und Nischen von Gebäuden zu nisten. Aus Felsenbrütern wurden Gebäudebrüter. Sie gelten laut Bundesamt für Umwelt als potenziell gefährdet und brauchen Schutz. Diesen Anspruch will die Stadt Dietikon nun besser erfüllen. Sie hat ein Inventar der Gebäudebrüter-Standorte erstellt und am Mittwoch veröffentlicht. Nicht ganz freiwillig: Gemeinden sind dazu verpflichtet.

In Dietikon geht es insbesondere um Mehlschwalben, Rauchschwalben, Mauersegler und Dohlen. Sie bleiben ihren Standorten treu, kehren alljährlich zurück. Ist das Nest oder sogar das Gebäude weg, haben sie Mühe, einen neuen Standort zu finden. In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände drastisch gesunken, steht in einem Merkblatt des Kantons Zürich. Und: «Die Zukunft dieser Gebäudebrüter hängt fast völlig von uns Menschen ab: Sie sind auf unsere Toleranz und Förderung angewiesen.»

Auch die Lägernstrasse ist im Inventar

Ein Beispiel: Die alten Mehrfamilienhäuser an der Lägernstrasse, die die Swiss Life abreissen und durch 175 neue Wohnungen ersetzen will, kommen im Inventar mehrfach vor. Unter anderem wurden bei den Hausnummern 5, 7, 9 und 11 je zwei Mauersegler-Nistplätze festgestellt – von der Ustermer Expertin Iris Scholl, die das Inventar im Auftrag der Stadt Dietikon erstellt hat. Reisst man die Lägernstrasse-Gebäude ohne Rücksicht auf die Mauersegler ab, ist es womöglich um deren dortige Population geschehen.

Darum gibt es nun das Inventar. Mit diesem «sollen die Bauherrschaften frühzeitig auf die Präsenz von Gebäudebrütern hingewiesen und unschöne Überraschungen im Baubewilligungsverfahren vermieden werden», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Dietikon.

Und: «Insbesondere Nester mit Eiern und Jungvögeln aller Arten sind streng geschützt und dürfen nicht entfernt werden. Bei den geschützten Arten darf das ganze Brutgeschäft vom Bezug des Brutorts bis zum Ausfliegen der Jungen nicht gestört werden. Der Kanton kann in begründeten Fällen aber Ausnahmebewilligungen erteilen.»

Ausserhalb der Brutzeit dürfen Nester nur nach einer Interessenabwägung entfernt werden. Wenn das Interesse an einer Entfernung überwiegt, etwa bei notwendigen Renovationsarbeiten oder einer neuen Wärmedämmung, muss der Nistplatz nach den Arbeiten wiederhergestellt oder in unmittelbarer Nähe Ersatz geschaffen werden.

Mit der nun vorliegen Brutplatzübersicht – mit Adressen – lassen sich zum einen die Standorte kontrollieren, zum anderen können Schutz- und Fördermassnahmen ergriffen werden. «Eingereichte Baugesuche werden nun daraufhin überprüft und gegebenenfalls werden frühzeitig alternative Niststandorte als Ersatz angeboten», schreibt die Stadt. Das Inventar lässt sich auf www.dietikon.ch/gebaeudebrueter abrufen.

Kompromisse sind gefragt

Dass nun viele Baugesuche abgelehnt werden, ist nicht zu erwarten. «In der Praxis werden diese gesetzlichen Grundlagen nur im Notfall durchgesetzt werden müssen. Vielmehr ist es das Ziel, tragbare Lösungen mit allen Beteiligten zu finden, um ein friedliches Zusammenleben zwischen Vögeln und Menschen zu ermöglichen», so die Stadt. Dass das nötig ist, zeigt die Erfahrung von Iris Scholl. «Sogar dann, wenn noch Junge oder Eier in den Nestern sind, werden diese manchmal einfach entfernt», schreibt sie in ihrem Schlussbericht.

Sie empfiehlt, dass bei Bauarbeiten rund um Nistplätze während der Brutzeit ein paar Meter Abstand gewahrt werden. Zudem dürfe es vor Brutplätzen keine Baugerüste geben, da Katzen und Füchse darauf steigen und Vögel fangen könnten. Damit Schutzmassnahmen eingehalten werden, brauche es unbedingt Kontrollen. Ein weiteres Problem besteht laut Scholl zudem darin, dass nicht alle Bauvorhaben bewilligungspflichtig sind – zum Beispiel einfache Fassadensanierungen wie etwa ein neuer Anstrich. Gerade bei solchen Arbeiten würden aber auch oft Nistplätze verschwinden. Scholl schlägt vor, ein Meldesystem einzurichten.

Über 100 Nistplätze

Die total 108 im Inventar aufgeführten Nistplätze hat Iris Scholl während der Brutzeit 2021 und 2022 erfasst. Je nach Art startet die Brutzeit im April oder Mai und endet im August oder September.

Im Inventar kommen bekannte Gebäude vor. So werden zum Beispiel Storenkästen des Zentralschulhauses als Mauersegler-Nistplatz aufgeführt, bei der Firma Hunziker an der Heimstrasse 18 hat es Mehlschwalben und bei der Kirche St. Agatha Dohlen. Zudem zeigt sich im Inventar, dass die Vögel Ställe mögen. So wurden etwa beim Reitstall Fondli Rauchschwalben gesichtet.

Total wurden 79 Mauersegler-Standorte mit mindestens 120 belegten Nistplätzen gezählt. Das klingt zwar nach viel, aber laut Scholl ist es wenig. Denn wegen seiner Lage an der Limmat biete Dietikon dem Mauersegler eigentlich ein grosses Angebot an Insekten zum Fressen, er müsste daher eigentlich häufiger vorkommen.

Mehlschwalbennester wurden 40 gezählt und Rauchschwalben-Nester 13. Manchmal hat es mehrere Nester an einem Standort. Dohlen-Standorte wurden fünf gezählt.

Nicht alle Vogelnester sind immer geschützt

Übrigens: Die Nester von vielen weiteren Vögeln wie zum Beispiel Rotkehlchen oder Amseln sind, sobald die Jungvögel ausgeflogen sind, nicht mehr geschützt. Denn diese Vogelarten bauen jedes Jahr ein neues Nest – sie sind nicht so sesshaft wie Gebäudebrüter.

Ein Mauersegler fliegt über Dietikon. Severin Bigler (6. Mai 2021)

