Dietikon Die Bevölkerung soll sich mehr bewegen: Der Stadtrat hat ein neues Sportkonzept genehmigt Das erste Sportkonzept der Stadt Dietikon bildet die Grundlage für die Sportförderung. Nun arbeitet man am Konzept für die Sportanlagen. David Egger 01.06.2021, 15.57 Uhr

Die Sportanlage Hätschen ist eine von mehreren Dietiker Sportanlagen.

Ruedi Burkart

Kurz bevor der FC Dietikon am Montagabend auf der Dornau den FC Schlieren 6:1 besiegte, hatte der Dietiker Stadtrat ­einen Steilpass gespielt. In einer langen Sitzung stimmte er dem Sportkonzept zu. Es dient als Grundlagenpapier der Sportpolitik und für die Förderung des Sports in Dietikon. Das übergeordnete Ziel lautet, «den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu erhöhen». So steht es im zwölfseitigen Sportkonzept, das am Dienstag, 1. Juni, in Kraft getreten ist, wie die Stadt gleichentags mitteilte.



Am Sportkonzept waren viele Köpfe beteiligt. «Alle Dietiker Sportvereine, die Schule sowie weitere Fachstellen im Sportbereich konnten sich in der Entwurfsphase in einer Vernehmlassung zum Thema äussern», heisst es in der Mitteilung.



Goalie Josip Katicic in Aktion: Der Handballclub Dietikon-Urdorf ist einer von zahlreichen Dietiker Sportvereinen Ruedi Burkart

Armin Strässles Amt wurde umbenannt

Mit dem Sportkonzept ging eine Änderung in der Präsidialabteilung der Stadtverwaltung einher: Das «Amt für Jugend und Freizeit» heisst inzwischen «Amt für Jugend, Freizeit und Sport». Geleitet wird es nach wie vor von Armin Strässle. Schon früher war er die Ansprechperson in Sportfragen. Nun ist er es ganz offiziell und auch für Aussenstehende klar erkennbar als Sportkoordinationsstelle. Er wird viele Anliegen triagieren müssen. Da passt es, dass Strässle einen anderen stadtinternen Aufgabenbereich hat abgeben können: den Weihnachtsmarkt. 2019 fand dieser letztmals unter der Ägide von Strässle und der Vereinigung Zentrum Dietikon statt. Diese Aufgabe ist aber innerhalb der Präsidialabteilung zur Standortförderung gewandert.



Die Stadt Dietikon hat jetzt ein Amt für Jugend, Freizeit und Sport. Sandra Ardizzone

Zurück zum Sportkonzept: Darin hält die Stadt mitunter fest, dass sie mit ihren Sportangeboten und sportpolitischen Massnahmen als «bewegungsfreundliche und sportfördernde Stadt» wahrgenommen werden will. Bei der Sportförderung soll ein Fokus auf Kinder-, Schul- und Jugendsport gelegt werden – namentlich auf die Sportvereine, die eine Kinder- und Jugendabteilung betreiben. Aber auch nicht-organisiertes Sporttreiben soll stärker berücksichtigt werden als bisher – insbesondere bei der Anlage- und Städtebauentwicklung. Überdies ist sich die Stadt bewusst, dass viele Sportvereine auch Seniorensparten betreiben und dass bei Sportinfrastrukturen auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen Rücksicht genommen werden muss. Den Spitzensport will die Stadt vor allem ideell unterstützen, etwa durch die Ehrung herausragender Leistungen. Auch sollen Veranstaltungen unterstützt werden.



Nun, da das Sportkonzept in Kraft getreten ist, kann sich der Stadtrat ein weiteres Häkchen setzen in seinem Regierungsprogramm für die Legislatur 2018 bis 2022. Dieses sieht nämlich explizit die Ausarbeitung eines Sportkonzepts vor. Die Ziellinie ist damit freilich noch nicht überschritten.



Eine Dreifachturnhalle ist gefragt – aber das dauert

Denn auch ein Sportanlagenkonzept hat sich der Stadtrat in sein Regierungsprogramm geschrieben. Dieses basiert auf dem Sportkonzept und wird seit Anfang 2021 extern von der ­Berner Firma Strupler Sport Consulting erarbeitet, nachdem der Stadtrat Ende 2020 den Auftrag dazu erteilt hatte. Bis Ende 2021 oder Anfang 2022 soll das Sportanlagenkonzept auf dem Tisch liegen, sodass es der Stadtrat beschliessen kann. Wo besonderer Handlungsbedarf besteht, ist bereits klar:

«Der Mangel einer Dreifachturnhalle ist ­offensichtlich. Diesbezüglich ist Dietikon, gerade im Vergleich mit anderen Städten dieser Grösse, ungenügend ausgerüstet»,

bestätigt Armin Strässle auf Anfrage.



«Planung einer multifunktionalen Dreifachturnhalle mit regionaler Ausrichtung» lautet denn auch ein weiterer Punkt im Regierungsprogramm 2018 bis 2022. Als Standort visiert die Stadt das Niderfeld an. Auch im Masterplan Niderfeld aus dem Jahr 2015 ist von einer Turnhalle die Rede. Bis zu deren Bau dauert es aber noch Jahre.