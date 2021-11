Dietikon Der weisse Stadtwein gehört zu den besten Weinen der Schweiz und holt sich Silber 2800 Weine waren am Grand Prix du Vin Suisse mit dabei. Zu den 39 besten gehört der Dietiker Stadtwein. LiZ 05.11.2021, 00.02 Uhr

Der Dietiker Stadtwein ist einer von 39 Symbolbild: Mojan Salehipour (2017)

Der weisse Dietiker Stadtwein hat am Grand Prix du Vin Suisse 2021 die Silbermedaille erhalten. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, habe der Wein mit seinem Geschmack und Geruch überzeugt und 87,6 Punkte erreicht. Er gehört damit zu den 39 gekürten Weinen. Am Wettbewerb waren über 2800 Weine vertreten.

Robin Haug vom Weingut Haug in Weiningen stellt aus den Kerner-Trauben den Weisswein für die Stadt Dietikon her.

Chris Iseli

Die Auszeichnung ist nicht zuletzt Robin Haug vom Weininger Weingut Haug zu verdanken: Er stellt aus den Kerner-Trauben, die auf dem Grundstück in Weiningen gedeihen – es gehört seit 1977 der Stadt – seit 2020 den Weisswein und den Schaumwein her. «Das Resultat des Wettbewerbs zeigt, dass der Kerner – eine spezielle Sorte – ein sehr guter Wein ist», wird Winzer Robin Haug in der Mitteilung zitiert.

Zu kaufen gibt es den weissen Dietiker Stadtwein derzeit nicht – wegen des geringen Ertrags aufgrund des regnerischen Sommers 2021.