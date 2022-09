Ukraine-Krieg: So steigen in Dietikon die Energiekosten

Dietikon Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen: So steigen die Energiekosten der Stadt Die aktuelle Entwicklung bei den Energiepreisen trifft auch die Stadt Dietikon. Der Stadtrat rechnet mit monatlichen Mehrkosten von 40'000 bis 45'000 Franken für fossile Energieträger. Auch bei der Sozialhilfe dürften die Ausgaben deutlich ansteigen. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mehrkosten für Gas belaufen sich gemäss dem Dietiker Stadtrat auf etwa 30'000 bis 40'000 Franken. Christian Beutler / Keystone

Die Stadt Dietikon kann nicht genau beziffern, wie viel Heizöl sie bezieht, das mit Rohöl aus Russland produziert wurde. Dies unter anderem deshalb, weil die Herkunft des Heizöls und von Benzin beziehungsweise Diesel von den Lieferanten üblicherweise nicht deklariert werde, wie der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von Grünen-Gemeinderat Andreas Wolf und 13 Mitunterzeichnenden von Grünen, SP, Gamfa, GLP, FDP und EVP schreibt. «Aufgrund des geringen Ölbedarfs der städtischen Gebäude und des EU-Teilembargos für russisches Rohöl handelt es sich aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um substanzielle Mengen», heisst es weiter.

Wolf stellte dem Stadtrat in seinem Vorstoss eine Reihe von Fragen zur Auswirkung des Ukraine-Kriegs auf die Energiepreise. Er wollte unter anderem wissen, ob die Stadt fossile Energie aus Russland oder der Ukraine beziehe. Weiter interessierte ihn, welche Möglichkeiten der Stadtrat sehe, einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, die wegen der erhöhten Energiepreise vor neuen Herausforderungen stünden. Zudem fragte Wolf, um wie viel höher Dietikons Ausgaben für fossile Energieträger aktuell im Vergleich zu vor dem Krieg sind.

In grösseren Gebäuden sind Zwei-Stoff-Heizungen im Einsatz

Gemäss Antwort des Stadtrats befinden sich nur noch zehn kleinere Gebäude im Eigentum der Stadt, die mit einer Ölheizung ausgestattet sind. Bei zwei Gebäuden werde die Ölheizung 2023 ersetzt, bei weiteren drei sei der Heizungsersatz bis 2025 geplant. In einigen grösseren Gebäuden, etwa im Alters- und Gesundheitszentrum AGZ oder im Schulhaus Wolfsmatt, seien noch sogenannte Zwei-Stoff-Heizungen in Betrieb, die bei einem Engpass in der Gasversorgung auch mit Heizöl betrieben werden können. In den vergangenen Jahren sei dies jedoch kaum nötig gewesen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit dürfte sich dies im Winter 2022/2023 jedoch ändern, glaubt der Stadtrat.

Wie beim Heizöl kann auch beim Erdgas der Mix in Dietikon nicht abschliessend bestimmt werden. Da dieser in der Schweiz je nach Grenzzugangspunkt unterschiedlich sei, so der Stadtrat. Denn als Binnen- und Transitland kauften die übergeordneten Regionalgesellschaften Gas nicht im Herkunftsland ein, sondern bei Händlern in den direkten Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien. Die Stadt Dietikon bezieht das Erdgas für ihre Gebäude von der Gasversorgung Dietikon. Laut Interpellationsantwort betrug der Gasbedarf in der Stadt im Jahr 2021 insgesamt 89,6 Gigawattstunden. Davon entfielen 7,8 Gigawattstunden auf städtische Gebäude und 3 Gigawattstunden auf die Spitzenlastabdeckung der Fernwärme.

Monatliche Mehrkosten von bis zu 4000 Franken für fossilen Treibstoff

Die Möglichkeit, kurzfristig auf Alternativen auszuweichen, bezeichnet der Stadtrat als sehr beschränkt. Er weist aber auf die verschiedenen Bestrebungen auf europäischer und nationaler Ebene hin, sich vom fossilen Gas loszulösen. Auf kommunaler Ebene gebe es ebenfalls vielschichtige Bemühungen. «So wird einerseits durch den Erwerb von Biogaszertifikaten die Biogasproduktion gefördert und im Rahmen des Power-to-Gas-Projekts der Limeco dieses und die synthetische Produktion von Methangas direkt unterstützt», schreibt der Stadtrat. Zudem setze die städtische Energieplanung von diesem Frühjahr prioritär auf Fernwärme und Wärmepumpen als Alternativen zu den fossilen Energieträgern.

Die erste industrielle Power-to-Gas-Anlage der Schweiz bei der Limeco in Dietikon wurde Ende April 2022 eingeweiht. Alex Spichale

Wie von Wolf gefordert, legt der Stadtrat in seiner Antwort auch die Entwicklung der städtischen Ausgaben für die verschiedenen fossilen Energieträger vor. Demnach betrugen die monatlichen Kosten der städtischen Fahrzeugflotte für fossile Treibstoffe 2021 rund 8900 Franken. Bei den aktuellen Preisen geht der Stadtrat für 2022 mit monatlichen Kosten von 12'000 bis 13'000 Franken aus. Die Mehrkosten für Heizöl betragen laut Stadtrat 1000 bis 8500 Franken pro Monat. Sie seien abhängig davon, wie viel Heizöl in den Zwei-Stoff-Heizungen anstelle von Gas verwendet werden müsse. Die Mehrkosten für Gas belaufen sich auf rund 30'000 bis 40'000 Franken pro Monat. Auch diese seien vom Betrieb der Zwei-Stoff-Heizungen abhängig.

Energieverbrauch soll wieder auf das Niveau von vor der Pandemie

Insgesamt beziffert der Stadtrat die monatlichen Mehrkosten für fossile Energieträger auf rund 40'000 bis 45'000 Franken. Dies, «wenn die Energieverbräuche sich weiterhin auf dem Niveau des Jahres 2021 bewegen, das allerdings aufgrund des intensiven Lüftens in den öffentlichen Gebäuden höher lag als in den Vorjahren». Man bereite derzeit Massnahmen vor, um den Energieverbrauch in den städtischen Liegenschaften wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu senken. Allerdings könnten weitere starke Preiserhöhungen in diesem Jahr die Mehrkosten zusätzlich noch erhöhen.

Indirekt, so der Stadtrat weiter, führen die Preissteigerungen beim Gas auch zu höheren Strompreisen. Ab 2023 sei mit monatlichen Mehrkosten in der Höhe von mindestens 20'000 Franken gegenüber 2022 zu rechnen. Wobei: Diese Berechnung ist noch vor der Bekanntgabe der Strompreise in der Grundversorgung für das Jahr 2023 erfolgt.

Klar ist hingegen, dass «die erhöhten Energiepreise für Einwohnerinnen und Einwohner, die am oder knapp oberhalb des Existenzminimums leben, eine grosse Herausforderung darstellen und zu einem Fallanstieg in der Sozialhilfe führen können», hält der Stadtrat weiter fest. Personen, die wegen der hohen Energie- und/oder Nebenkosten unter das soziale Existenzminimum geraten, könnten sich bei der Sozialhilfe anmelden oder sich beim Intake beraten lassen. Falls Anspruch auf Sozialhilfe bestehe, würden die Mietkosten sowie auch die Mietnebenkosten übernommen.

2020 wurden 779 Privathaushalte mit Sozialhilfe unterstützt

Wie stark die Nebenkosten bei den von Sozialhilfe unterstützten Einwohnerinnen und Einwohnern steigen werden, sei von verschiedenen Faktoren abhängig, was eine exakte Berechnung der Mehrkosten unmöglich mache, so der Stadtrat. Er verweist auf die Empfehlung des Hauseigentümerverbandes, der den Vermietern rät, die Akontozahlungen für 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnungen um 35 bis 50 Franken pro Monat zu erhöhen, jene für 3- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen um 50 bis 70 Franken und diejenigen für 4,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen um 60 bis 80 Franken. Demnach müsse ausgehend vom Durchschnittswert dieser Empfehlungen mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Heizkosten von 690 Franken pro Jahr gerechnet werden. 2020 hat die Stadt gemäss Stadtrat 779 Privathaushalte mit Sozialhilfe unterstützt. Bei gleichbleibender Fallzahl im Rahmen der Sozialhilfe würde dies folglich zu Mehrausgaben von brutto 537'510 Franken führen, rechnet der Stadtrat vor.

Energiestrategie: «Forcierung findet bereits statt» In seiner Antwort auf die Interpellation von Andreas Wolf geht der Dietiker Stadtrat auch auf seine Energiestrategie vom März 2021 ein. Sie sieht vor, dass die Stadtverwaltung bis 2030 weitestgehend ohne fossile Energien auskommt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen zeigt sich der Stadtrat überzeugt, dass die Energie- und Klimastrategie 2050 nach wie vor eine geeignete Grundlage für die kommunale Energiepolitik bilde. Wegen der Dringlichkeit finde bereits eine gewisse Forcierung statt, insbesondere bezüglich des Heizungsersatzes in den Altbauten und des Ausbaus der erneuerbaren Energien, schreibt der Stadtrat. Eine zusätzliche Beschleunigung der Umsetzung sei allerdings nicht ohne weiteres möglich, «weil aktuell vermehrt Lieferschwierigkeiten bei Bauteilen und Gebäudetechnik-Anlagen auftreten, der Heizungsersatz bei den städtischen Gebäuden teilweise an langfristig geplante Sanierungsmassnahmen am Gebäude oder an Fernwärme-Projekte gekoppelt ist und die personellen wie auch finanziellen Ressourcen für die Planung und Realisierung der energetischen Massnahmen einigermassen gleichmässig über die kommenden Jahre verteilt werden müssen». Mit den bereits geplanten und angedachten Gebäudesanierungen und Heizungsersatz-Projekten werde der Gasverbrauch der städtischen Liegenschaften bereits bis Ende 2023 um gut einen Drittel und bis Ende 2025 um knapp zwei Drittel gesenkt. Die grösseren Ölheizungen würden voraussichtlich bis 2025 durch Heizsysteme mit erneuerbaren Energien oder Fernwärme ersetzt. (zim)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen