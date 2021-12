Dietikon Die Mühe hat sich gelohnt: Vier Dietikerinnen und ein Dietiker erhielten 600 Franken ins Kässeli In Dietikon wurden die fünf besten Lehrabsolventen mit einer Prämie aus dem Legat von Dr. Ing. Max Koenig belohnt. Doch sie sollten nun ausbildungstechnisch nicht stehen bleiben, sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Celia Büchi Jetzt kommentieren 09.12.2021, 17.43 Uhr

Annemieke Berends von SFC Koenig (von links), die ausgezeichneten Marisa Pereira Rodriques, Brigitta Toth, Tamina Laternser und Baruyr Bousnaian sowie Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Alessandra Dietz konnte nicht teilnehmen, weil sie auf Weltreise ist. Severin Bigler

Vier junge Frauen und ein Mann wurden am Mittwochabend im Dietiker Stadtkeller für ihre guten Noten ausgezeichnet. Sie erhielten je eine Prämie von 600 Franken aus dem Legat des Ingenieurs Dr. Ing. Max Koenig. Dafür benötigten sie mindestens eine 5,2 als Abschlussnote ihrer abgeschlossenen Berufslehre. Mit der Prämie werden jedes Jahr die besten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger von Dietiker Betrieben geehrt.

«Während eurer Lehrzeit ist vieles unter erschwerten Bedingungen abgelaufen», sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in seiner Begrüssungsrede. Doch die Angst, als Corona-Jahrgang abgestempelt zu werden, sollten die frisch Ausgebildeten nicht haben. Vielmehr dürften sie sich nun freuen und stolz auf sich sein. Darauf riet Bachmann den Lehrabsolventen, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden.

«Wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man ausbildungstechnisch nicht stehen bleibt.»

Drei der fünf Ausgezeichneten absolvierten ihre Lehre bei Sprüngli

So befindet sich Brigitta Toth aus Zürich bereits in der nächsten Ausbildung. Sie absolvierte ihre zweijährige Lehre zur Bäckerin-Konditorin-Confiseurin mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) mit Abschlussnote 5,4 bei der Confiserie Sprüngli und will im gleichen Betrieb auch den Abschluss mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) erreichen. Dieses Ziel hat Tamina Laternser aus Adliswil bereits erreicht: Sie hat ihre Lehre als Bäckerin-Konditorin-Confiseurin (EFZ) ebenfalls bei Sprüngli mit einer 5,2 abgeschlossen. Sie wolle sich erst einmal in diesem Beruf vertiefen, bevor sie eine weitere Ausbildung anstrebt, sagte sie vor Ort.

Alessandra Dietz aus Tann ist die dritte Abgängerin der Confiserie Sprüngli, die ausgezeichnet wurde. Sie hat ihre Lehre als Polydesignerin 3D mit Schwerpunkt Kreation (EFZ) mit einer 5,4 abgeschlossen. Weil sie momentan auf Weltreise ist, konnte sie nicht anwesend sein. Baruyr Bousnaian aus Dietlikon, der seine Betriebsinformatiklehre (EFZ) mit einer 5,3 abgeschlossen hat, wird bis im Januar weiter bei der Graphax AG arbeiten. Danach wird er seinen Militärdienst absolvieren und will dann an der Fachhochschule in Rapperswil Informatik studieren.

Auch eine Lehrabgängerin der Stadtverwaltung wurde gekürt

Besonders stolz war Bachmann auf Marisa Pereira Rodrigues aus Geroldswil, die ihre Lehre als Kauffrau EFZ bei der Dietiker Stadtverwaltung Dietikon und mit einer 5,2 abgeschlossen hat. Sie hat während ihrer Lehre auch die Berufsmatur absolviert. Sie wisse noch nicht genau, wohin ihr weiterer Weg führen wird. Bis im Dezember 2022 – oder bis sie sich entschieden habe, ob sie Soziale Arbeit, Psychologie oder ganz etwas anderes studieren wolle, wie sie ergänzte – wird sie bei der Einwohnerkontrolle der Stadt Dietikon arbeiten.

Brigitta Toth aus Zürich, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EBA:« Ich wollte diesen Beruf schon als Kleinkind ausüben.» Severin Bigler Baruyr Bousnaian aus Dietlikon, Informatiker EFZ Betriebsinformatik: «Als ich älter wurde, habe ich mir selber Programmieren beigebracht.» Severin Bigler Tamina Melanie Laternser aus Adliswil, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ Konditorei-Confiserie:« Das ist etwas, dass die Leute immer glücklich macht, wenn man etwas Süsses bringt.» Severin Bigler Marisa Pereira Rodriques aus Geroldswil, Kauffrau EFZ: «Als Kauffrau lernt man vieles, dass man später brauchen kann, zum Beispiel über Steuern.» Severin Bigler

Als Erfolgsrezept, wie solch gute Noten erreicht werden können, sagten alle anwesenden Ausgezeichneten, dass ein grosses Interesse an der jeweiligen Arbeit das Lernen und Verstehen erleichtere. Sie habe ihr Ziel aber auch dank viel Disziplin und ständigem Dranbleiben erreicht, sagte Pereira Rodrigues.

SFC Koenig will wieder Lehrlinge anstellen

Der Zuzug in die Schweiz und die Arbeit bei SFC Koenig hätten ihr den Antrieb gegeben, über die Lehre als Ausbildungsweg nachzudenken, sagte Annemieke Berends. Seit Ende 2019 ist sie tätig als HR-Leiterin des weltweit tätigen Unternehmens mit Sitz in Dietikon, das seine Wurzeln in der 1927 von Dr. Ing. Max Koenig gegründeten Firma hat. Sie verkündete: «Wir fangen 2022 wieder mit Lehren bei SFC Koenig an.»

