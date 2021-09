Dietiker Silbern soll Cleantech-Zentrum werden

Dietikon Die Silbern soll zum Zentrum für den künftigen Cleantech-Cluster werden An der Generalversammlung der IG Silbern erhielten die Mitglieder einen exklusiven Einblick in die städtischen Pläne für einen Wirtschaftscluster. Auch der Verkehrsfrust und die fehlende Rechtssicherheit wegen Auen- und Moorschutz gaben zu reden. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 24.09.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

IG-Silbern-Präsident Urs Jenny und Gebietsmanager Dieter Beeler präsentierten den Geschäftsbericht als lockeres Gespräch. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

«Es ist ein Primeur, den wir ihnen heute geben», sagte Urs Jenny, Präsident der IG Silbern, an deren Generalversammlung. Zuvor gab Clustermanager Jan Fülscher in Vertretung des Dietiker Standortförderers Adrian Ebenberger den Mitgliedern einen Einblick in die Pläne der Stadt, einen Cleantech-Cluster aufzubauen. «Wir wollen Dietikon als Wissenszentrum für Cleantech-Innovation etablieren», sagte er. Dafür will die Stadt eng mit Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen und Start-ups kooperieren. Zudem soll der öffentliche Raum als Testfeld für Innovationen zur Verfügung gestellt werden. Auch erstes Werbematerial für den «Cleantech Hub Dietikon» hatte Fülscher mitgebracht.

In seiner Präsentation betonte er immer wieder, dass der Aufbau noch in einem sehr frühen Stadium sei. Anfang Oktober treffen sich alle Beteiligten erstmals zum offiziellen Kick-off, viele der vorgestellten Konzepte seien erst wenige Wochen alt. Das zeigt nur schon der Begriff Cleantech, zu Deutsch saubere Technologien. Dieser ist breit gefasst und bezeichnet Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen, welche den Ressourcen- und Energieverbrauch senken, Verschmutzung und Abfall reduzieren oder die Effizienz und Leistung steigern. Das sei ein riesiges Thema, das noch konkretisiert werden muss, sagte Fülscher.

«City Plaza» und Diga-Haus als Zentrum geplant

Eine gute Nachricht konnte er den Mitgliedern bereits überbringen: «Die Silbern soll als Zentrum für das Projekt positioniert werden.» Konkret sollen das City-Plaza-Gebäude an der Lerzenstrasse 10, in dem die Generalversammlung stattfand, und das gegenüber liegende Diga-Haus als Clusterstandorte genutzt werden. Das Projekt vereine viele Kompetenzen und die Beteiligten verfügten über ein sehr gutes Netz in die Start-up-Szene, aber der Weg zu einem erfolgreichen Cluster sei noch weit, sagte Fülscher.

«Bei der Umsetzung sind wir auch auf ihre Hilfe angewiesen.»

Die Idee, in Dietikon einen Wirtschaftscluster aufzubauen mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, besteht schon seit Jahren. Bereits 2015 schlug der Dietiker Wirtschaftsrat die Prüfung eines Cleantech-Clusters vor. Nun soll das langfristig angelegte Projekt also langsam Realität werden.

Er und Gebietsmanager Dieter Beeler hätten sich intensiv dafür eingesetzt, dass der Cluster in die Silbern komme, sagte IG-Silbern-Präsident Urs Jenny. «Dadurch wird das Gebiet sicher aufgewertet.» Das grosse Potenzial für einen Cluster in der Silbern finde er sehr motivierend, sagte Beeler.

Auenschutz und Verkehr sorgen weiter für Frust

In ihrem Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr mussten Jenny und Beeler auch weniger erfreuliche Themen anschneiden. «Der Auenschutz ist immer noch in der Schwebe», sagte Jenny. Nachdem es bereits viele Jahre dauerte, bis eine rechtskräftige Moorschutzverordnung vorlag, wird seit einigen Jahren der Auenschutz separat abgeklärt und benötigt ebenfalls eine Verordnung. Er erwarte laut Vorhersagen noch dieses Jahr Bewegung im Thema, sagte Jenny. «Ich verstehe nicht, dass sich der Kanton dabei so lange Zeit lässt.»

Auch der Verkehr beschäftigt die IG Silbern weiterhin stark. Ein gut funktionierender Wirtschaftscluster müsse auch gut erreichbar sein, sagte Jenny. Um dem seit vielen Jahren bestehenden hohen Verkehrsaufkommen Herr zu werden, lässt die Stadt zurzeit ein Gesamtverkehrskonzept für das Gebiet ausarbeiten. Die IG Silbern habe dabei ihre Anliegen eingebracht, sagt Jenny und verwies auf einen Grosskreisel wie bei der Limmattalbahnbaustelle als mögliche Lösung.

«Im Oktober findet der erste Workshop mit den Planern statt.»

Auch eine zusätzliche Abbiegespur bei der Kreuzung Mutschellen- und Silbernstrasse, um den Verkehr von und auf die Autobahn zu verflüssigen, sei auf gutem Weg. Wenn alles gut laufe, werde die Kreuzung 2024 oder 2025 saniert.

Bis zu 3500 Personen ­würden Hochbahn täglich nutzen

Die schon lange geforderte S-Bahn-Station in der Silbern, die im Richtplan des Kantons Zürich eingetragen ist, sprach Jenny ebenfalls an. «In Bern beissen wir immer noch auf Granit», aber gerade werde wieder ein neuer Anlauf genommen, um Druck aufzubauen. Das futuristischere Thema einer möglichen Hochbahn von der Silbern zur Tramstation im Niderfeld auf der anderen Seite der Gleise will die IG Silbern auch weitertreiben. Dazu Jenny:

«Das wäre ein Vorzeigeprojekt für die Mobilität und auch imagemässig eine tolle Attraktion.»

Eine Studie habe gezeigt, dass bereits jetzt täglich zirka 700 Personen eine solche Hochbahn nutzen würden – mit einer S-Bahn-Station in der Silbern steige dieser Wert auf rund 3500 Personen.

Vor der offiziellen Generalversammlung und dem Vortrag zum künftigen Wirtschaftscluster referierten Dieter Marmet und Daniel Ménard. Marmet, Verwaltungsratspräsident von Realmatch360, zeigte die Auswirkungen der Pandemie auf die Wohnraumnachfrage auf. Ménard, Co-Präsident der mépp AG, präsentierte als Vorstandsmitglied den in Schlieren ansässigen Verein «The Branch», der sich mit der digitalen Transformation in der Bau- und Immobilienbranche befasst.

Zum Start der Generalversammlung blickte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP), der Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) vertrat, auf das vom 6. April bis 31. August betriebene Dietiker Impfzentrum zurück. Dabei förderte er interessante Zahlen zu Tage. So wurden in dem Zeitraum total 68109 Impfungen verabreicht – davon 19421 von Pfizer/Biontech und 48688 von Moderna. Rekordtag war der 4. Juni mit 1185 Impfungen. Auch bürokratisch war das Ganze ein Kraftakt, wie Illi ausführte. Die 13 Printer im Impfzentrum druckten in den knapp fünf Monaten insgesamt schwarz-weisse 54867 und 64000 farbige Seiten.