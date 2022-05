Ein Dietiker Schwanenbaby musste schon gerettet werden

Dietikon Die Schwanenbabys sind geschlüpft – eines musste schon aus dem Wasser gerettet werden Als «herzig und dramatisch» beschreibt Beobachter Andi Weibel aus Geroldswil die Szenen, die sich kürzlich am Limmatufer in Dietikon abgespielt haben. Virginia Kamm 25.05.2022, 05.00 Uhr

Frau oder Herr Schwan versteckt sich mit den drei Kindern hinter der Insel bei der Nötzliwiese. Virginia Kamm

Frisch auf der Welt haben sie schon viel erlebt: Die Dietiker Schwanenbabys sind erst vor gut einer Woche geschlüpft, eines wurde aber bereits Teil einer regelrechten Rettungsaktion. Beobachtet hat das Ganze letzten Mittwoch Andi Weibel aus Geroldswil, der zufällig mit seinem Velo an der Limmat unterwegs war. «Ich habe nach den Schwänen Ausschau gehalten, sie aber nicht sofort gesehen», erzählt der Pensionär, der die ersten 42 Jahre seines Lebens in Dietikon gewohnt hat und im Altbergquartier aufgewachsen ist. Bei der Kanzel zwischen der Nötzliwiese und der Limmatbrücke habe er dann einige aufgeregte Leute erspäht.

«Es war gleichzeitig herzig und dramatisch», sagt Weibel. Auf einem Video, das er am Donnerstag auf Facebook veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie die jungen Schwäne verzweifelt versuchen, gegen die starke Strömung auf dieser Höhe anzukommen. Immer wieder klettern sie auf den Rücken von Mama oder Papa Schwan, nur um kurz darauf wieder hinunterzufallen und von der Strömung weiter flussabwärts in Richtung Limmatbrücke getrieben zu werden. Weibel sagt:

«Die Eltern hatten schliesslich je zwei Junge auf dem Rücken, das fünfte ist aber abgetrieben.»

Gerettet! Das Schwanenbaby wurde aus dem Wasser gefischt. zvg

Ein Mann habe das fünfte Junge schliesslich rausgefischt und auf der Höhe der kleinen Insel bei der Nötzliwiese, wo die Strömung schwach ist, wieder ins Wasser gesetzt, sagt Weibel. Das glückliche Ende: «In der Mitte des Flusses hat die Schwanenfamilie mit lautem Piepsen wieder zusammengefunden.»

Dieses Jahr sind es auffällig wenige Schwanenbabys

Während es sich laut Weibel zu Beginn vermutlich noch um sieben Schwanenbabys gehandelt hat, sind es spätestens seit Freitag nur noch drei. Auf jeden Fall seien es dieses Jahr «auffällig wenige», sagt Christa Glauser, Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Dietikon und stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz, auf Anfrage. Ob es sich dieses Jahr um ein neues Schwanenpaar handelt oder nur um ein neues Männchen, kann sie nicht sicher sagen. Schwäne bleiben normalerweise das ganze Leben mit dem gleichen Partner zusammen und beziehen jedes Jahr das gleiche Nest. «Ich vermute, dass das Weibchen geblieben ist und ein neues Männchen gefunden hat.» Zur Erinnerung: Letzten Sommer musste der männliche Dietiker Schwan wegen Verletzungen erlegt werden.

Hier zu sehen: die ganze Familie Schwan. Virginia Kamm

Mit Jungtieren soll man bekanntlich vorsichtig umgehen. Forstingenieur Tobias Liechti, der die unter Naturschutz stehenden Dietiker und Geroldswiler Auen betreut, weiss, wie man sich nun in der Nähe der Dietiker Schwäne verhalten soll: «Nicht zum Nest gehen oder die Tiere beim Nest stören und fünf Meter Distanz zur Schwanenfamilie halten, ausser die Schwäne kommen von sich aus», rät er. Gummiböötler sollen nicht direkt auf die Schwäne zusteuern, Abstand halten und die Tiere nicht anspritzen. Und helfen soll man den Schwanenbabys nur, wenn sie offensichtlich verletzt oder eingeklemmt seien.

Mehr interessante Vögel gibt es an der Kleintierschau Dietikon zu sehen

Am Samstag und Sonntag findet in der Kleintieranlage Vogelau in Dietikon die traditionelle Kleintierschau des Kleintierzüchtervereins Dietikon und Umgebung statt, auch bekannt als Erlebniswelt Kleintiere. Um 11 Uhr wird die Ausstellung am Samstag eröffnet. Die Gäste können Hasen und Geflügel von verschiedenen Züchterinnen und Züchtern betrachten. Für Verpflegung ist mit einer Festwirtschaft gesorgt. Am Samstagabend sorgt zudem das Schwyzerörgeli-Trio Echo vom Furttal für Stimmung. Ein weiteres Highlight dürfte ein Live-Kükenschlüpfen sein. Der Eintritt ist frei.