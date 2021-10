Dietikon Die Schlangenkürbisse von Ugo Triaca faszinieren Passanten – doch sein Garten bietet noch viel mehr An der Holzmattstrasse in Dietikon ziehen die grünen, langen Gewächse alle Blicke auf sich. In Ugo Triacas Garten tummeln sich aber unter anderem auch noch Hühner, Enten und Tauben. Carmen Frei Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.03 Uhr

Wer bei Ugo Triaca in Dietikon im Garten steht, weiss gar nicht, wo er oder sie zuerst hinschauen soll. An der Holzmattstrasse gedeihen unter anderem Salat, Tomaten, Trauben und Kürbisse. Aber nicht nur das: Triaca hält auch Tiere wie beispielsweise Hühner, Enten und Hasen. Eine Katze streift ums Haus, ein Hund bewacht es.

Was jedoch von der Strasse her zuerst ins Auge fällt, sind die Kürbisse im Garten. Lang und grün hängen sie vom Baum. «Eigentlich wollte ich zuerst andere Kürbisse», sagt Triaca. Als er in diesem Jahr nach Italien ging, wollte er Samen für Flaschenkürbisse kaufen. Diese hat er sich auch besorgt. Die Verkäuferin empfahl ihm zudem die langen Schlangenkürbisse, die nun die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen.

Die Kürbisse machen neugierig

«Die Leute klingeln bei mir und wollen wissen, was das ist», sagt Triaca. Und gekauft würden sie generell gut – wie alles andere aus seinem Garten auch. Er legt das Gemüse und die Salate jeweils bei der Hauseinfahrt in eine Holzablage. Es komme immer alles schnell weg, sagt der Dietiker.

Die Kürbispflanze hat er erst diesen Mai gesetzt. Danach schlängelte sie sich an einem bestehenden Baum in seinem Garten hoch und bald wuchsen auch die Kürbisse.

«Der längste Kürbis ist zweieinhalb Meter lang»,

erklärt Triaca. Weitere essbare Teile der Pflanze wachsen am Strang auf der Baumkrone. «Die Sizilianer sagen sogar, man könne alles essen», sagt Triaca.

Gärtnern und Tierhaltung haben bei ihm Tradition

Das Gärtnern hat Ugo Triaca von seiner Mutter gelernt. Sie kam von Bianzone in der Nähe von Tirano in die Schweiz. «Es ist sehr viel Arbeit, aber es ist auch sehr schön», meint er zu seinem Hobby. Auch heute geht Triaca noch regelmässig nach Italien. Dort besitzt er eine Alp.

Auch die Tierhaltung begleitet ihn schon lange. «Als ich etwa sechs Jahre alt war, habe ich eine Ziege erhalten», sagt der heute 67-Jährige. Seither habe er immer Tiere gehalten. Der Garten und die Tiere seien sein grosses Hobby. Vor allem spezielle Pflanzensorten zu ziehen, reize ihn. Früher hatte Triaca sein Hobby neben seiner Arbeit als Bauspengler betrieben. Seit seiner Pensionierung vor rund vier Jahren kann er sich nun komplett aufs Gärtnern konzentrieren.

Ums Haus herrscht Leben

Bereits 1982 hatte er das Haus an der Holzmattstrasse gekauft. Er wohnt mit seiner Frau hier. Seine Tochter wohnt im leicht zurückversetzten Haus in einer Wohnung. Im Untergeschoss befindet sich ein Gewächshaus, in dem noch weitere Tomaten wachsen.

Auch Tauben und Wachteln finden hier ihren Platz. Im Stall des Hauses wird Triaca zudem seine Schafe überwintern, die derzeit noch in der Dietiker Weinrebe weiden. Rund ums Haus inspizieren die Hühner das Gras. Sie hat Triaca fast alle selbst gezüchtet.

Gleich im ersten Jahr gedeihen die neuen Pflanzen

Bisher habe er in seinem Garten vor allem runde und Butternut-Kürbisse gesetzt. Dieses Jahr habe er es das erste Mal mit Flaschen- und Schlangenkürbissen versucht – und sei äusserst erfolgreich gewesen. Trotz des durchzogenen Sommers wuchsen bei ihm die Pflanzen überraschend gut.

«Für mich war es das beste Jahr»,

sagt der begeisterte Gärtner sogar. Neben den riesigen Kürbissen konnte er unter anderem auch eine 1,1 Kilogramm schwere Tomate ernten. Seine Trauben lagert er aktuell, um Grappa herzustellen. Die Feigen hängen noch am Baum. Die Salatpflanzen neben dem Haus begrünen den Garten. «Ich habe sie im März ausgesät, nun liefern sie das ganze Jahr Salat», sagt Triaca.

Auch die Nachbarn haben Freude

Trotz des grossen Gartens und der vielen Tiere hatte Ugo Triaca noch nie Probleme mit den Nachbarn. «Ich habe hier alles, aber ich habe keine Probleme», freut er sich. Die Nachbarn würden sogar nachfragen, wenn er an einem Tag seine Tauben nicht fliegen lässt. Sie ziehen jeweils ihre Runden und kehren am Abend wieder zurück ins heimische Nest.