Dietikon: Abfallverbrennung in Schrebergärten wird kritisiert

Dietikon «Die Qualmentwicklung ist unerträglich»: Das Verbrennen von Abfall sorgt für dicke Luft Von Frühling bis Herbst werden in Dietiker Schrebergärten immer wieder Abfälle verbrannt. EVP-Gemeinderätin Manuela Ehmann zeigt in einer Interpellation ihr Interesse an Kontrollen und einer Sensibilisierungskampagne. 17.11.2021, 17.39 Uhr

Es würden immer wieder belastetes Holz und Verpackungsmaterial in den Schrebergärten verbrannt werden. (Archivbild) Florian Schmitz

Die Dietiker EVP-Gemeinderätin Manuela Ehmann stört sich am Abfall, der vom Frühling bis in den Herbst hinein in Schrebergärten, an öffentlichen Feuerstellen und auf privaten Grundstücken verbrannt wird. «Die Qualmentwicklung ist unerträglich. Das Öffnen der Fenster der umliegenden Liegenschaften ist oft bis Mitternacht und schon ab morgens nicht mehr möglich», schreibt sie in einer kürzlich eingereichten Interpellation.