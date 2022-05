Der Verein Theater Dietikon ist aufgelöst

Dietikon «Kleinkunst ist ein Virus, das nicht so schnell auszurotten ist»: Der Verein Theater Dietikon ist Geschichte Trotz der Vereinsauflösung sollen Kultur und Theater auch weiterhin fest in Dietikon verankert sein. So übernimmt das Gleis 21 zum Beispiel die Organisation des Theatertags. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Vorstandsmitglied Sonja Laughton übergibt Präsidentin Simone Neff an der letzten Vereinsversammlung einen Blumenstrauss. zvg

Nach über 30 Jahren ist nun endgültig Schluss: Der seit 1990 aktive Verein Theater Dietikon wurde an seiner letzten Vereinsversammlung am Samstag per Ende April aufgelöst. Dies, weil sich keine neuen Vorstandsmitglieder finden liessen. Bereits vor einiger Zeit hatten fünf der sechs Vorstandsmitglieder, darunter auch Präsidentin Simone Neff, ihren Rücktritt per Ende 2021 angekündigt. Wie es danach mit dem Verein weitergehen soll, stand lange in den Sternen. Nun ist klar: Die Nachfolgesuche war erfolglos.

Das Vereinslogo des Theaters Dietikon: der Klappstuhl. zvg

«Im Sommer hat das sechste Vorstandsmitglied aus gesundheitlichen Gründen seinen Vereinsaustritt bekanntgegeben», sagt Simone Neff, die den Verein seit 2015 präsidierte, auf Anfrage. Sie habe zwar drei interessierte Personen gefunden, diese hätten die Vereinsübernahme dann aber auch nicht mehr verfolgt. «Die weitere Initiative hätte von den Interessierten ausgehen müssen», sagt sie. Weil der Rücktritt der meisten Vorstandsmitglieder schon lange klar gewesen war, hatte sie bereits mit der Auflösung des Vereins gerechnet.

«Mit der Vereinsauflösung geht nichts verloren»

«Natürlich ist die Vereinsauflösung mit etwas Wehmut verbunden», sagt Neff. Sie habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit mit dem Theater Dietikon und das treue Publikum sei nicht selbstverständlich gewesen. Trotzdem ist sie sich sicher, dass Kleinkunst auch weiterhin ein fester Bestandteil Dietikons sein wird: «Mit der Vereinsauflösung geht nichts verloren, die meisten Angebote gehen einfach in die Hände des Gleis 21 und der Stadt über», sagt sie. Und: «Kleinkunst ist ein Virus, das nicht so schnell auszurotten ist.» Auch sie selber wolle sich weiterhin für die Kultur in Dietikon einsetzen. Wie, stehe aber noch nicht fest.

Für die Dietiker Kulturbeauftragte und Mitbegründerin des Theaters Dietikon, Irene Brioschi, ist ebenfalls klar, dass es sich bei der Vereinsauflösung eher um eine Transformation als um einen Verlust handelt. Sie sagt:

«Manchmal muss etwas zu Ende gehen, damit Neues entstehen kann. Etwas künstlich am Leben zu erhalten, macht ja auch keinen Sinn.»

Weiterleben soll aber der Theatertag, der bis anhin jedes Jahr vom Theater Dietikon organisiert wurde. Zu diesem Zweck ging bei der Auflösung das gesamte Vereinsvermögen des Theaters Dietikon ans Gleis 21 über, das den Anlass in Zukunft durchführen wird.

Die Kulturbeauftragte Irene Brioschi sorgt in Zukunft weiterhin für Veranstaltungen im Dietiker Stadtkeller. Britta Gut

Der diesjährige 32. Theatertag wird am 27. August wie schon die letzten drei Jahre auf dem Areal des Gleis 21 stattfinden. Der Rahmen werde ähnlich sein wie bisher, sagt Brioschi. «Der Fokus wird auf dem Kinderprogramm liegen, es soll vor allem ein Familientag sein.» Auch sonst verspricht die Kulturbeauftragte weiterhin ein reges Programm: «Im Herbst wird es sicher wieder Veranstaltungen von Kultur Dietikon im Stadtkeller geben», sagt sie. Bis vor der Coronapandemie wurde dieser auch vom Theater Dietikon genutzt. Von Juni bis September wird er saniert. Pünktlich zu seinem 25. Jubiläum soll er am 25. September wieder offen sein.

Das Kasperlitheater Potztuusig von Monika Schmucki werde weiterhin regelmässig Veranstaltungen durchführen und auch die Theateria werde wieder aktiv sein, sagt Brioschi weiter. Ab 2024 soll mit der Zehntenscheune, die bis dann noch umfassend umgebaut wird, ein weiterer Kultur- und Veranstaltungsraum hinzu kommen.

