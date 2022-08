SBB überlegen, auf Brache beim Limmatfeld ein Gebäude zu bauen

Dietikon Die SBB überlegen, auf ihrer Brache beim Limmatfeld ein Gebäude zu bauen Die SBB wollen keine Hecke und keine Bäume an der Grünaustrasse in Dietikon. Jetzt wird klar warum. David Egger Jetzt kommentieren 16.08.2022, 23.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SBB-Brache an der Grünaustrasse im Limmatfeld. David Egger / Limmattaler Zeitung

Die Brache am Rand der Grünaustrasse im Dietiker Limmatfeld ist vielen ein Dorn im Auge. Es sieht aus, als wäre das Quartier hier nicht fertig gebaut. Die Bevölkerung und das Gewerbe sprechen den Quartiervereinspräsidenten und FDP-Parlamentarier Peter Metzinger oft darauf an. Er hat darum im Februar eine Interpellation eingereicht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Stadtrat 2017 nach einer Kleinen Anfrage von Michael Segrada (FDP) gesagt hatte, dass er eine Bepflanzung des Areals begrüsse. Der Stadtrat wünschte sich eine Hecke. «Die Realisierung kann erst nach erfolgreichen Verhandlungen mit der SBB erfolgen», sagte der Stadtrat damals. Die Brache gehört den SBB.

Wie nun der Stadtratsantwort auf Metzingers Interpellation zu entnehmen ist, hat der Stadtrat die Brache nicht vergessen. Die Stadt habe mit den SBB mehrmals Kontakt gehabt wegen deren Areal zwischen den Gleisen und der Grünaustrasse.

Die Brache ist ein beliebter Lagerplatz für Baustellen

2018 sei das Areal noch im Zusammenhang mit Fernwärmeleitungsarbeiten beansprucht worden. Die Stadt habe daraufhin einen Vorschlag für eine Aufwertung mit Hecken und Bäumen erarbeitet.

Die SBB-Brache ist vielen im Limmatfeld ein Dorn im Auge. David Egger / Limmattaler Zeitung

Da das Areal danach aber ab 2019 im Rahmen des Limmattalbahn-Gesamtprojekts als Installations- und Lagerplatz beansprucht wurde, habe es keine Möglichkeit für eine Begrünung gegeben. Als das Ende der Limmattalbahn-Bauarbeiten in Sichtweite kam, suchte die Stadt 2021 nochmals den Kontakt mit den SBB – zum einen wegen der Begrünung, zum anderen wegen einer Machbarkeitsstudie für einen direkten Veloweg vom Bahnhof ins Gebiet Silbern.

Was beim Bahnhof keinen Platz mehr hat, soll auf die Brache

Wie die SBB sagten, prüften sie aber zurzeit, ob ihre Brache an der Grünaustrasse als Standort für ein neues Bahntechnikgebäude in Frage komme. Dieses solle aus dem Untergeschoss des Bahnhofgebäudes in ein separates Gebäude verschoben werden – dies im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung des Bahnhofareals. Diese Verschiebung entspreche der SBB-Strategie, ihre Infrastrukturanlagen und Immobilien funktional zu trennen, erklärt der Stadtrat. Und: «Zudem ist dieses Areal eine der wenigen gleisnahen Installationsflächen für künftige Baustellen der SBB im Limmattal. Sie wird daher auch längerfristig nicht für andere Nutzungen verfügbar sein.»

Die SBB habe entschieden, den bestehenden Zaun beizubehalten. Die SBB seien sich bewusst, dass damit keine optische Aufwertung erreicht werde, «sehen aber mit der aktuellen Ausgangslage keine Möglichkeit, das Areal zweckmässig aufzuwerten».

Sonne für eine Hecke hätte es hier genug. David Egger / Limmattaler Zeitung

Beim Bahnhof soll es mehr Grün geben

Weiter hält der Stadtrat auf eine entsprechende Frage Metzingers fest, dass die SBB-Brache im Limmatfeld nicht in die Projektentwicklung Bahnhof integriert werden könne, da sie ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters liege. Zudem betont der Stadtrat, dass die Stadt beim Gestaltungsplan erhöhte Anforderungen bezüglich des öffentlichen Raums und des Erscheinungsbilds definiert habe, die die SBB erfüllen müssten. Anders gesagt: Bei der Bahnhofsarealentwicklung geht das Grün nicht vergessen. Der Gestaltungsplan soll Ende 2023 ins Dietiker Parlament kommen.

«Sehr bedauerlich», sagt Peter Metzinger

Und damit zurück zur Brache beim Limmatfeld. «Dass die Stadt so wenig Einfluss auf die Gestaltung eines Areals mitten auf dem Stadtgebiet hat, ist sehr bedauerlich, denn mit der Planung der SBB wird das Problem nicht gelöst, das durch die Bevölkerung und das angrenzende Gewerbe an mich herangetragen wurde», sagt Metzinger nun nach der Publikation der Stadtratsantwort auf seine Interpellation. Bei Neubauprojekten scheine die Zusammenarbeit mit den SBB besser zu funktionieren. Ganz aufgeben will Metzinger noch nicht. Vielleicht müsse man mal prüfen, ob es für die Brache «nicht auch Lösungen innerhalb des städtischen Einflussgebiets gibt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen