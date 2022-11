«Nama» im Dietiker Limmatfeld könnte bald weiter expandieren

Dietikon «Die Lokale sind wie unsere Kinder»: Das «Nama» im Limmatfeld könnte bald weiter expandieren Ein Boom während der Coronapandemie, neue Angebote und Zukunftspläne: Soraya Duvnjak, Geschäftsführerin und Gründerin des Take-aways Nama, zieht nach gut vier Jahren Bilanz. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Soraya Duvnjak hat den Take-away Nama 2018 mit ihrem Freund ins Leben gerufen. Andrea Zahler

Seit über vier Jahren ist das Dietiker Limmatfeld um ein gesundes Verpflegungsangebot reicher. Die Spezialität von «Nama Take Me Out» an der Heimstrasse sind hawaiianische Poké-Bowls in den unterschiedlichsten Variationen. «In letzter Zeit hatten wir ein bisschen eine Flaute», sagt Geschäftsführerin Soraya Duvnjak, die das «Nama» im September 2018 gemeinsam mit ihrem Freund eröffnet hat. «Wir hoffen, dass das Geschäft nun wieder anzieht.»

Vor allem während der Coronapandemie habe das «Nama» einen Boom erlebt, sagt Duvnjak, die im St.Gallischen Rheintal aufgewachsen ist. «Viele Restaurants waren geschlossen, während wir einen Hauslieferdienst anboten und dadurch an Bekanntheit gewinnen konnten.» Heute arbeitet das Restaurant mit Lieferdienstpartnern.

Dass ein Lokal im schnelllebigen Limmatfeld so lange bestehen bleibt, ist nicht selbstverständlich. So gab es in der Vergangenheit viele Wechsel um den Rapidplatz. Auch im Haus an der nahe gelegenen Überlandstrasse 19 befanden sich in den letzten Jahren schon vier verschiedene Restaurants. Und das letzte, «Burek Tetova», ist wegen eines geplanten Mehrfamilienhauses an die Zürcherstrasse weitergezogen.

Lokal in Altstetten ist gut angelaufen

Kürzlich wurde das Angebot des «Nama» umstrukturiert: Im Take-away gibt es nur noch ein verkleinertes Angebot an warmen Bowls und kein Sushi mehr, dafür neu verschiedene Suppen, Kimchi-Salat und hausgemachte Desserts. Auch weitere Salate, Smoothie-Bowls und hausgemachte Säfte und Eistees stehen auf der Karte. «Das mit dem leckeren Sushi hat einige Leute mitgenommen», sagt Duvnjak.

Sechs Angestellte arbeiten mittlerweile für für sie, davon jeweils drei im Lokal in Dietikon und drei im vor rund einem Jahr eröffneten zweiten Sitz in Zürich Altstetten. «Wir rotieren etwa alle zwei Monate», sagt Duvnjak, die früher in Dietikon gelebt hat und nun mit ihren Schwestern in einer WG in Zürich wohnt. Nach einer kurzen Durststrecke sei das Geschäft im vergangenen Frühling auch in Altstetten gut angelaufen.

Das Geheimnis ihres Restaurants sei die Leidenschaft dahinter, sagt Soraya Duvnjak. Andrea Zahler

Die 32-Jährige, die in der Vergangenheit ein Studium in Modedesign und eine Ausbildung als Kindergärtnerin begonnen und in der Gastronomie gearbeitet hat, führt das Geschäft noch immer zusammen mit ihrem Freund. Dieser stammt aus Polen, ist gelernter Koch und hat in der Vergangenheit in Fine-Dining-Restaurants wie dem «Chotto Matte» in London und dem «Hato» in Zürich gearbeitet. Zum Team gehören auch ein Student, ein weiterer Koch, ein Grafikdesigner und eine Allrounderin. «Eine gute Durchmischung ist mir wichtig», sagt Duvnjak.

Winterdörfli Limmatzauber könnte Aufschwung bringen

Das Geheimnis von «Nama»? «Wahrscheinlich unsere Leidenschaft», sagt Duvnjak. «Die beiden Lokale sind wie unsere Kinder.» Ein Plus sei auch, dass man vorbestellen könne und alle Zahlungsmethoden möglich seien. Zudem sei das Team flexibel und offen für Anregungen, sagt sie. Selbstständig ein Restaurant führen zu können, motiviere sie. «Das verdanken wir auch unseren vielen Stammkundinnen und -kunden.»

Dem Standort im Limmatfeld steht Duvnjak allerdings eher kritisch gegenüber: «Das Problem ist, dass es hier an Konstanz und Vielfalt fehlt», sagt sie. Daher sei sie froh, dass die Zufahrt ins Dietiker Zentrum mit dem Auto nun wieder gewährleistet sei. Auf zusätzliche Laufkundschaft hofft sie durch das Winterdörfli Limmatzauber, das seit dieser Woche und noch bis 14. Januar auf dem Rapidplatz betrieben wird.

Wird «Raw by Adams» wieder auferstehen?

Das «Nama» dürfte in Zukunft noch weiter expandieren, wie Duvnjak verrät. «Wir haben die Idee, in einer Bar in der Nähe der Zürcher Langstrasse ein Mittagsrestaurant einzurichten», sagt sie. Konkret sei allerdings noch nichts. Zudem könnte ihr asiatisches Lokal Raw by Adams schon bald auferstehen. Das Zürcher Pop-up-Restaurant, das sie 2017 betrieben haben, war der Vorgänger des «Nama».

«In Zukunft wollen wir die Wartezeiten für unsere Gäste verkürzen», sagt Duvnjak. «Die Leute sollen auch weiterhin spontan bei uns vorbeikommen können.» Ein weiteres Thema, das ihr am Herzen liegt, ist das Klima: «Mein Ziel ist, unseren ganzen Abfall wiederverwerten zu können», sagt sie. Dafür züchtet sie zurzeit eigene Bäumchen mit den Kernen der vielen verwendeten Avocados.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen