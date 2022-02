Dietikon Die «Foodbar» am Rapidplatz steht vor ihrem zehnjährigen Jubiläum – und hat den Mietvertrag für weitere zehn Jahre unterschrieben Das asiatische Restaurant öffnete seine Tore kurz nach der Einweihung des ersten Teils des Rapidplatzes. Seither behauptet es seinen Platz im Herzen des Limmatfelds. Celia Büchi Jetzt kommentieren 08.02.2022, 16.33 Uhr

Im asiatischen Restaurant Foodbar herrscht eine authentische Atmosphäre. Der aus Tibet stammende Geschäftsführer Dundup Wagozang hat alles selber umgebaut und eingerichtet. Sandra Ardizzone

Knapp zehn Jahre ist es her, seit die erste Hälfte des Rapidplatzes eingeweiht wurde. Viele Hoffnungen wurden in das Limmatfeld gesetzt. Auch Dundup Wagozang sah im neuen Dietiker Quartier grosses Potenzial – und wagte im Oktober 2012 den Schritt, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Das erste Jahr führte er die asiatische «Foodbar» gemeinsam mit einem Kollegen, danach wurde er alleiniger Geschäftsführer, und er ist es bis heute.

«Wir haben alles selber umgebaut und eingerichtet», sagt Wagozang. Das habe viel Arbeit gekostet. Die Anfangszeit sei schwierig gewesen. Doch es hat sich gelohnt. «Ich bin zufrieden damit, wie es läuft», sagt Wagozang. Zwischen 80 und 100 Kundinnen und Kunden besuchten das Restaurant aktuell pro Tag.

Als tibetischer Koch arbeitete er einst in einer Pizzeria

Davon können manche andere Betriebe am Rapidplatz nur träumen. Seit er gebaut wurde, zogen immer wieder Geschäfte an den Platz und verliessen ihn dann wegen mangelnden Umsatzes wieder. So schlossen beispielsweise die Filiale der Zebra Fashion AG 2012 und der K-Kiosk von Valora 2019 ihre Türen, weil der Standort für sie nicht rentierte. Die Migros – die kürzlich ihr zehnjähriges Jubiläum feierte – und die «Foodbar» gehören hingegen zu den standhaften Unternehmen am Rapidplatz.

«Die Leute mögen frisches Essen», erklärt sich Wagozang seinen Erfolg. Ausserdem seien die Preise nicht so hoch und es gebe in der Nähe kein anderes asiatisches Restaurant. In der «Foodbar» haben die Gäste die Wahl zwischen thailändischen, tibetischen, chinesischen und japanischen Gerichten. Wagozang selber stammt aus Tibet, wo er auch kochen lernte. Er habe es aber nochmals neu lernen müssen, als er 2002 in die Schweiz gekommen sei. Er habe nämlich zuerst in einer Pizzeria und später in einem chinesischen Restaurant gearbeitet. Dabei habe er sich nicht nur vielfältige Kochkünste angeeignet, sondern auch gelernt, das Essen an den europäischen Geschmack anzupassen. Er sagt:

«Ich koche weniger scharf und dafür etwas süsser. In Tibet mögen sie das Süsse nicht besonders.»

Frisch gekocht auf den Teller: Drei Angestellte hat Dundup Wagozang in seinem Restaurant. Sandra Ardizzone Mit Liebe werden die Gerichte zubereitet und angerichtet. Sandra Ardizzone Wer das Essen lieber woanders geniessen möchte, kann das. In der «Foodbar» können die Gäste auch zum Mitnehmen oder nach Hause bestellen. Sandra Ardizzone Sorgsam platzierte Dekorationen verleihen der «Foodbar» asiatisches Flair. Sandra Ardizzone Nur wenige direkt am Rapidplatz gelegene Betriebe sind so standhaft wie die «Foodbar». Sandra Ardizzone

Für Wagozang zählt aber nicht nur das Essen. Er wolle seine Gäste auch mit freundlichem Service glücklich machen. Dabei unterstützen ihn drei Angestellte. Die angenehme Stimmung im Restaurant zahlt sich aus: Viele Kundinnen und Kunden seien zu Stammkundinnen und Stammkunden geworden, sagt er. In der Zeit des Lockdowns, als mit einem angenehmen Aufenthalt im Restaurant nicht mehr gepunktet werden konnte, folgte Wagozang dem Trend und begann auch damit, einen Lieferdienst anzubieten. «Corona war schwierig, aber nicht schlimm.»

Wagozang liess sich weder von der anfänglichen Kundenflaute noch von Corona unterkriegen. Der Vater zweier Kinder lebt seit kurzem in Geroldswil, nachdem er 13 Jahre lang in Dietikon gewohnt hat. Ob er das zehnjährige Jubiläum der «Foodbar» im Oktober feiern werde, weiss er noch nicht. Er ist mit den Gedanken schon einen Schritt weiter. «Ich habe den Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre bereits unterschrieben», sagt er.

