Dietikon: Musikschule wurde rund 20'000 Franken teurer

Dietikon Die Musikschule wurde rund 20'000 Franken teurer Der Stadtrat hat einen Beitrag von rund 478'000 Franken für die Musikschule Dietikon genehmigt. LiZ 17.08.2022, 05.00 Uhr

Die Jahresrechnung der Musikschule Dietikon wurde genehmigt. Themenbild: Severin Bigler

Die Musikschule Dietikon hat dem Stadtrat kürzlich die Jahresrechnung 2021 und den dazugehörigen Revisorenbericht vorgelegt, wie der Stadtrat in einer Mitteilung von ­letzter Woche schreibt. Die ­Jahresrechnung sei an der ­Mitgliederversammlung im Juni genehmigt worden. Die Jahresrechnung schliesse aufgrund der höheren Lohnkosten der Lehrpersonen über Budget ab und somit falle der städtische Beitrag höher aus als im Vorjahr, erklärt der Stadtrat in seiner Mitteilung.