Oberengstringen «Die Integration in der Gemeinde ist schwierig» – dieser Flüchtling aus Nordsyrien lebt seit 2017 im Dorf Seit mehr als drei Jahren lebt K. A. in der Oberengstringer Asylunterkunft Lanzrain. Bald beginnt er seine Ausbildung als Applikationsentwickler in Zürich. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Sonntag erzählt er von seinem Leben im Limmattal. Hans-Caspar Kellenberger 19.06.2021, 04.30 Uhr

Der 22-jährige K. A. flüchtete als Minderjähriger in die Schweiz. Er möchte anonym bleiben. Hans-Caspar Kellenberger

K. A. ist 22 Jahre alt und lebt seit rund 5 Jahren als Flüchtling in der Schweiz. Er kam Ende August 2016, noch minderjährig, über Buchs SG ins Land. Er fuhr nach Zürich, wurde dann zuerst im Bundesasylzentrum in Kreuzlingen TG am Bodensee und danach in Höri ZH untergebracht. Seit Dezember 2017 lebt A. in der Asylunterkunft Lanzrain in Oberengstringen. In seine Heimat, ein kleines Dorf in der nordsyrischen, kurdisch geprägten Region Rojava, die an die Türkei angrenzt, will er nicht mehr zurückkehren.

Sie waren minderjährig, als Sie fliehen mussten. Was war Ihr Traum, als Sie damals in Syrien noch ins Gymnasium gingen?

K. A.: Schon seit ich ganz klein war, wollte ich einerseits mit Tieren arbeiten und andererseits zeichnen und planen. Ich wollte die beiden Dinge als Hochbauzeichner für innovative Landwirtschaft und Tierhaltung miteinander verbinden. Das wäre mein Traum gewesen. Aus Syrien musste ich fliehen, bevor ich das Gymnasium abschliessen konnte. Heute mache ich ein Praktikum im Software-Engineering und beginne diesen Sommer mit der Lehre als Applikationsentwickler. In einem völlig anderen Bereich also, der aber auch mit logischem Denken zu tun hat.

Was war besonders befremdlich, als Sie hier ankamen?

Alles. Ich fühlte mich nicht wohl, war wie ein kleines Kind, da ich die Sprache hier nicht verstand und so kaum kommunizieren konnte. Ich fand mich anfangs kaum zurecht. Unglaublich schön und wohltuend und darum ebenfalls befremdlich war die Natur. Als ich nach meiner Einreise mit der Bahn nach Zürich fuhr, sah ich als Erstes den Walensee und die Berge. So etwas Schönes hatte ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.

Sie sind aus einem Kriegsland geflüchtet. Wie haben sie sich gefühlt, als Sie hier waren und der Krieg nur noch ein Randthema in den Medien war?

Es fühlt sich komisch an. Aber überall auf der Welt sprechen die Menschen über ihre Probleme. Mit Corona spürte man bei den Menschen hier plötzlich ähnliche Ängste wie bei uns damals. Zum Beispiel, als die Menschen die Supermärkte leer kauften. Die Menschen haben aber natürlich unterschiedliche Probleme, je nachdem, wo und wie sie leben. Das ist auch gut so. Gerade als Kriegsflüchtling will man nicht immer nur über das Schlimme sprechen, das man erlebt hat. Der Krieg war und ist immer noch ein grosser Teil meines Lebens. Ich habe lange mit ihm gelebt. Das war bei uns in Syrien ein Alltagsthema. Wir haben damals den ganzen Tag über tote Menschen und über das Überleben gesprochen.

Seit Dezember 2017 wohnen Sie in der Asylunterkunft Lanzrain in Oberengstringen. Wie ist es für Sie, hier zu leben?

Die Schwierigkeit in solchen Unterkünften ist, dass man keine Privatsphäre hat. Einen Ort wo man Ruhe hat, lernen und seine eigene Fluchtgeschichte verarbeiten kann. Ich glaube, ein Ort wie dieser erzeugt Druck bei den Bewohnern. Die Integration in der Gemeinde ist zudem schwierig.

Was macht die Integration schwierig?

Wir leben mitten im Dorf, sind aber von der Gesellschaft abgeschottet. Wir sind kein richtiger Teil des Dorfes, auch wenn wir das gerne sein wollen. Wie können wir es erreichen, ein Teil der Gesellschaft hier zu sein, wenn wir so abgespalten von ihr leben? Kontakte zu knüpfen ist hier ausserdem schwieriger als in der Stadt Zürich, wo ich ja auch arbeite. Mein Status als vorläufig Aufgenommener erschwert die Integration zusätzlich.

Wie hat die Bevölkerung hier im Dorf auf Sie reagiert?

Hier im Limmattal habe ich bis anhin erst mit wenigen Menschen Kontakt gehabt. Deshalb ist das schwierig zu bewerten. Ich will nicht über Menschen urteilen, die ich nicht kennengelernt habe. Es gibt sehr nette Menschen hier, jedoch hatte ich auch einige enttäuschende Erlebnisse. Ich habe erlebt, dass Menschen nicht mit mir reden wollen. Gerade auch Jüngere nicht. Ich habe zum Beispiel erlebt, wie Eltern zu den Jungen sagten, sie sollen nichts mit Flüchtlingen machen. Das war verletzend für mich, denn diese Menschen kennen mich gar nicht.

Was sind die grossen Unterschiede im Umgang der Menschen in Rojava und der Schweiz?

Ich denke, trotz oder gerade auch wegen der Lebensumstände, des Krieges und der Armut in Syrien, sind die Menschen dort weniger zurückhaltend im Umgang miteinander. Es ist dort einfacher mit Menschen in Kontakt zu kommen, ohne die Person zuvor gross kennen gelernt zu haben. Ich glaube auch, dass man in Syrien nicht ganz so schnell Vorurteile aufbaut wie hier in der Schweiz. Ich erlebe hier, dass Menschen Vorurteile gegen Flüchtlinge haben, ohne eine persönliche Begegnung mit ihnen gehabt zu haben. Es wird oft über uns Flüchtlinge, aber wenig mit uns gesprochen. Hier in der Schweiz sind die Leute aber auch zurückhaltender und haben Respekt davor, mit fremden Menschen zu sprechen.

Was ist für Sie der schönste Ort im Limmattal?

Ich gehe fast jeden Tag an der Limmat spazieren. Hier gefällt es mir sehr. Ich wandere und laufe allgemein gerne. Die Strecke zwischen Oberengstringen und Weiningen, oben am Hügel bei den Reben, ist ebenfalls wunderschön. Einen sehr besonderen Ort finde ich auch das Kloster Fahr. Der Natur wird hier in der Schweiz viel Sorge getragen.

Wollen Sie in der Schweiz bleiben?

Ja, definitiv. Ich hoffe, dass ich bald eine reguläre Aufenthaltsbewilligung bekomme und als normaler Mensch hier leben kann. Ich habe aber immer noch einen Flüchtlingsstatus. Von der Bezeichnung Flüchtling bin ich noch nicht befreit.

Was sind ihre Ziele hier in der Schweiz?

Mein Ziel ist es, mich hier zurechtzufinden. Ich will meine Ausbildung beenden, sodass ich hier ein stabiles, selbstständiges Leben führen und etwas zur Gesellschaft beitragen kann. Solange ich in einer Asylunterkunft lebe, habe ich nicht das Gefühl, hier wirklich angekommen zu sein. Auf fünf Jahre hinaus gesehen, würde ich mich auch gerne im Sozialbereich betätigen. Ich arbeite bereits freiwillig bei der «Papierlosen Zeitung» und in der Autonomen Schule Zürich mit. Ich vermittle gerne zwischen Menschen, sodass ein Austausch entsteht. Die Gesellschaft soll sich nicht noch mehr in Gruppen aufspalten. Es gibt viele schöne Begegnungen, wenn man mit verschiedenen Menschen das Gespräch sucht.