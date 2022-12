Dietikon Die Katholiken genehmigen das Budget 2023 mit gleichbleibendem Steuerfuss Der Voranschlag 2023 schliesst mit einem Aufwand und einem Ertrag von je 4,25 Millionen Franken. Zudem sind Investitionen in die Sanierung der eigenen Liegenschaften geplant. 18.12.2022, 17.00 Uhr

Die römisch-katholische Kirche St.Agatha am Kirchplatz im Zentrum. Severin Bigler

An der Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirche Dietikon am vergangenen Montag haben die anwesenden Stimmberechtigten das Budget 2023 und den gleichbleibenden Steuerfuss von 13 Prozent genehmigt. Der Aufwand und der Ertrag halten sich mit je 4,25 Millionen Franken die Waage, wie im beleuchtenden Bericht zu lesen ist. Die Steuereinnahmen machen rund 2,71 Millionen Franken des Ertrags aus.

Die geplanten Investitionen betragen 340’000 Franken. Unter anderem soll in der Kirche St.Josef die Lüftung ersetzt werden und im Pfarreizentrum St.Agatha steht die Erneuerung der Haustechnik und des Bodenbelags im Saal an. Die Substanzerhaltung der eigenen Liegenschaften bleibe in den nächsten Jahren die grösste Herausforderung, schreibt die Kirchenpflege im Bericht. 2023 will sie ausserdem mit diversen Anlässen das Pfarreileben nach den pandemischen Einschränkungen vermehrt stärken.

Insgesamt geht die Kirchenpflege davon aus, dass die Anzahl Katholiken in Dietikon in den nächsten Jahren tendenziell leicht sinkt. Ende 2021 waren 8130 Katholiken in der Stadt gemeldet, für Ende 2023 rechnet die Kirchenpflege noch mit rund 8000. (flo)