Dietikon Die Polizei erhielt 2020 gut dreimal mehr Hinweise wegen Abfallsünder als im Vorjahr – und büsste mehr als doppelt so oft Der Geschäftsbericht der Stadt Dietikon zeigt, wie Corona das Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht entscheidend prägte. Zum einen der Digitalisierungsschub. Zum anderen beschäftigten Abfallsünder die Polizei so stark wie noch nie. Florian Schmitz 06.05.2021, 16.35 Uhr

Gummiböötler hinterlassen im Sommer viel Abfall auf der Nötzliwiese.



Archivbild: Céline Geneviève Sallustio

Ob in der Schule, auf der Verwaltung oder bei der Kultur: Dietikon machte im vergangenen Jahr bei der Digitalisierung einen grossen Schritt vorwärts. Das zeigt der Geschäftsbericht 2020 der Stadt Dietikon, der auf knapp 100 Seiten einen mit Zahlen und Statistiken gespickten Blick zurück wirft. Der ungewöhnlich schnelle Ausbau digitaler Angebote ist dem Coronavirus geschuldet. Wie so vieles, das die Stadt 2020 beschäftigte. Folglich ist das Virus auch im Geschäftsbericht omnipräsent.

Die Schule machte in mehrerer Hinsicht einen technologischen Sprung, weil sie im Frühling 2020 kurzfristig auf Fernunterricht umstellen musste. Neben der aufgerüsteten Infrastruktur für einen digitalen Unterricht wurde ein neues Programm für die Kommunikation zwischen Eltern und der Schule eingeführt. Auch in der Verwaltung hat sich viel getan. So hat die Stadt etwa das Intranet, das interne Portal für die städtischen Angestellten, komplett erneuert. Zudem nahm die Stadt im vergangenen Jahr die eigene Dietikon-App mit Meldefunktion für Probleme, die im März 2021 veröffentlicht wurde, in Angriff. Und die städtischen Rechnungsprüfer erledigten ihre Aufgabe erstmals elektronisch von zu Hause aus.

Die Kultur wanderte ins Internet

Das städtische Kulturangebot passte sich ebenfalls dem grassierenden Virus an. Weil über längere Zeit keine Veranstaltungen mit Publikum durchgeführt werden konnten, lancierte die Stadt einen Podcast und begann, Kulturveranstaltungen live im Internet zu übertragen. Und seit Juni 2020 kann man sich für die Kurse der Freizeitanlage Chrüzacher auch online anmelden. «Die Dienstleistung wird geschätzt, die Kursanmeldungen haben sich dadurch erhöht», heisst es dazu im Geschäftsbericht.

Nicht zuletzt spürte auch die Stadtbibliothek die zunehmende Digitalisierung. 2020 stiegen die elektronischen Ausleihen im Vergleich zum Vorjahr von gut 10'500 auf 18'500 an. Trotzdem verzeichnete die Bibliothek insgesamt 5,1 Prozent weniger Ausleihen, weil die physischen Ausleihen von gut 80'600 auf knapp 67'900 zurückgingen. Diese Verschiebung zum Digitalen wurde durch Corona beschleunigt. Denn während das digitale Angebot deutlich ausgebaut wurde und immer zur Verfügung stand, musste die Bibliothek ihre Türen im Lockdown zeitweise schliessen.

Das Litteringproblem wird in der Statistik deutlich

Die Zahlen im Geschäftsbericht untermauern auch die wegen Corona zeitweise stark eingeschränkte Mobilität und ihre Folgen. 2020 verbrachten mehr Menschen ihre Freizeit vor der eigenen Haustür. Das sorgte wegen zunehmenden Litterings auch für Frust und führte dazu, dass letztes Jahr in Dietikon 188 verwendbare Hinweise wegen Verstösse gegen das Abfallgesetz eingingen – das sind dreimal mehr als im Vorjahr. Auch die Anzahl registrierter Verstösse (von 85 auf 236) sowie die ausgesprochenen Verwarnungen (von 19 auf 107) und Verzeigungen (von 32 auf 71) sind stark angestiegen.

In Dietiker Parkanlagen wie der Grunschen ist Littering im Sommer ein Problem.

Archivbild: David Egger

Besonders in den städtischen Grünanlagen und entlang der Limmat sei viel Abfall zurückgelassen worden, schreibt die Infrastrukturabteilung im Geschäftsbericht. Und weiter:

«Der Gummiboot-Verkehr verstärkte sich auf der Limmat deutlich, sodass das Team der Stadtreinigung auf den Landeanlagen (insbesondere Nötzliwiese und Allmend Glanzenberg) zeitweise an seine Leistungsgrenzen stiess.»

Der öffentliche Verkehr verzeichnete dagegen einen starken Rückgang. Während die Anzahl Verbindungen in Dietikon coronabedingt um rund 10 Prozent reduziert wurde, brach das Fahrgastaufkommen gleich um 30 Prozent ein.

Krisenstab musste erstmals Führungsrolle übernehmen

Besonders herausfordernd war das Coronajahr für die Gemeindeführungsorganisation (GFO), die als städtischer Krisenstab am 27. Februar, einen Tag bevor der Bundesrat Veranstaltungen mit über 1000 Menschen verbot, erstmals tagte. Noch nie hatte er erlebt, dass die GFO aktiv wurde, sagte Heinz Illi (EVP), der seit 2006 dabei ist und als Sicherheitsvorstand automatisch die GFO leitet, Anfang März 2020 zur «Limmattaler Zeitung».

Nun war die Gemeindeführungsorganisation plötzlich rund um die Uhr in Betrieb: Sie erteilte der Öffentlichkeit und den städtischen Mitarbeitenden Verhaltensanweisungen, informierte die Bevölkerung über Gefährdungen und Schutzmassnahmen, beriet das Alters- und Gesundheitszentrum und hielt die Führungstätigkeit der Verwaltung aufrecht. Entsprechend wird die GFO im Bericht gewürdigt:

«Sie hat auf der strategischen Ebene den Weg und den Takt vorgegeben und Dietikon professionell durch die Jahrhundertkrise geführt.»

Rege Bautätigkeit und viele Fotovoltaikanlagen

Trotz einschneidender Einschränkungen im Alltag zeigen die städtischen Statistiken, dass das Leben in Dietikon keineswegs stillstand. Obwohl 2020 insgesamt 284 Unternehmen wegzogen oder das Jahr nicht überlebten, sind 278 Firmen nach Dietikon gezogen oder wurden neu gegründet. Auch die Baukommission hatte viel zu tun und bewilligte mit 130 privaten Baugesuchen sogar 14 mehr als im Vorjahr. Genauso wie die Energiefachstelle, die seit 1993 energieeffizientes Bauen unterstützt. Mit gut 86'000 Franken vergab sie fast viermal mehr Fördergelder als 2019 und so viele wie seit 2012 nicht mehr. Etwas weniger als die Hälfte davon wurde vergeben, um Fotovoltaikanlagen zu erstellen.

Ein äusserst trauriger Viruseffekt wird beim Zivilstandsamt deutlich: 2020 registrierte dieses im Bezirk Dietikon 643 Todesfälle. Das ist eine Zunahme von 20,6 Prozent im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt von 2015 bis 2019. In diesen Jahren sind zwischen 502 (2016) und 588 (2019) Menschen im Bezirk Dietikon gestorben.