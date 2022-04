Dietikon Die QR-Rechnung wird zum Standard Die Stadt Dietikon plant eine komplette Umstellung auf die QR-Rechnung. Abgeschlossen sein soll diese bis Ende Juni. LiZ 20.04.2022, 17.57 Uhr

QR-Code statt herkömmliche Zahlungsart: So soll in Zukunft gezahlt werden in Dietikon. zvg

Bis Ende Juni will die Stadt Dietikon in allen städtischen Bereichen die QR-Rechnung einführen, wie sie mitteilt. Die allgemeine Verwaltung, das Steueramt, die Infrastrukturabteilung, die Stadtpolizei und das Alters- und Gesundheitszentrum haben bereits umgestellt. Orange und rote Einzahlungsscheine können noch bis Ende September genutzt werden. Dieses Enddatum sei vom Zahlungsverkehrsanbieter der Stadt festgelegt worden, heisst es in der Mitteilung.