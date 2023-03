Die Dietiker Oberstadt-Bäckerei hat ihre Türen wieder geöffnet

Dietikon Die Oberstadt-Bäckerei hat ihre Türen wieder geöffnet – und versorgt die Dietiker nun mit portugiesischen Spezialitäten Im letzten Mai musste die Oberstadt-Bäckerei in Dietikon schliessen. Eine portugiesische Familie bringt nun unter dem Namen «Sabores Silva» wieder frischen Wind in die Traditionsbäckerei. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Die ehemalige Dietiker Oberstadt-Bäckerei verkauft seit fast zwei Wochen wieder frische Backwaren. Muriel Daasch

Die Theke der ehemaligen Oberstadt-Bäckerei in Dietikon ist wieder mit feinen salzigen und süssen Backwaren gefüllt. Vor fast zwei Wochen öffnete das Lokal überraschend wieder seine Türen, nachdem es im Mai 2022 von den damaligen Betreibern Amadeo Drigatti und Saverio Mazza geschlossen wurde. Um der Bäckerei einen Neustart zu gewähren, führen die neuen Mieter das Ladenlokal nun unter dem Namen «Sabores Silva».

Der portugiesische Familienbetrieb setzt sowohl auf ein klassisches Sortiment mit verschiedenen Brotsorten, Gipfeli und Sandwiches als auch auf Spezialitäten aus der Heimat. Vor allem unter das Dessertangebot mischen sich viele portugiesische Süssgebäcke wie die bekannten Pasteis de Nata, die man als Pudding-Blätterteigtörtchen beschreiben könnte.

Der Betrieb profitiert von seinen bisherigen Stammkunden

Die Inhaberin Ana Moreira und ihre Familie haben sich in der Limmattaler Gastroszene bereits einen Namen gemacht. Vor dem Einzug in die ehemalige Dietiker Oberstadt-Bäckerei betrieben sie fünf Jahre lang das portugiesische Lokal Pastelaria Renascer, das zugleich Bäckerei und Restaurant war. Denn das Angebot der Gaststätte ging weit über das einer gewöhnlichen Bäckerei hinaus. Neben Frühstück und Dessert kehrte die Kundschaft auch zum Zmittag und Znacht ein. Mit dem Wechsel nach Dietikon hat das Lokal in Schlieren nun seine Türen geschlossen.

Das soll sich am neuen Standort nun ändern: «Wir wollen uns jetzt mehr auf das Bäckereiangebot fokussieren, was auch ein Grund für den Umzug war», sagt Moreira. Die Familie besitzt noch zwei weitere Bäckereibetriebe in Wettingen und Adlikon.

Der neue Name «Sabores Silva», den die Bäckerei nun trägt, ist von aussen bereits gut ersichtlich. Muriel Daasch

Obwohl die Wiedereröffnung der Traditionsbäckerei an der Oberdorfstrasse 43 in Dietikon bislang noch nicht öffentlich publiziert wurde, laufe der Verkauf schon relativ gut. «Wir profitieren weiterhin von unserem Netz an Stammkunden, die wir über den Umzug informiert haben», sagt Moreira. Ausserdem sei auch bereits die Laufkundschaft auf den neuen Betrieb aufmerksam geworden.

Durchführung der geplanten Umbauarbeiten ist noch nicht sicher

Ob die geplanten Umbauarbeiten in der Backstube und im Obergeschoss der Bäckerei so durchgeführt werden, wie kürzlich in einem Baugesuch publiziert, ist gemäss der Inhaberin noch nicht zu hundert Prozent sicher. «Wir befinden uns diesbezüglich noch in Absprache mit der Vermieterschaft», sagt sie. Im Baugesuch, das bis Anfang Februar im Stadthaus auflag, waren insbesondere die Verschiebung der Garderoben vom Ober- ins Untergeschoss sowie die Erstellung eines separaten Damen-WCs Thema.

Seit den 2010er-Jahren wechselte die Bäckerei immer wieder ihren Besitzer. Von 1989 bis 2013 führte das Ehepaar Faes das Lokal, ehe es dieses an die Bäckereikette Kleiner verkaufte und in Pension ging.

Vor allem unter das Dessertangebot mischen sich viele portugiesische Süssgebäcke. Muriel Daasch

Kleiner betrieb die Bäckerei aber nur drei Jahre lang und ­verabschiedete sich im Juni 2016. Auch den Nachfolger ­Brother Greeny hielt es nicht lange an der Oberdorfstrasse.

Im Oktober 2017 wurde die Traditionsbäckerei von Amadeo Drigatti und Saverio Mazza wiedereröffnet. Sie führten sie bis zu ihrer letzten Schliessung im Mai 2022.

