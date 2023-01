Dietikon Die Limeco muss bis zu einer Milliarde Franken investieren – wir erklären die Gründe mit 27 Fragen und Antworten Neue Kehrichtverbrennungsanlage, neue Abwasserreinigungsanlage, neue Power-to-Gas-Anlage, neue CO 2 -Abscheidungsanlage und so weiter: Die Limeco braucht viel Geld und zusätzliches Land, um auch in Zukunft das Limmattal sauber zu halten und den Klimawandel zu bremsen. David Egger Jetzt kommentieren 11.01.2023, 16.02 Uhr

So könnte die neue Kehrichtverbrennungsanlage (rechts) dereinst aussehen. Allerdings ist das erst mal eine Testplanung. Die Planung kann noch stark verändert werden. Links ist die Reppisch zu sehen. Visualisierung: zvg

Die Limeco hat am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Dietikon über ihre aktuellen Planungen bis ins Jahr 2050 und die bevorstehenden Abstimmungen im September 2023 informiert. Die wichtigsten Erkenntnisse.

Wieso braucht es eine neue Kehrichtverwertungsanlage (KVA)?

Voraussichtlich 2034 will die Limeco in der Dietiker Silbern auf ihrem Areal, zu dem auch das Grundstück mit dem Coop-Verteilzentrum gehört, eine neue KVA in Betrieb nehmen. Denn die heutige Anlage erreicht bis dann ihr technisches Lebensende, sprich: Sie ist dann so alt, dass es günstiger ist, sie durch einen topmodernen Neubau zu ersetzen, statt nochmals in sie zu investieren. Die KVA wurde 1971 gebaut, 1993 erfolgte eine grosse Modernisierung.

Wieso braucht es eine neue Abwasserreinigungsanlage (ARA)?

Auch die ARA im Dietiker Antoniloch (dieses liegt, von der KVA her gesehen, auf der anderen Seite der Reppisch) ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Sie wird voraussichtlich 2050 ihr technisches Lebensende erreichen.

Erste Investitionen stehen schon früher an: 2034 soll auf dem heutigen KVA-Areal eine Erweiterung der ARA in Betrieb gehen. 2035 soll zudem der Bau einer neuen Reinigungsstufe beginnen – jene für Mikroverunreinigungen im Abwasser. Auch diese neue Reinigungsstufe wird auf dem grossen Limeco-Areal und nicht mehr im Antoniloch gebaut.

Und 2050 soll dann der eigentliche Ersatzneubau für die heutige ARA gebaut werden – grundsätzlich ebenfalls auf dem Limeco-Areal bei der KVA. Neubauten auf dem Antoniloch sind aufgrund der neuen kantonalen Moor- und Auenschutzverordnung nicht mehr möglich. Die Verordnung schreibt vor, dass sich die Limeco komplett aus dem Antoniloch zurückzieht und all ihre Bauten entfernt, damit das Antoniloch renaturiert werden kann – es soll wieder zu einem Moor oder zu einer Magerwiese werden.

Übrigens: Die ARA wurde 1967 gebaut und 2012 folgte eine grössere Erweiterung. Die ARA ist der eigentliche Ursprung der Limeco. Denn diese wurde 1959 als Gemeindeverband Kläranlage Limmattal von Schlieren, Urdorf und Dietikon sowie von Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil gegründet.

Wieso braucht es eine neue Power-to-Gas-Anlage?

Die heutige Power-to-Gas-Anlage der Limeco wurde im April 2022 eingeweiht. Sie produziert erneuerbares Gas, speist dieses ins Limmattaler Gas-Netz ein und ersetzt so importiertes Erdgas. Sehr vereinfacht gesagt funktioniert die Anlage so: Mit Strom, den die KVA bei der Müllverbrennung produziert, und Klärgas von der ARA stellt die Power-to-Gas-Anlage normales Gas her.

Die Anlage wird über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschrieben, also bis 2037. Sie gehört nicht der Limeco allein: Am Projekt haben sich auch die verschiedenen Stadtwerke, darunter die Gasversorgungen von Dietikon und Schlieren, beteiligt.

Im Rahmen des Baus einer neuen KVA und einer neuen ARA wird die Limeco voraussichtlich auch eine modernere Power-to-Gas-Anlage bauen – die Technik wird bis dann nochmals weiter entwickelt sein. Dieses Projekt wird die Limeco dann voraussichtlich in Eigenregie umsetzen, also ohne Beteiligung anderer Stadtwerke.

Wieso braucht es neu auch noch eine CO 2 -Abscheidungsanlage und was ist das überhaupt?

Von allein verschwindet der Klimawandel nicht. Und so gibt es immer wieder neue Mittel und Regeln, um ihn zu bekämpfen. Der Bund hat den Schweizer KVAs bereits zu verstehen gegeben, dass sie in Zukunft CO 2 -neutral betrieben werden müssen. Um die CO 2 -Neutralität zu erreichen, werden sie in Zukunft auch sogenannte negative Emissionen machen müssen. Das heisst vereinfacht: Sie müssen CO 2 aus der Luft entfernen.

Da bei der Verbrennung von Kehricht viel CO 2 entsteht beziehungsweise aus dem Kamin gen Himmel steigt, bietet es sich entsprechend an, dieses CO 2 sozusagen zu fangen, damit es eben nicht in den Himmel steigt. Dies wird als CO 2 - Abscheidung bezeichnet. Eine Anlage, die diese Abscheidung vornehmen kann, braucht zuerst zusätzliche Planung und danach viel zusätzlichen Platz.

Die Abscheidung soll natürlich möglichst effizient sein, sprich: Das CO 2 soll danach weiterverwendet werden - zum Beispiel für die Herstellung von synthetischen Treibstoffen, die dereinst zum Beispiel das Benzin aus diktatorischen Staaten ersetzen sollen. Diese Lösung wäre ganz im Sinne der Limeco als Energieversorgerin. Und wenn das nicht klappt, wer weiss, kann die Limeco ihr CO 2 auch an Getränkehersteller verkaufen, die ebenfalls auf diesen Rohstoff angewiesen sind.

Je nachdem wird das CO 2 dann via eine Pipeline an die Abnehmer weitergeleitet oder aber man verwendet dafür grosse Gasflaschen oder Tanks. Aus heutiger Sicht ist bereits klar, dass die Limeco das CO 2 in verflüssigter Form an die Abnehmer abgeben können wird. Dafür muss das CO 2 komprimiert werden, was zwar wiederum etwas Energie benötigt, doch ist diese bei der Limeco in grossen Mengen vorhanden.

Was kostet das alles?

Grob geschätzt können all die genannten Projekte zusammen bis zu einer Milliarde Franken kosten. Rund 750 Millionen Franken davon werden voraussichtlich allein für die Investitionen in die KVA und die ARA benötigt.

Allerdings ist das eine sehr grobe Schätzung und es gilt zu bedenken, dass es hier um Investitionen geht, die über die nächsten Jahrzehnte geschehen. Die Teuerung, der Klimawandel, neue gesetzliche Vorgaben, andere politische Entscheide und weitere Faktoren können die Zahlen noch stark verändern.

Und dafür zahlen die Trägergemeinden und alle anderen Gemeinden sind Schmarotzer?

Für all die genannten Bauten wird grundsätzlich kein Steuergeld fliessen. Die Limeco ist als interkommunale Anstalt von acht Gemeinden organisiert und läuft auf eigene Rechnung. Das ist ähnlich wie beim Spitalverband, der das Spital Limmattal in Schlieren betreibt. Er gehört zwar elf Trägergemeinden, doch haben diese kein Geld zahlen müssen für den Spital-Neubau. Sowohl die Limeco als auch das Spital müssen selbsttragend sein, das verlangen die Gemeinden so.

Nur im äussersten Notfall, wenn die Limeco komplett bankrott gehen würde oder dergleichen, müssten die Trägergemeinden einspringen. Das ist allerdings äusserst unwahrscheinlich.

Vor diesem Hintergrund ist klar, dass Gemeinden wie Bergdietikon, die ihren Müll ebenfalls in der KVA in Dietikon verbrennen, aber nicht zu den Trägergemeinden gehören, in Bezug auf die genannten Investitionen nicht als Schmarotzer bezeichnet werden können. Letztlich tragen sie zu einer guten Auslastung der KVA bei. Eine KVA nur für die acht Trägergemeinden allein wäre hingegen kaum rentabel zu betreiben.

Warum will die Limeco das Hasler-Areal in der Dietiker Silbern kaufen?

KVA, ARA, Power-to-Gas und CO 2 -Abscheidungsanlage brauchen zusammen so viel Platz, dass das heutige, rund 20'000 Quadratmeter grosse KVA-Areal und das rund 43'600 Quadratmeter grosse Coop-Areal daneben, das die Limeco 2018 gekauft hat, nicht mehr ausreichen - gerade auch vor dem Hintergrund, dass das rund 16'000 Quadratmeter grosse Antoniloch aufgrund der neuen Moor- und Auenschutzverordnung nicht mehr zur Verfügung steht.

Darum will die Limeco für rund 18 Millionen Franken das 13'851 Quadratmeter grosse Areal an der nahen Silbernstrasse 4 kaufen, auf dem sich heute die Hasler Pflanzen AG von Peter Hasler befindet.

Das heisst übrigens nicht zwingend, dass dereinst zum Beispiel die CO 2 -Abscheidungsanlage auf dem Hasler-Areal entstehen wird. Vielmehr braucht die Limeco das Areal, um dieses oder zumindest einen Teil davon gegen andere Areale in der Dietiker Silbern einzutauschen, die für die Limeco noch besser liegen. Dafür infrage kommen insbesondere verschiedene Grundstücke an der Binzstrasse gleich neben der KVA. Deren Eigentümerin ist die Stadt Dietikon.

Wieso steht das Hasler-Areal ausgerechnet jetzt zum Verkauf?

Peter Hasler wird den Betrieb seiner Hasler Pflanzen AG dieses Jahr einstellen - voraussichtlich per Ende Juli. Die Firma wird danach abgewickelt, sodass dann als einziges Eigentum der Firma das Grundstück übrig bleiben wird. Aus Gründen der Einfachheit wird die Limeco dann nicht nur das Grundstück, sondern gleich die Hasler Pflanzen AG kaufen.

Und damit das auch gleich gesagt ist: Ja, Peter Haslers Sohn Nico Hasler arbeitet als Leiter Verkauf Regiowärme bei der Limeco. Ein Kuhhandel ist die Sache mit dem Grundstück dennoch nicht. So sagt Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi gegenüber der «Limmattaler Zeitung», dass das Grundstück von der bekannten Immobilien-Dienstleistungsfirma Wüest Partner eingeschätzt worden sei. Der Preis von 18 Millionen Franken basiere auf dieser Einschätzung und nicht auf einem Freundschaftspreis.

Wollte noch jemand anders das Hasler-Areal kaufen?

Natürlich, denn Grundstücke in der Dietiker Silbern, dem grössten Wirtschaftsgebiet im Limmattal, sind attraktiv – vor allem in Zukunft, wenn dann mit dem Moor- und Auenschutz endlich alles geklärt ist und das Gebiet weiterentwickelt und besser ausgenutzt werden kann. Die «Limmattaler Zeitung» weiss, dass sich ein privater Immobilienentwickler ebenfalls für das Hasler-Grundstück interessierte.

Dieser andere Kandidat plante eine grosse Rendite-Überbauung und hatte bereits einen Ankermieter in Aussicht, nämlich die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ). Diese suchen schon seit Jahren einen neuen Standort im Limmattal, da die heutigen Busdepots ihrer Partnerin (die Limmat Bus AG, eine Tochter der Aargau Verkehr AG) beim Dietiker Limmatfeld und in Bergdietikon an der Reppisch für die Zukunft nicht mehr ausreichen.

Auch mit der Limeco hat die VBZ dem Vernehmen nach Gespräche geführt. Doch wie erwähnt hat die Limeco sozusagen jetzt schon zu wenig Platz, ein grosses Busdepot auf dem KVA- oder dem Coop-Areal ist daher undenkbar.

Profitiert die Stadt Dietikon vom Verkauf des Hasler-Areals?

Ja, die Dietiker Steuerkasse wird klingeln – Grundstückgewinnsteuern sei Dank. Zur Erklärung: Das Grundstück ist heute viel mehr wert als früher, diese Wertsteigerung lässt sich als Gewinn ansehen. Und einen solchen Grundstückgewinn muss man versteuern, wenn man ein Areal verkauft. Wie hoch dieser Steuerbetrag genau ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auf die Rechnung der Stadt Dietikon wird sie allerdings keinen derart grossen Einfluss haben, dass sich deswegen gleich eine Steuersenkung oder dergleichen aufdrängen würde.

Über welche Projekte muss das Limmattaler Volk abstimmen?

Am 3. September ist es so weit. Dann muss das Stimmvolk der acht Limeco-Trägergemeinden – also Schlieren, Urdorf und Dietikon und die fünf Gemeinden rechts der Limmat – darüber abstimmen, ob sie der Limeco den Kauf des Hasler-Areals für 18 Millionen Franken erlauben.

Ebenfalls am 3. September stimmt das Volk der Limeco-Trägergemeinden zudem über einen Projektierungskredit in der Höhe von 41,4 Millionen Franken ab. Dieses Geld ist nötig, um das Vorprojekt für das neue Limmattaler Energiezentrum (LEZ) zu finanzieren - so nennt die Limeco ihren Anlagenpark heute. Im engeren Sinne ist mit dem Begriff heute insbesondere die KVA und die ARA gemeint. Um das Vorprojekt der neuen KVA und der neuen ARA geht es letztlich bei dem Projektierungskredit.

Ist der Abstimmungstermin schon definitiv?

Ob der angepeilte Abstimmungstermin, also der 3. September 2023, wirklich eingehalten werden kann, wird sich noch zeigen. Denn die Stadtparlamente von Dietikon und Schlieren müssen die beiden Abstimmungsgeschäfte zuerst behandeln, um ihre Empfehlungen zuhanden des Stimmvolks abgeben zu können. Und in Urdorf und Unterengstringen wird zuerst noch eine vorberatende Gemeindeversammlung stattfinden müssen. Ob eine solche stattfindet, ist jeweils von der Gemeindeordnung abhängig.

Steht schon fest, wie all die neuen Anlagen aussehen werden?

Nein, davon ist man noch weit entfernt. Die drei Testplanungen, die von drei Teams parallel gemacht wurden, haben nur erste Ideen geliefert, um eine gewisse Richtung einschlagen zu können. Es gibt von diesen Testplanungen zwar Visualisierungen, aber das konkrete Aussehen der neuen KVA lässt sich noch längst nicht voraussagen. Die Ergebnisse der Testplanung werden jetzt zuerst in einem Gewerbegebäude an der Heimstrasse 46 ausgestellt und die Bevölkerung kann ihre Meinungen dazu abgeben.

Plant die Limeco auch Projekte ausserhalb der Dietiker Silbern?

Ja. Zum einen läuft weiterhin der Ausbau der Limeco-Fernwärme - dieses Jahr gibt es solche Baustellen in Schlieren, Urdorf, Unterengstringen und Spreitenbach.

Und zum anderen klärt die Limeco derzeit mit der Stadt Dietikon ab, ein Holzheizkraftwerk im Dietiker Fondli zu bauen, also in der näheren Umgebung der Stadthalle. Dem Vernehmen nach favorisiert man bereits einen konkreten Standort.

Ein solches zusätzliches Heizwerk passt zur Strategie der Limeco, die sich in Zukunft als Energiezentrum sieht, das verschiedene Energien nutzt und mit verschiedenen Partnern zusammenarbeitet, um die CO 2 -neutrale Energieversorgung im Limmattal sicherzustellen.

Wie steht die Limeco zur neuen Moor- und Auenschutzverordnung des Kantons?

Die Limeco ist keine Politikerin und haut insofern nicht öffentlich auf den Tisch. Sie muss sich an Regeln, die der Kanton aufstellt, halten. In Bezug auf die Limeco ist hinsichtlich der Schutzverordnung vor allem der Umstand relevant, dass sie langfristig das Antoniloch, wo heute die ARA steht, nicht mehr nutzen darf.

Bezüglich dieser neuen Regel des Kantons gibt es vor allem eine Sache, die innerhalb der Limeco mindestens für Stirnrunzeln gesorgt hat. So erklären Markus Bircher, Leiter Strategieprojekte der Limeco, und Geschäftsführer Patrik Feusi gegenüber der «Limmattaler Zeitung», dass der Kanton die Frage, ob die Limeco das Antoniloch weiter nutzen darf, 2021 durch ein Gutachten klären liess. Dieses kam dann zum Schluss, dass die Limeco weg muss.

Dieses Gutachten erstellt hat gemäss Bircher und Feusi ein externer Naturschutzanwalt, der im Prinzip nur die Naturschutzfrage im Blick gehabt habe. Eine Abwägung mit den öffentlichen Interessen an einer guten Kehrichtentsorgung und Abwasserreinigung et cetera habe gar nicht erst stattgefunden. Die Limeco wäre wohl anders vorgegangen, wenn sie das Gutachten gemacht hätte.

Anmerken lässt sich an dieser Stelle auch, dass die ARA der Limeco nicht die einzige künstliche Baute im Naturschutzgebiet ist. Direkt neben der ARA in Dietikon befindet sich nämlich der künstliche Unterwasserkanal mit dem künstlichen Damm der Wasserkraftwerksbetreiberin EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich). Dieser darf bleiben. Fairnesshalber sei hier aber auch gesagt: Die EKZ hat bei der Erneuerung ihres Kraftwerks in Dietikon bis 2019 auch zahlreiche Naturschutz- und Renaturierungsmassnahmen umgesetzt.

Die Limeco überarbeitet auch ihren veralteten Gründungsvertrag. Was ist da der Stand?

Dieser Prozess ist am Laufen und bereits fortgeschritten. Zusätzlich läuft innerhalb der Trägerschaft die Erarbeitung einer Eigentümerstrategie für Limeco. Beide Prozesse werden aktuell inhaltlich abgeglichen. Noch vor 2026 soll dann das Stimmvolk der Trägergemeinden über den neuen Gründungsvertrag abstimmen.

Sucht die Limeco zusätzliche Trägergemeinden?

Ab 2026, wenn der neue Gründungsvertrag in Kraft getreten ist, sind Anschlüsse neuer Trägergemeinden, zum Beispiel von Bergdietikon, am sinnvollsten. Davor sucht die Limeco nicht aktiv nach neuen Trägergemeinden.

Warum sucht die Limeco zurzeit neue Verwaltungsräte?

Der Limeco-Verwaltungsrat hat grundsätzlich sieben Sitze. Aktuell sind auf die neue Amtsperiode hin, die im Mai beginnt, nur deren vier fest besetzt. Namentlich sind im Verwaltungsrat der Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte), der Unterengstringer Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP), der Dietiker Stadtrat Anton Kiwic (SP) und der ehemalige Weininger Gemeinderat Hans-Peter Stöckl (FDP). Sie wurden kürzlich vom Limeco-Kontrollorgan wiedergewählt.

Der ehemalige Weininger Gemeinderat Wilfried Werffeli (SVP) wurde hingegen nicht mehr wiedergewählt. Der Grund dafür ist dem Vernehmen nach, dass er angekündigt hatte, mittelfristig das Amt abzugeben. Das Kontrollorgan peilt aber langfristige Kontinuität an und wählte Werffeli deshalb schon jetzt nicht mehr.

Die restlichen Verwaltungsratssitze sind noch unbesetzt. Noch bis am 20. Januar kann man bei der Limeco seine Bewerbung einreichen, um Verwaltungsrat zu werden. Wie Patrik Feusi sagt, habe es bereits viele Bewerbungen gegeben. Das Kontrollorgan wird bei seiner nächsten Sitzung im April voraussichtlich die restlichen Verwaltungsratsmitglieder wählen.

Verwaltungsrat, Kontrollorgan, Trägergemeinden – hä? Wie ist die Limeco organisiert?

Zuoberst steht, wie sich das in der Schweiz gehört, das Volk. Dieses trifft die allerwichtigsten Entscheide selbst, so wie den Entscheid über den Kauf des Hasler-Areals. Für weitere Entscheide gibt es das Kontrollorgan, das sich aus zehn Delegierten der acht Trägergemeinden zusammensetzt. Dieses Kontrollorgan ist sozusagen die Nummer 2 nach dem Volk.

Die Nummer 3 ist dann der Verwaltungsrat, der vom Kontrollorgan gewählt wird. Er steht über der Geschäftsleitung, an deren Spitze Geschäftsführer Patrik Feusi steht.

Heute befindet sich bei der Limeco ein Coop-Verteilzentrum. Was passiert mit diesem?

Coop zügelt sein Verteilzentrum in Dietikon, das für die Pronto-Shops und die Aktionen zuständig ist, nach Schafisheim. Dies soll per 2026 geschehen.

Wie viele Tonnen Müll wird die neue KVA dereinst pro Jahr verbrennen?

Das weiss die Limeco selber noch nicht. Der Hintergrund: Heute verwertet die Limeco etwas mehr als 90'000 Tonnen Abfall pro Jahr. Um die KVA wirtschaftlicher zu betreiben, drängt sich eine grössere Verbrennungsleistung auf, zum Beispiel 160'000 Tonnen. Diese Vergrösserung des Kehrichtverwertungsvolumens ist in der kantonalen Abfallplanung vorgesehen. Diese Zahl ist aber nicht sakrosankt, sie kann noch grösser oder aber auch kleiner werden. So oder so ist für Patrik Feusi, Geschäftsführer der Limeco, klar: «Die Gebäudegrösse steht zum Grossteil schon unabhängig von der Anzahl Jahrestonnen fest. Um die Leistung zu vergrössern, muss lediglich die Ofenlinie ein paar Meter breiter sein.»

Die neue KVA soll auch ein Besucherzentrum enthalten. Ist das nicht Platzverschwendung?

Die Architekten und Planer sind der Überzeugung, dass die neue KVA beziehungsweise das neue Limmattaler Energiezentrum zwingend einen öffentlichen Charakter haben muss, der eben gerade mit einem Besucherzentrum erreicht werden kann. Die Begründung: Die Anlage wird eine derart grosse Überbauung, dass sie einen öffentlichen Charakter haben muss, um nicht bedrohlich zu wirken.

Wird es weitere Mantelnutzungen geben?

Neben dem Besucherzentrum ist grundsätzlich auch ein Restaurant denkbar. Weitere Mantelnutzungen, von denen man vor ein paar Jahren noch gesprochen hatte, wird es aller Voraussicht nach aber doch nicht geben. Grund: Platzmangel.

Die Limeco macht einen auf grüne Energie aber betreibt keine Photovoltaikanlagen. Bleibt das auch in Zukunft so?

Nicht zwingend. Die Planer, die an der Testplanung beteiligt waren, haben zum Teil auch an Photovoltaikanlagen gedacht. Und die Dächer des neuen Limmattaler Energiezentrums sind dafür grundsätzlich durchaus geeignet. Aber es gibt einen Konflikt: Wegen des nahen Naturschutzgebiets sind auch Dachbegrünungen angedacht. Entweder wird eine Dachfläche richtig grün oder es stehen darauf Photovoltaikanlagen. Beides zusammen wird schwierig. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es eine Kombination gibt.

Drei Projektteams haben für die Limeco eine Testplanung gemacht. Was war die überraschendste Idee?

In den Planungen sind durchaus auch überraschende Ideen entstanden. Ein Team dachte sich zum Beispiel, dass die Limeco ja über mehr als genug Wärme verfügt und damit ein kleines öffentliches Thermalbad vor dem Gebäude betreiben könnte. Illustriert wurde diese Idee mit einem Bild von einem der Bagni popolari in Baden und Ennetbaden. Das darf wohl als überraschendste Idee bezeichnet werden. Allerdings wird sie zurzeit als utopisch eingeschätzt. Realistischer ist da schon die Idee eines Toilettenmuseums, die ebenfalls aufgekommen ist.

Wie lautet nochmals der Zeitplan?

Am 3. September 2023 wird über den Hasler-Areal-Kauf und den Projektierungskredit für die neuen Infrastrukturanlagen, insbesondere KVA und ARA, abgestimmt. 2024 soll dann der Gestaltungsplan für diese Anlagen eingereicht werden. Irgendwann vor 2026 wird über den neuen Gründungsvertrag abgestimmt. Bereits 2026 wird dann über den Baukredit für die neue KVA und die neue ARA abgestimmt. 2034 sollen die neue KVA und die Erweiterung der ARA in Betrieb gehen. Ab 2035 wird die neue ARA-Reinigungsstufe für die ARA gebaut und 2050 soll der Ersatzneubau der ARA in Betrieb gehen.

Letzte Frage: Braucht es das alles wirklich?

Das Limmattal könnte seine Entsorgung theoretisch auch ohne KVA, ARA und dergleichen bewerkstelligen. Wie in früheren Jahrhunderten könnte man nach dem Motto «aus den Augen, aus dem Sinn» im Boden riesige Löcher ausheben, sie mit Unmengen Müll füllen und dann mit Erde zudecken. Doch dann liegt Gift im Boden, was für das Grundwasser – also unser aller Trinkwasser – problematisch wäre. Und die Energie, die im Kehricht enthalten ist, würde so nicht genutzt werden. Dabei kann sie einen Teil der fossilen Energien aus Unrechtsstaaten ersetzen. Ein Beispiel dafür ist die Limeco-Fernwärme, die schon viele Erdöl- und Gasheizungen ersetzt hat.

Das Limmattaler Abwasser könnte man unbehandelt in die Reppisch, die Limmat und weitere Gewässer fliessen lassen, was aber ebenfalls grosse Umweltschäden mit sich bringen würde. Ein solcher Umgang mit Kehricht und Abwasser ist denn auch nur theoretisch möglich. Die Gesetze verhindern es und auch in der eidgenössischen Bundesverfassung ist der Umwelt- und Naturschutz klar festgeschrieben.

