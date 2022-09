Dietikon «Die Königin der Anlage» streift über den Chrüzacher – und erobert Herzen Sie vertreibt Mäuse, wird am liebsten gestreichelt und wollte Dietikon nie verlassen. Wie die Freizeitanlage Chrüzacher zum Zuhause der Katze Nera geworden ist. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Nera ist zum Liebling der Mitarbeitenden geworden. Bild: Severin Bigler

Es ist selten, dass eine Interviewpartnerin oder ein Interviewpartner nicht auftaucht – vor allem, ohne sich zu entschuldigen. Aber Nera hat wohl Besseres zu tun. Jagt vielleicht gerade über den Dächern einer Maus hinterher oder streckt sich in der Sonne. Ein Interview? Passt nicht in ihren Plan. Oder so. Sie ist eigenwillig. Eine typische Katze eben. Nur ihre Geschichte, die ist alles andere als typisch.