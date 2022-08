Die Chalä-Chilbi lockte Neue und Alteingesessene Trychler an

Dietikon Die Chalä-Chilbi lockte Neue und Alteingesessene an: Nur kurz vorbeischauen war kaum möglich Die Trychlergruppe Dietikon hat am Samstag nach zweijähriger Coronapause zu ihrer 29. Chalä-Chilbi geladen - Hunderte feierten gemeinsam. Oliver Graf Jetzt kommentieren 21.08.2022, 18.53 Uhr

Einzug der Dietiker Trychler: Die Trychlergruppe Dietikon hat am Samstag nach zweijähriger Coronapause zur 29. Chalä-Chilbi geladen. Oliver Graf

Verdutzt blieb ein Paar am Samstag kurz vor 17 Uhr an der Dietiker Steinmürlistrasse stehen, als es sich plötzlich Geisslechlöpfern und Trychlern gegenübersah. Was denn da los sei, erkundigten sich die beiden. Die Antwort des Feuerwehrmannes, der den Einmarsch begleitete, half ihnen nicht weiter. «Chal-was?», fragte die Frau zurück.