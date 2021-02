Dietikon «Kinder und Jugendliche verzweifeln sonst langsam»: Freizeitanlage Chrüzacher öffnet Spielplatz während Sportferien Nachdem bereits das Hallenbad Fondli für die Sportferien geöffnet hat, folgt der Chrüzi-Spielplatz: Unter Einhaltung von Schutzmassnahmen dürfen ihn bis zu 50 Personen besuchen. Virginia Kamm 16.02.2021, 16.08 Uhr

Schon am Mittwoch ist der Spielplatz des Chrüzachers wieder für Familien geöffnet. Virginia Kamm

Am Mittwoch, 17. Februar, öffnet die Dietiker Freizeitanlage Chrüzacher ihren Spielplatz bis zum Ende der Sportferien. Dies teilte die Stadt am Dienstag mit. Täglich von 11 bis 17 Uhr können Familien mit Kindern den Spielplatz besuchen, allerdings unter Einhaltung von einigen Corona-Schutzmassnahmen. So gilt ab zwölf Jahren eine Maskenpflicht und es sind nur bis zu 50 Personen zugelassen.