Dietikon Die GLP hat entschieden: Sven Johannsen tritt auch im zweiten Wahlgang an Um den siebten Sitz im Dietiker Stadtrat kämpfen nun drei Frauen und zwei Männer. Der zweite Wahlgang findet am 15. Mai statt. David Egger 10.03.2022, 23.03 Uhr

Er versucht es nochmals: Sven Johannsen von der GLP Dietikon. zvg

Nun hat sich die Dietiker GLP entschieden: Ihr Gemeinderat Sven Johannsen tritt auch im zweiten Wahlgang für den noch zu vergebenden siebten Sitz im Dietiker Stadtrat an. Man habe dies «nach ausführlichen Gesprächen» beschlossen, teilte Ortsparteipräsident Beat Rüfenacht am Donnerstag mit. Es gelte, «an Bewährtem festzuhalten und auf Kompetenz und Erfahrung zu setzen», heisst es weiter.

Als Gründungsmitglied der Dietiker Grünliberalen und Gemeinderat mit acht Jahren Parlamentserfahrung habe Sven Johannsen das nötige Rüstzeug, um im Stadtrat erfolgreich mitzuarbeiten, zeigt sich die GLP überzeugt. Abgerundet werde sein Profil durch seine Kaderfunktion in der Privatwirtschaft, wo er im Bereich Technologielizenzen und Firmenkäufe tätig sei und Einsitz in diversen Verwaltungsräten nehme. «Mit seiner täglichen Tätigkeit in einer Steuerungsfunktion ist er für die Rolle als Stadtrat gut ausgerüstet», schreibt die GLP weiter.

Johannsen wolle sich im Stadtrat «für ein attraktives Dietikon mit hoher Lebensqualität und gesunden Finanzen» einsetzen. «Konkordante Sachpolitik» statt ideologische Debatten zwischen Links und Rechts sei ihm ein Anliegen. Wichtig seien ihm insbesondere auch bessere Bildungsperspektiven in Dietikon, denn diese seien ein Grundstein der Stadt- und Gesellschaftsentwicklung. Weiter sei ihm auch eine ressourcenschonende Stadtplanung wichtig, die die Interessen der Wohnbevölkerung und des Gewerbes gleichermassen beachte.

Warum die GLP keine Frau ins Rennen schickt

Der Entscheid, Johannsen auch für den zweiten Wahlgang nominieren, sei der GLP nicht leicht gefallen, heisst es in der Mitteilung weiter. Man habe auch mit mehreren anderen GLP-Mitgliedern, doch nicht zuletzt aus beruflichen Gründen stelle sich «zurzeit» keine Frau zur Verfügung. Zudem habe der erste Wahlgang gezeigt, dass dem Dietiker Volk berufliche Erfahrung und Vertrautheit mit politischen Aufgaben mindestens so wichtig seien wie Geschlechterdiversität. Eine Frau, mit der man gesprochen habe, sei Karin Binder. Sie habe ihre Absage wie folgt begründet:

«Mir fehlen aktuell die politischen Erfahrungswerte für dieses Mandat, welche Sven Johannsen in den letzten Jahren aufgebaut hat und mitbringt für den Stadtrat. Er ist für mich die beste Wahl im Kandidatenfeld.»

Er werde «bis zur hoffentlich erfolgreichen Wahl in den Stadtrat» die neue GLP-Fraktion im Dietiker Parlament präsidieren, teilte die Partei weiter mit.

Der zweite Wahlgang für den siebten Sitz im Dietiker Stadtrat findet am 15. Mai statt. Neben Johannsen kandidieren Kerstin Camenisch (SP), Mirjam Peter (SVP), Manuela Ehmann (EVP) und Bernhard Schmidt (parteilos). Es gibt nun also einen Fünfkampf.