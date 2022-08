Fernwärme: Die Arbeiten beim Stadthaus in Dietikon starten

Um das Dietiker Stadthaus, das Feuerwehrdepot, das Musikschulgebäude und die Bibliothek an das Fernwärmenetz der Limeco anzuschliessen, sind Bauarbeiten in der Bühlstrasse nötig. Diese beginnen am Montag, 15. August, und dauern voraussichtlich bis zum 4. November, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

08.08.2022, 17.08 Uhr