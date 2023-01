Dietikon Die Schulanlage Wolfsmatt soll für 87,296 Millionen Franken erneuert und ausgebaut werden Künftig sollen fast 50 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler im Wolfsmatt unterrichtet werden. Der Gemeinderat und die Dietiker Stimmbevölkerung müssen dem Kredit für den Schulausbau noch zustimmen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die beiden Klassentrakte werden zur Aussenseite hin um Gruppenräume erweitert. Florian Schmitz

Wegen stark steigender Schülerzahlen und in die Jahre gekommener Schulanlagen wird Dietikon in den kommenden Jahren hohe Investitionen in die Schule tätigen müssen. Alleine für die ab Sommer 2024 geplante Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Wolfsmatt rechnet der Stadtrat mit Gesamtkosten von 87,296 Millionen Franken, wie er nun im Kreditantrag an den Gemeinderat schreibt. Stimmt das Parlament dem Ausführungskredit zu, kommt die Vorlage voraussichtlich noch dieses Jahr vors Dietiker Stimmvolk.

Die bereits investierten Kosten für die geplante Wolfsmatt-Erweiterung, 1,97 Millionen Franken für den 2018 bewilligten Architekturwettbewerb und 2,6 Millionen Franken für den im März 2022 genehmigten Projektierungskredit, sind in der Kostenschätzung enthalten.

Ab dem Schuljahr 2028/2029 sollen im Wolfsmatt knapp 800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden statt wie bisher gut 500. Dafür soll die Anzahl Klassenräume von 24 auf 36 ausgebaut werden. Zudem sind neue Gruppenräume, ein Mehrzweckraum sowie eine zusätzliche Einzelturnhalle, von der auch der Vereinssport profitieren soll, vorgesehen. Weil das Wolfsmatt künftig zur Tagesschule werden soll, in der rund 400 Schülerinnen und Schüler ergänzend zum regulären Schulbetrieb betreut werden können, sind auch Verpflegungs- und Betreuungsräume sowie eine Aufwärmküche geplant.

Auch 250 Schutzplätze für das Quartier sind vorgesehen

Um den Kapazitätsausbau zu ermöglichen, sieht das Bauprojekt der Bünzli & Courvoisier Architekten AG, das Ende 2020 aus einem Architekturwettbewerb hervorging, eine Erweiterung der zwei bestehenden Klassenzimmertrakte sowie zwei Neubauten im Süden der Anlage beim Vogelauweg vor. Im kleineren der zwei Gebäude sind neben schulischen Nutzungen auch 250 zusätzliche Schutzplätze im Untergeschoss geplant, die bisher im Quartier fehlen.

Unter dem westlichen Pausenplatz soll zudem eine Tiefgarage mit 18 Parkplätzen erstellt werden. In einem zusätzlichen Nebengebäude im Bereich der heutigen Sportplätze sollen die zusätzlich benötigten Veloabstellplätze und die Entsorgung unterkommen.

Unter dem westlichen Pausenplatz ist eine Tiefgarage mit 18 Parkplätzen geplant. Florian Schmitz

Neben den geplanten Ausbauten wird im Rahmen des Projekts auch die bestehende Bausubstanz der 1962 gebauten und mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Anlage umfassend saniert. Massnahmen an der Gebäudehülle sowie eine erneuerte Wärmeisolation und eine erneuerte Eindeckung bei sämtlichen Dächern sollen die Wärmedämmung verbessern. Zudem sollen die Fenster und die ganze Gebäudetechnik erneuert werden.

Laut dem stadträtlichen Kreditantrag an den Gemeinderat wird beim Bauprojekt auch Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So soll die Grundrissanordnung künftig eine möglichst effiziente Nutzung der Anlage ermöglichen und die flexible Bauweise soll wandelnde räumliche Bedürfnisse in Zukunft berücksichtigen. Auch eine Photovoltaikanlage ist vorgesehen und geheizt werden soll künftig mittels einer Erdsonden-Wärmepumpe und einem Anschluss an das Limeco-Fernwärmenetz.

Projekt soll in zwei Etappen umgesetzt werden

Die geplanten Projektkosten liegen laut Stadtrat trotz denkmalpflegerischer Vorgaben im Vergleich zu anderen Deutschschweizer Schulhausprojekten im Mittelfeld. Die Kostenschätzung von 87,296 Millionen Franken beinhaltet eine mögliche Abweichung von zehn Prozent und ist in zwei Teilprojekte gegliedert, die zeitlich nacheinander realisiert werden sollen.

44,152 Millionen Franken sind für die Neubauten vorgesehen, die vom Sommer 2024 bis zum Sommer 2026 fertiggestellt werden sollen. Anschliessend steht die voraussichtlich bis Sommer 2028 dauernde Sanierung der bestehenden Bauten an, für die 42,624 Millionen Franken veranschlagt werden. Während der Bauzeit soll der Schulbetrieb in Pavillons ausgelagert werden. Gleichzeitig mit den Arbeiten an der Schulanlage werden auch die Hauptleitungen der Wasserversorgung vor Ort ersetzt. Diese werden über Gebühren finanziert und sind nicht Teil des Kredits.

Von Bäumen umgebene Backsteingebäude: Die zwei neuen Gebäude in der Schulanlage Wolfsmatt werden parallel zur Vogelaustrasse zu liegen kommen. Visualisierung: Architekturbüro Bünzli Courvoisier

Jährliche Folgekosten von über sechs Millionen Franken erwartet

Der Stadtrat rechnet damit, dass die Investition das städtische Budget künftig jährlich mit 5,14 Millionen Franken belasten wird. Dabei sollen die bestehenden Gebäude auf 20 Jahre abgeschrieben werden und die Neubauten auf 33 Jahre. Des Weiteren geht der Stadtrat von betrieblichen und personellen Folgekosten von jährlich 1,05 Millionen Franken aus.

Auch die Umgebung der Schulgebäude soll im Rahmen der Wolfsmatt-Erweiterung aufgewertet werden. Die Anlage soll künftig auch nach aussen auf beide Seiten hin einladender wirken. Denn beim Vogelauweg und bei der Schöneggstrasse sind neue Zugangsbereiche geplant.

