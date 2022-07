Dietikon Walo Bertschinger AG stellt in Dietikon Weichen für die Zukunft – und will die Gleise entfernen Mehrere Bahngleise durchqueren das Areal des Bauunternehmens, obwohl sie seit über zwanzig Jahren keinen mehr Nutzen haben. Jetzt will sie das Unternehmen endgültig entfernen. Sharleen Wüest 30.07.2022, 05.00 Uhr

Die freien Flächen sollen künftig bebaut werden. Sharleen Wüest

Über zwanzig Jahre ist es her, seit die Eisenbahn zum letzten Mal über das Areal der Walo Bertschinger AG in Dietikon gerattert ist. Heute erinnern bloss noch die Gleise an die einstige Verbindung zwischen dem Industriegebiet Hard und dem Bahnhof Schlieren. Doch auch diese sollen bald verschwinden.

Denn das Unternehmen möchte nun in einem ersten Schritt die Gleise auf seinem Werkhofareal an der Giessenstrasse in Dietikon komplett zurückbauen. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis zum 4. August auf dem Bauamt in Dietikon auf.

Der Hintergrund: Auf dem rund 50'000 Quadratmeter grossen Areal sind mehrere – stillgelegte – Anschlussgleise vorhanden. Diese würden für die Arealentwicklung «grosse geometrische, betriebliche und sicherheitstechnische Einschränkungen darstellen», sagt Walo-Sprecher Andreas Herren auf Anfrage.

Die Lagerhaltung muss angepasst werden

Auf dem Areal finden nämlich zahlreiche Logistikabläufe statt. Auch Teile der Verwaltung und der Administration sind dort untergebracht. Eigentlich hätte das Unternehmen weitere Flächen zur Verfügung – doch die Gleise sind im Weg. An der Giessenstrasse wird es Zeit für eine Neugestaltung, ist sich das Unternehmen sicher.

Herren verweist auf die aktuelle wirtschaftliche Situation: «Unterbrochene oder beeinträchtigte Materiallieferketten erfordern eine angepasste Lagerhaltung.» Auch die Energieressourcen müssten erneuert werden. Zudem müsse der zur Verfügung stehende Platz effizienter genutzt werden. Herren schreibt:

«So werden neue Fotovoltaikanlagen einen Teil der Energie liefern müssen.»

Er ergänzt: «Hierzu benötigen wir die von den Gleisen aufgeteilten, freien Flächen.» Denn künftig sollen dort neue Gebäude und Lagerhallen stehen.

Das Unternehmen stellt im Baugesuch klar: «Die Zufahrt auf das Gelände erfolgt ausschliesslich über die Überlandstrasse.» Denn, obwohl die Gleise auf dem Areal noch zu sehen sind, können sie nicht mehr genutzt werden. Sie sind laut Herren seit 1998 nicht mehr in Betrieb.

Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Schlieren und dem Industriegebiet Hard führte vor der Walo Bertschinger AG über die Limmat. Sharleen Wüest

Dem Baugesuch ist zu entnehmen, dass mehrere Übergänge und Querungen nicht gesichert und die Gleise teils stark bewachsen sind. Auf der Brücke, welche an das Grundstück grenzt, befindet sich zudem ein Betonblock, der die Durchfahrt unmöglich macht. Fazit: «Der Zustand des Anschlussgleises ist ungenügend.»

Das Projekt der Nachbarn wird weiter ausgeführt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gleise in Dietikon zum Thema werden. Die Anlage wurde nämlich bereits von den benachbarten Firmen Giessen Immo AG und GVZ Kühl- und Lagerhaus AG ab 2009 weitgehend rückgebaut.

Auch die Walo Bertschinger AG hatte sich damals mit der Thematik auseinandergesetzt. Denn das Benutzungsrecht der SBB ist im Sommer 2008 ausgelaufen und wurde anschliessend per Sommer 2009 aus dem Grundbuchamt der Stadt Dietikon gelöscht. Daraufhin durften keine Eisenbahnwagen der SBB mehr über das Grundstück fahren. 13 Jahre später möchte das Unternehmen nun weiterführen, was die Nachbarn begonnen haben.

Jetzt soll alles schnell gehen. Das Unternehmen rechnet laut Gesuch mit einer Bewilligung des Vorhabens bis im September 2022 und möchte mit der Realisierung bereits im Februar 2023 beginnen. Diese dauert voraussichtlich ein bis zwei Monate.

Die Weichen werden nach dem Rückbau der Gleise verschlossen. Sharleen Wüest Die Brücke bleibt – sie ist ein kantonales Denkmalschutzobjekt. Sharleen Wüest Sharleen Wüest

Neben dem Rückbau der Gleise werden zudem die beiden Weichen verschlossen. Diese waren zuvor für die Bedienung der Gleisanlage des Werkhofs nötig. Die Brücke über die Limmat bleibt bestehen. Denn, wie das Dietiker Bauamt auf Anfrage bestätigt, handelt es sich dabei um ein kantonales Denkmalschutzobjekt.