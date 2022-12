Dietiker Doppelkindergarten Breiti ist offiziell übergeben

Dietikon Die Schule hat den neuen Doppelkindergarten Breiti nun offiziell übergeben Ein Jahr dauerten die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten am Gebäude. Deren Abschluss wurde jetzt gefeiert. LiZ 02.12.2022, 11.53 Uhr

So sieht das neue Gebäude aus: Der Doppelkindergartens Breiti I und II am Kindergartenweg in Dietikon. zvg

Diese Woche hatte die Schule Dietikon Grund zum Feiern. Nachdem der sanierte Doppelkindergarten Breiti im Sommer 2022 von zwei Klassen bezogen wurde, haben die Verantwortlichen der Schul- und Hochbauabteilung den Bau am Dienstagabend im Beisein geladener Gäste offiziell übergeben.

Nach einer Umbauzeit von rund einem Jahr hätten 36 Kinder am 22. August «die neuen und kindergartengerecht ausgestatteten Räumlichkeiten» bezogen, schreibt die Schulabteilung in einer Mitteilung. Das 1969 erbaute Gebäude wurde zu Beginn der 1990er-Jahre erstmals renoviert. Über die nun erfolgten Auffrischungsarbeiten heisst es: «Der Bau ist durch die Sanierung für die nächsten Jahre gut gerüstet.»

Tiefe Betriebskosten dank Umbau

Die Kindergärtler verfügen jetzt über mehr Platz. Dank eines neuen Anbaus können sie von zusätzlichen Gruppenräumen profitieren. Weiter wurde die Anlage erdbebensicher gemacht, energetisch saniert und die Haustechnik erneuert. So wurde die alte Ölheizung durch eine moderne Wärmepumpe ersetzt und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Sie liefert den Strom für den Betrieb des Kindergartens. Überschüssiger Strom werde direkt ins Elektrizitätsnetz eingespeist, wie es in der Mitteilung heisst. Die Schule rechnet dank des Umbaus in den nächsten Jahren «mit tiefen Betriebskosten».

Am Anlass im sanierten Kindergarten nahmen die verantwortlichen Personen der Schul- und Hochbauabteilung sowie geladene Gäste teil. Darunter auch die zuständigen Stadträte: Schulvorsteherin Mirjam Peter (SVP, auf der Treppe) und Hochbauvorsteher Anton Kiwic (SP, direkt links daneben). zvg

Neu gestaltet wurde auch der Aussenbereich. Beispielsweise hat man eine neue Terrasse und eine Rampe für einen behindertengerechten Zugang zum Gebäude geschaffen.

Für die Sanierung des doppelstöckigen Kindergartens und des neuen Anbaus genehmigte der Dietiker Gemeinderat im Juli 2021 einen Kredit von 1,66 Millionen Franken. Das Gebäude musste bis auf den Rohbau zurückbaut werden, da sich die Ansprüche an solche Gebäude etwa in puncto Sicherheitsstandards seit dem Baujahr stark verändert haben.