Dietikon Die 13-fache Weltmeisterin hat noch nicht genug vom Töggele Cindy Kubiatowicz-Moser steht bereits ihr halbes Leben am Töggelikasten. Doch die 36-jährige ehemalige Dietikerin denkt immer noch nicht ans Aufhören. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Cindy Kubiatowicz-Moser steht bereits ihr halbes Leben am Töggelikasten. Sie sagt: «Technisch kann ich jeden schlagen, nun kommt es vor allem auf meine mentale Verfassung an.» Andrea Zahler

Es knallt einmal kurz und schon hat Cindy Kubiatowicz-Moser wieder den Ball ins Tor des Töggelikastens gedonnert. Sie steht am Tischfussballkasten in ihrem Zuhause in Buchs. Diesen Monat hat die in Dietikon aufgewachsene 36-Jährige die Schweizer Meisterschaft im Einzelspiel gewonnen. Und im November holte sie den zweiten Platz im Doppel an der Weltmeisterschaft in Deutschland.

Auf dem Regal hinter ihr drängt sich ein Pokal an den anderen. Auf die Frage, wie sie ihre Motivation nach einem halben Leben am Töggelikasten noch hochhalte, zuckt sie mit den Schultern. «Meine Motivation ist tatsächlich gerade mein Schwachpunkt im Moment», sagt sie. Da sie bereits 13 Mal den Weltmeistertitel geholt habe, gleiche der diesjährige zweite Platz einer Niederlage.

Vielseitig unterwegs: Die Tischfussball-Weltmeisterin Cindy Kubiatowicz-Moser ist auch Unternehmerin und Mutter. Andrea Zahler Auftritt im Üdiker-Huus 2018: Hier spielte sie im gemischten Doppel mit David Detre gegen Hans-Ruedi Breitenmoser und Cristina Brizzi. Ly Vuong Eine Medaille mehr: Weltmeisterin Cindy Kubiatowicz posierte 2017 mit ihrer Goldmedaille. zvg In Action: Hier spielt Kubiatowicz-Moser im Stade de Suisse. zvg Wettkampf gegen Beamte: An einem Anlass trat sie im Namen von «foos Events» auch gegen Dietiker Verwaltungsmitarbeiter und Politiker an. Gabriele Heigl Im Jahr 2023 wolle sie vermehrt gegen Männer spielen. «So könnte ich mich vielleicht noch ein wenig weiter entwickeln», sagt Kubiatowicz-Moser. Andrea Zahler

Doch ans Aufhören denkt Kubiatowicz-Moser noch lange nicht. «Vielleicht werde ich später weniger spielen. Aber aufhören möchte ich nie», sagt sie später an ihrem Stubentisch. Als sie mit 18 Jahren ihre Karriere begann, sei sie fast täglich am Tischfussballkasten gestanden und habe an der Technik gefeilt. Später spielte sie etwa fünf Stunden pro Woche. Heute trainiert sie noch etwa fünf Stunden pro Monat. «Ich mache momentan vieles wett mit meiner Erfahrung», sagt sie. Sie ist immer in den vordersten Rängen.

Auf die Frage, ob das bedeute, dass sie ein Ausnahmetalent sei oder ob der Nachwuchs kaum vorhanden sei, meldet sich ihr Ehemann Filip Kubiatowicz, der in Hörweite steht. «Cindy ist unglaublich gut», sagt er. Als ehemaliger Tischfussballweltmeister und Trainer der Schweizer Tischfussballfrauen kennt er Cindys Konkurrenz gut. Seine Ehefrau sagt:

«Technisch kann ich jeden schlagen, nun kommt es vor allem auf meine mentale Verfassung an.»

Diese müsse gerade während den dreitägigen internationalen Wettkämpfen, bei denen Hunderte Leute antreten, über lange Zeit sehr hoch sein. Einen Mentaltrainer, wie er öfters bei Spitzensportlern zum Zuge kommt, hat Kubiatowicz-Moser aber nicht. Ihre Ruhe habe sie sich im Selbststudium beigebracht. «Während eines Spiels ist alles neutral. Nichts ist besonders gut oder schlecht», sagt sie. Mit dieser Haltung spiele sie konstant und so sei sie nie frustriert oder euphorisch während des Wettkampfs.

Nach dem Sieg geniesse sie die Emotionen dafür umso mehr. «Das Gewinnerfeeling motiviert mich. Davon habe ich bis heute nicht genug. Obwohl ich bereits so viel gewonnen habe, dass ich nicht mehr spielen müsste», sagt sie.

Dank Cindy Kubiatowicz-Moser trauen sich mehr Frauen, zu spielen

Um siegreich am Kasten zu stehen, brauche man auch Selbstsicherheit und Durchhaltewillen. Beides sei nötig und fehle insbesondere Frauen. «Viele sagen einfach, ich kann das nicht», sagt Kubiatowicz-Moser. Das sei schade, denn oft sei es gar nicht wahr. Tischfussball sei eine tolle Sportart, mit einer positiven und vielfältigen Community. «Dank Cindys Erfolgen trauen sich nun mehr Frauen, zu spielen», sagt auch Filip Kubiatowicz.

Finanzielle Anreize gebe es beim Tischfussball kaum. Denn anders als beim Rasenfussball verdienen Tischfussballer nur ein kleines Taschengeld für ihren Sieg. Kubiatowicz-Moser erhielt als Schweizer Meisterin beispielsweise rund 150 Franken Preisgeld. Damit könne sie sich knapp das Hotelzimmer während der Meisterschaft leisten. Immerhin: Der Schweizer Tischfussballverband wurde 2018 in den nationalen Sportdachverband Swiss Olympic aufgenommen.

Kubiatowicz-Moser unterhält an Firmenfeiern

Um sich über Wasser zu halten, arbeitet Kubiatowicz-Moser im Kundendienst von Aldi. Daneben hat sie noch ein drittes Standbein: Das ist zugleich auch ihr Herzensprojekt. Mit «Foos Events» betreibt sie mit ihrem Partner ein Tischfussball-Unternehmen in Dietikon, damit gehen sie an Messen oder unterhalten Firmenfeiern. Dabei seien auch schon erstaunliche Dinge geschehen.

«An einem Stadtevent haben wir zerstrittene Politiker nebeneinander spielen lassen», sagt Kubiatowicz-Mosers Mann. Das habe sich später laut den Betroffenen auch positiv auf das Diskussionsklima in Sitzungen ausgewirkt. Mit dem Lockdown aufgrund der Coronapandemie habe das Unternehmen aber stark gelitten und erhole sich erst langsam wieder.

Die Weltmeisterin will künftig mehr gegen Männer spielen

Seit gut drei Jahren ist die Töggeliweltmeisterin und Unternehmerin auch Mutter. «Jason hat für mich erste Priorität», sagt Kubiatowicz-Moser, während ihr Sohn neben ihr in der Stube spielt. Mit ihm sei es aber noch schwieriger, regelmässig zu trainieren. Hin und wieder nehme sie sich aber ein paar Stunden heraus, um zu töggele. «Das tut mir gut. Und wenn es mir besser geht, ist das für Jason auch gut», sagt sie und lacht.

Für das kommende Jahr hat Kubiatowicz-Moser zwei Wünsche: Erstens will sie vermehrt gegen Männer spielen. «So könnte ich mich vielleicht noch ein wenig weiter entwickeln», sagt sie. Zweitens möchte sie möglichst viele Anlässe mit «Foos Events» mitgestalten. Dabei hofft sie, eines Tages selbst einen grossen Töggelianlass zu organisieren. «Bei diesem Wettkampf wird man viel Geld gewinnen können», sagt sie. Das werde die Motivation der Spielerinnen und Spieler automatisch steigern.

