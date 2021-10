(G)Artenvielfalt: Nun offiziell in den Händen der Stadt Dietikon

Dietikon «Die Leute haben sich an diese Oase gewöhnt»: Die (G)Artenvielfalt ist nun offiziell in den Händen der Stadt Am Donnerstag übergab der Gärtnermeisterverband des Kantons Zürich die Gartenausstellung an die Stadt Dietikon. Diese will ab Frühling 2022 einen Generationenpark daraus machen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 01.10.2021, 13.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erich Affentranger, Geschäftsführer des GVKZ, der Dietiker Stadtrat Heinz Illi (EVP) und GVKZ-Präsident Daniel Spalinger, freuen sich, dass die Gartenanlage auch in Zukunft auf der Dietiker Allmend bleibt.

Valentin Hehli An der offiziellen Übergabe der (G)Artenvielfalt in die Hände der Stadt waren Vertreter des GVKZ, des AWEL, der Stadt und der ausstellenden Gartenunternehmen anwesend. Valentin Hehli Daniel Fischer, Sektionsleiter Biosicherheit vom AWEL, bezeichnete die (G)Artenvielfalt als Pilotprojekt in Sachen Biodiversität in urbanen Räumen. Valentin Hehli Die Redner erhielten, passend zum Anlass, Blumen von GVKZ-Präsident Daniel Spalinger überreicht. Valentin Hehli Zum Dank gab es für die Beteiligten des Projekts zudem Dietiker Wäppli. Valentin Hehli

Noch bis Ende Oktober ist die Ausstellung (G)Artenvielfalt mit ihren Schaugärten auf dem Dietiker Fondli-Areal offen. Danach verschwindet die Anlage nicht von der Allmend: Bereits am Donnerstagabend hat der Gärtnermeisterverband des Kantons Zürich (GVKZ) den Park offiziell an die Stadt Dietikon übergeben. Diese will ab Frühling 2022 daraus einen öffentlichen Generationenpark mit Pumptrack-Anlage machen. Im Sommer soll der Park dann für die Bevölkerung offen sein. Veranschlagte Kosten: 360'000 Franken.

«Rund 60 Anlässe haben seit der Eröffnung der (G)Artenvielfalt im Mai 2019 hier stattgefunden», sagte der Präsident des GVKZ, Daniel Spalinger, am Schlussanlass am Donnerstag. Die 2500 Quadratmeter grosse Ausstellung hätte ursprünglich nur bis im November 2020 stattfinden sollen, wurde aufgrund ihrer Beliebtheit aber für fast ein Jahr verlängert. Dass die Stadt Dietikon die Anlage nun übernehme, sei nicht selbstverständlich, sagte er.

Seit der Pandemie sind Freiräume noch wichtiger

Laut Daniel Fischer, Sektionsleiter Biosicherheit des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), hat die (G)Artenvielfalt ihr Ziel erreicht: Dieses war, Neophyten zurückzudrängen. Nun müsse dies nur noch beibehalten werden, sagte er. Das Awel war es, das den Stein für die Gartenausstellung ins Rollen gebracht hatte. «Vor allem im urbanen Raum ist die Biodiversität von grosser Bedeutung», sagte er. «Die (G)Artenvielfalt war in dieser Hinsicht ein Pilotprojekt.»

Heinz Illi, der am Anlass Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) vertrat, ist der Meinung, dass Freiräume und eine intakte Natur für die Bevölkerung seit der Pandemie stark an Bedeutung gewonnen haben. «Die (G)Artenvielfalt ist eine willkommene Abwechslung und die Leute haben sich an diese Oase gewöhnt», sagte er. Deshalb sei für ihn schon lange klar gewesen, dass er sich für den Erhalt der Anlage einsetzen werde. Im April startete das Studio Dietikon eine Umfrage, was sich die Dietikerinnen und Dietiker für die Zukunft der Allmend wünschen.

Generationenpark soll gleichzeitig Ort der Ruhe und der Action sein

Sicher ist, dass der geplante Generationenpark auf dem Fondli-Areal einerseits ein Ort der Ruhe, andererseits auch ein Platz für «Fun und Action» sein soll, wie Illi am Donnerstag sagte. Die meisten Gestaltungselemente und Bepflanzungen sollen dem Park erhalten bleiben. Zudem entstehen ein Pumptrack sowie eine Bowl, wie man sie aus Skateparks kennt. Da der Zaun um die Ausstellung verschwinden soll, wird das Areal in Zukunft offener sein. Der Pavillon hingegen soll dem Park als Wetterschutz erhalten bleiben.

Was für die einen ein Neuanfang ist, bedeutet für die anderen ein Ende. Petra Hausch, Mediensprecherin des GVKZ, sagte nach der Veranstaltung am Donnerstag:

«Wir sind schon ein bisschen wehmütig, dass die (G)Artenvielfalt bald fertig ist. Es war ein sehr spannendes Projekt.»

Allerdings sei die Freude darüber, dass die Anlage erhalten bleibe, umso grösser. Für den GVKZ sei die (G)Artenvielfalt vorerst eine einmalige Sache gewesen, sagte sie. Der «Kinder-Garten», der seit April und noch bis am 13. Oktober jeweils am Mittwochnachmittag Kinder zum Gärtnern einlädt, wird aber sicher weitergeführt: «Wir wollen möglichst früh beginnen, Kinder in Naturthemen zu schulen», sagte sie. Eine Möglichkeit sei, dass der «Kinder-Garten» künftig in Pfäffikon stattfinde, wo der GVKZ seinen Sitz hat.