Ein Rundgang durch die Limeco-Kläranlage nach dem Hochwasser

Dietikon Klopapier, Fäkalien und Binden: Das filtert die Kläranlage alles aus dem Wasser Ein Rundgang durch die Abwasserreinigungsanlage der Limeco zeigt, wie das Fäkalienwasser gereinigt wird. Lydia Lippuner 31.07.2021, 04.00 Uhr

Spätestens drei Stunden nachdem die Limmattaler ihre Toilettenspülung betätigen, fliesst ihr Abwasser in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) von Limeco. In der Brühe, die dort ankommt, schwimmt vieles, was man nicht näher definieren möchte. Es ist das Abwasser aus Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil, Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen und Bergdietikon. 2012 wurde die ARA zum letzten Mal ausgebaut. Damals galt sie als eine der modernsten, weitgehend automatisierten Kläranlagen Europas. Mittlerweile läuft die Anlage bereits wieder am Anschlag, da mit der zunehmenden Bevölkerung auch mehr Abwasser produziert wird. Ein Rundgang durch die Anlage zeigt, was es braucht, damit das Abwasser Flusswasserqualität erreicht.

Als Erstes fliesst das Abwasser durch die mechanische Reinigung. An den Rechen bleiben grobe Stoffe wie WC-Papier, aber auch Binden hängen. Die Abwassermenge schwankt, da auch Regenwasser, das beispielsweise durch die Dolen in die Kanalisation fliesst, in die Anlage strömt. An trockenen Tagen fliessen rund 400 Liter pro Sekunde durch die ARA, in den letzten Wochen waren es aufgrund der starken Niederschläge weit über 2000 Liter.

Ein waches Auge auf das Klärwasser: Kommt es auf der Kläranlage zu einer Störung, leuchtet an diesem Bildschirm ein Signal auf. Chris Iseli

Bei Hochwasser öffnet sich die Schleuse automatisch

Niclas Gündel, Ingenieur in Abwasserwirtschaft, zeigt auf die Notschleuse beim Zulauf der Anlage. «Diese öffnet bei aussergewöhnlich starkem Regen automatisch, damit das hohe Wasserniveau in der Kanalisation möglichst nicht zu einem Rückstau in der Kanalisation führt», sagt er. In den letzten Wochen kam es zu dieser Notmassnahme. Deshalb sei ein Teil des Abwassers ungesäubert und ungefiltert in die Limmat geflossen. Es sei somit wieder kurzzeitig so gewesen wie vor rund hundert Jahren, als es noch keine Kläranlage gab und im Kanton Zürich alles Abwasser in die öffentlichen Gewässer geflossen ist. «Die später folgende Typhusepidemie sorgte dafür, dass man die erste Kläranlage baute», sagt Gündel. In den letzten Wochen sei das Klärwasser jedoch sehr stark vom Regen verdünnt gewesen, überdies kämen Notentlastungen selten vor, so Gündel.

Das Konzentrat aus dem Abwasser: In den Mulden der Kanalisationsanlage sammeln sich Papiere und Plastikstücke. Chris Iseli

Inzwischen wurden die Schleusen wieder geschlossen und das Wasser fliesst wieder wie gewohnt durch den groben Rechen in die Anlage. Dem Besucher steigt dort ein strenger Geruch in die Nase. Ein Millimeterrechen fischt alles Grobe aus dem Wasser. Das Rausgefischte wird gewaschen, gepresst und schliesslich in zwei rote Mulden befördert. Wöchentlich holen Lastwagen rund fünf Tonnen dieses Abfalls ab und bringen ihn zur Verbrennung in die Kehrichtverwertungsanlage von Limeco nebenan.

Im Vorklärbecken werden der Klärschlamm und das Öl abgetragen. Chris Iseli

Der Klärschlamm enthält kostbaren Phosphor

Als Nächstes strömt das Wasser in ein grosses Aussenbecken. Dort wird Luft ins Wasser gepumpt, damit der Sand auf den Boden sinken kann und das Öl und Fett oben aufschwimmen. Automatische Schieber tragen beides ab. Das immer noch bräunlich verfärbte Wasser fliesst anschliessend sehr langsam durch das Vorklärbecken. Auf dem Wasser schillern leichte Ölspuren. Diese seien nicht etwa die Folge eines Ölunfalls, sondern entstünden aus dem normalen Küchenabwasser und dem Industrieabwasser aus der Umgebung, sagt Gündel.

Kläranlagenmitarbeiter leiten ein- bis zweimal täglich die auftreibende Fettschicht ins Schlammbecken ab. Durch die Verlangsamung des Wassers schweben Fäkalien und kleinste Papierfetzen aber auch Phosphor zu Boden. Der sogenannte Klärschlamm, der sich auf dem Boden festsetzt, wird automatisch abgetragen.

Energie aus Abwasser: In diesen Türmen vergärt der Schlamm und wird zu Biogas. Chris Iseli

Vom Vorklärbecken fliesst der Klärschlamm gesiebt und eingedickt in die Faultürme und gärt dort rund 25 Tage. So wird aus dem Abwasser Biogas, das aktuell noch vor Ort in Strom und Wärme umgewandelt wird. Ab 2022 soll das Biogas aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist werden. Der vergärte Schlamm wird in der Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli verbrannt. Die Asche mit dem enthaltenen kostbaren Phosphor wird schliesslich aufbewahrt, bis man das Phosphor zurückgewinnen kann.

Die Abwasserreinigung in Zahlen Insgesamt verlaufen 560 Kilometer Abwasserkanäle, davon rund 10 Kilometer Hauptsammelkanäle von Limeco durchs Limmattal. Diese führen in die Abwasserreinigungsanlage nach Dietikon. 1959 wurde der Gemeindeverband Kläranlage Limmattal gegründet. 2009 wurde dieser in die interkommunale Anstalt Limeco umgewandelt. Sie betreibt unter anderem die Kläranlage und die Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon und versorgt mehrere Gemeinden mit Fernwärme. Limeco gehört den Gemeinden Dietikon, Schlieren, Urdorf, Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil. (lyl)

Mikroorganismen ernähren sich von den Schmutzstoffen im Wasser

Nach dem Vorklärbecken der ARA ist das Wasser ohne Schlamm bereits deutlich weniger verfärbt. Es fliesst nun ins Herzstück der Anlage in die biologische Reinigung. Da die ARA mitten im Naturschutzgebiet steht, wuchs sie nicht in die Breite, sondern in die Höhe. Und deshalb pumpen nun fünf grosse Pumpen das Wasser in zwölf Meter Höhe. Oben verteilt es sich in verschiedene Becken. Hier reinigen Mikroben nach demselben Prinzip, wie sich beispielsweise die Seen reinigen, das Wasser. Die mikroskopisch kleinen Lebewesen ernähren sich von den Schmutzstoffen im Abwasser und entziehen dem Wasser den Stickstoff.

Whirlpool für Mikroben: Im zweiten biologischen Becken wird das Abwasser entgiftet. Chris Iseli

In einem weiteren Schritt fliesst das Wasser in ein Becken, das wie ein Whirlpool sprudelt. Hier wird das Abwasser entgiftet, indem die Mikroben Ammonium, aber auch Kohlenstoff im Abwasser verarbeiten. Bleiben diese Stoffe im Abwasser, hat das weitreichende Konsequenzen. «Man rechnet damit, dass ein Kilogramm Stickstoff eine Tonne Algen in der Nordsee verursacht», sagt Gündel. Die Algenpopulation vermehre sich immer weiter und führt zu Überdüngungen in den Gewässern. Aus diesem Grund haben die Angestellten in der Zentrale ein waches Auge auf die Zusammensetzung des Wassers. Verändert sich ein Wert, erhalten sie ein Störsignal.

Das Wasser hat am Ende Flusswasserqualität

In der letzten Klärstufe fliesst das Wasser durch Blähschiefer und Quarzsand. Dadurch werden feine Schwebstoffe herausgefiltert. Der gesamte Prozess vom Rechen bis zum Sandfilter dauert rund vier Stunden. Nun ist das Wasser wieder farblos und riecht neutral. Trinken würde Gündel das gereinigte Wasser trotzdem nicht. Es gäbe zwar das Klischee, dass ein richtiger Klärmeister einen Schluck seines Wassers gehabt haben müsse, davon halte er allerdings nicht allzu viel. In die Limmat ablassen könne man das Wasser aber unbedenklich. Der Kanton überprüft die Wasserqualität des gereinigten Abwassers alle vier Monate. Bevor dieses weiter über die Aare in den Rhein bis in die Nordsee fliesst.