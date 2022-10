Dietikon Mit dem Covid-Kredit zockte er im Online-Casino und liess es sich gut gehen – 500'000 Franken lösten sich in Luft auf Ein Garagist aus Dietikon beantragte bei zwei Banken Covid-Kredite im Wert von über einer halben Million Franken. Der Grossteil davon floss jedoch nicht in sein Unternehmen, sondern in die eigene Tasche. Das Bezirksgericht Dietikon hat nun ein Urteil gefällt. Martin Rupf Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Über 65'000 Franken transferierte der Beschuldigte in sein Online-Glücksspiel-Konto. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Der 36-jährige Angeklagte Mustafa (Name geändert) musste sich am Mittwoch vor dem Dietiker Bezirksgericht wegen mehrfachen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und vorsätzlicher ordnungswidriger Führung der Geschäftsbücher verantworten.

Der Beschuldigte, der im Bezirk Dietikon geboren ist, hier lebt und auch sein Auto-Occasions-Geschäft hier betreibt, hat laut Anklageschrift im März 2020 bei der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland einen Covid-Kredit in Höhe von 55'000 Franken beantragt, basierend auf einem angegebenen Umsatzerlös von 550'000 Franken. 19 Tage später beantragte er bei der Credit Suisse einen Kredit von einer halben Million Franken. Dieser Betrag basierte auf einem angegebenen Umsatzerlös von stolzen 5,3 Millionen Franken. In beiden Fällen erhielt er das Geld wenig später.

Die beiden Kreditvereinbarungen enthielten insbesondere die Klausel, «dass der Kreditbetrag ausschliesslich zur Sicherung laufender Liquiditätsbedürfnisse verwendet wird». Laut Anklageschrift war aber genau das nicht Mustafas Absicht. «In Wirklichkeit beabsichtigte der Beschuldigte nämlich bereits bei der Unterzeichnung der Kreditvereinbarungen die Kreditbeträge mindestens zum Teil für andere Zwecke zu verwenden.»

Er behauptete, keinen Covid-Kredit erhalten zu haben

In der Tat habe der Beschuldigte von den total 555'000 Franken nur gut 160'000 Franken wie vorgesehen für die laufenden Liquiditätsbedürfnisse verwendet. Abzüglich des auf einem weiteren Konto des Beschuldigten gesperrten Guthabens von etwas mehr als 80'000 Franken habe der Beschuldigte die restlichen Kreditbeträge – also etwas mehr als 310'000 Franken – für seine eigenen Bedürfnisse verwendet, heisst es in der Anklageschrift weiter.

«Unter anderem zahlte er davon insgesamt 65'270 Franken auf sein Spielerkonto auf www.jackpots.ch ein und setzte diesen Betrag für das Online-Glücksspiel ein, wobei er einen Verlust von 15'455 Franken erzielte.»

Nicht nur seien die Angaben beim zweiten Kreditantrag falsch gewesen, auch habe Mustafa gelogen, indem er angegeben habe, zuvor noch keinen Covid-Kredit erhalten zu haben.

«Er konnte einfach nicht genug kriegen»

Laut Anklageschrift sei Arglist zu bejahen, da der Beschuldigte vorausgesehen habe, dass das Bank-Personal «die Überprüfung der falschen Angaben und der vertragskonformen Verwendung unterlassen würde». Die Kreditvereinbarung hielt denn auch fest: «Die Bank hat keine Pflicht, die vertragskonforme Verwendung zu prüfen.» Dies war dem politischen Willen geschuldet, Firmen während der Pandemie rasch und unbürokratisch unter die Arme zu greifen.

Wegen mehrfachen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung und ordnungswidriger Führung der Geschäftsbücher beantragte die Staatsanwaltschaft für Mustafa vier Jahre unbedingte Freiheitsstrafe.

Für die Staatsanwaltschaft war der Fall klar, der Be­schuldigte habe die Pandemie-Notsituation schamlos aus­genutzt. «Nach dem ersten erfolgreichen Versuch konnte er offensichtlich nicht genug bekommen. Unter dem Strich hat er den Bund und die Steuerzahler um mehr als eine halbe Million Franken betrogen», so der Staatsanwalt. Erschwerend komme hinzu, dass der Beschuldigte keine Reue gezeigt und auch kein Geständnis abgelegt habe.

«Nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt»

Ganz anders die Argumentation von Mustafas Verteidiger. Laut ihm hätte sein Mandant eigentlich gar nicht angeklagt werden dürfen.

«Die Anklage ist einerseits viel zu ungenau, andererseits aber auch viel zu ausschweifend»,

kritisierte der Anwalt unter anderem. Vor allem aber störte er sich daran, dass zwei Sachverhalte über einen Leisten geschlagen würden; denn die beiden Kreditvereinbarungen gesondert zu behandeln. «Beim ersten Kreditantrag hat mein Mandant nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.»

Das Bezirksgebäude in Dietikon. Severin Bigler

Der erste Kredit in Höhe von 55'000 Franken sei tatsächlich zur Deckung laufender Liquiditätsengpässe verwendet worden. «Daran ändert auch nichts, dass Überweisungen auf das Privatkonto getätigt wurden. So privat, wie die Staatsanwaltschaft dieses Konto gerne erscheinen lassen möchte, ist dieses nämlich gar nicht.» Für das Geschäft mit Occasionsfahrzeugen habe sein Mandant immer wieder höhere Bargeldbeträge abheben müssen.

Und zur zweiten Kreditvereinbarung mit der Credit Suisse meinte der Verteidiger: «Ja, hier hat mein Mandant falsche Angaben gemacht. Das ist unschön und nicht zu verleugnen. Mein Mandant erlag der Versuchung, günstig an einen zweiten Kredit zu gelangen.»

«Ihm wurde quasi der Stecker gezogen»

Der Beschuldigte habe bei Ausbruch der Pandemie grosse Angst um sein Unternehmen und somit die Existenz seiner Familie gehabt. «Er wollte die Kredite ordnungsgemäss nach fünf Jahren zurückzahlen, was auch möglich gewesen wäre, da die Geschäfte wieder recht gut laufen», versicherte der Verteidiger. Der Vermögensschaden sei einzig und allein entstanden, weil die Banken seinem Mandanten die Kredite gekündigt hätten, «meinem Mandanten also quasi der Stecker gezogen wurde, und er deswegen auch gar keine Wiedergutmachung leisten konnte».

Und zur vor­geworfenen ordnungswidrigen Geschäftsführung meinte der Verteidiger: Als seinem Mandanten die Pendenzen bewusst geworden seien, habe er die Buchhaltung sofort nachgeführt. Ans Gericht gewandt, ergänzte der Verteidiger: «Sie werden in der Schweiz Tausende Firmen finden, die ihre Abschlüsse nicht immer bereit und bis zu den erforderlichen Fristen erledigt haben.»

Kriminelle Energie könne seinem Mandanten nicht nachgewiesen werden, «weil faktisch jeder einen solchen Kredit bekommen hätte, da die Banken nicht verpflichtet waren, die Angaben besonders zu überprüfen».

Showroom mit attraktiven Autos gab auch zu reden

In seiner Replik ging der Staatsanwalt auf ein Votum des Verteidigers ein, wonach der Beschuldigte ein einfaches Leben führe.

«Ich lade das Gericht ein, in der Besprechungspause den Showroom des Beschuldigten zu besichtigen. Da ist nichts bescheiden.»

Das wiederum liess der Verteidiger nicht auf sich sitzen. «Das ist reine Stimmungsmache der Staatsanwaltschaft. Dass der Showroom so attraktiv daherkommt, zeigt einfach, dass die Geschäfte meines Mandanten wieder gut laufen.»

Nach mehrstündiger Beratung fällte das Gericht schliesslich das Urteil und erkannte auf schuldig. Mustafa wurde wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung und ordnungswidriger Geschäftsführung zu insgesamt 22 Monaten Gefängnis verurteilt, wovon er zehn Monate absitzen muss. Dabei wurde ihm nur das Vorgehen bei der zweiten Kreditvereinbarung zur Last gelegt. Zudem ist er verpflichtet, Schadenersatz in Höhe von 500'000 Franken zu zahlen.

Der Verurteilte hat ­einschlägige Vorstrafen

Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei hielt fest: «Das Anklageprinzip wurde nicht verletzt; die Untersuchung wurde sorgfältig geführt.» Und auch wenn das Mogeln bei der Kreditvereinbarung relativ einfach vonstatten ging, so sei Arglist doch zu bejahen.

Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei. zvg

«Sie haben einschlägige Vorstrafen. Wir hoffen wirklich, dass die zehn Monate im Gefängnis bei ihnen nachhaltigen Eindruck machen werden und sie danach seriös weiterleben können und nicht mehr der Versuchung erliegen, einfaches Geld zu machen», schloss die Richterin. Mustafa nahm das Verdikt zumindest nach aussen mit Fassung und regungslos auf.

Er wird im Gefängnis Zeit haben, sich zu überlegen, ob das mit dem erschlichenen Kredit wirklich so eine tolle Idee war.

