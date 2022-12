Dietikon Der Stadtrat will mehr intelligente Heizungssteuerungen einsetzen Die Stadt Dietikon will Energie sparen. Dafür soll in Zukunft auch der Einsatz von Heizungssteuerungen ausgeweitet werden, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

In öffentlichen Gebäuden wird während der Winterzeit die Temperatur der Heizungen reduziert, um Energie zu sparen. Imago / Christian Ohde

Das Dietiker Gemeinderatsmitglied Peter Metzinger (FDP) wünscht sich, dass die Stadt Dietikon mehr nachhaltige Heizungssteuerungen einsetzt, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Er hatte darum im Sommer eine kleine Anfrage zu diesem Thema eingereicht.

Konkret wollte Metzinger wissen, ob der Stadtrat plant, in Zukunft mehr solche smarten Heizungssteuerungen einzusetzen oder ob er andere Wege zum Energiesparen in Betracht zieht. Dies nicht zuletzt wegen des Gas- und Strommangels.

Der Dietiker FDP-Gemeinderat Peter Metzinger. zvg

Nicht alle smarten Steuerungen überzeugen den Stadtrat

Der Stadtrat hat nun geantwortet. Tatsächlich will er weiterhin smarte, automatisierte Heizungen nutzen – und zwar noch mehr als jetzt. Aktuell laufen laut Stadtrat mehrere Versuchsprojekte, um unterschiedliche Anbieter und Systeme zu prüfen. Offensichtlich lohnen sich nicht alle. Manche bringen nicht die Einsparungen, die sich der Stadtrat erhofft. «Auch betrieblich haben sich nicht alle Produkte gleichermassen bewährt», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf Metzingers Vorstoss.

Sind die Versuchsprojekte abgeschlossen, entscheiden die Hochbauabteilung und die betroffenen Gebäudenutzer zusammen, welche Systeme eingesetzt werden sollen und sich allenfalls auch für weitere Gebäude eignen. «Der Stadtrat plant somit, den Einsatz von automatisierten, intelligenten Heizungssteuerungen auszuweiten», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort.

Ganz allgemein soll die Gebäudeautomation zukünftig eine wichtigere Rolle spielen, um die Energieeffizienz der städtischen Gebäude zu verbessern. Die Hochbauabteilung hat dafür extra ein Gebäudeautomations- und Energiemonitoring-Konzept erarbeiten lassen, wie der Stadtrat in seiner Antwort schreibt. Dieses Konzept gibt die Standards für den Einsatz der Gebäudeautomation in städtischen Gebäuden vor. Voraussichtlich Ende 2022 soll das Konzept genehmigt werden.

Erst kürzlich hat der Stadtrat neue Richtlinien für das nachhaltige Bauen bei Gestaltungsplänen und städtischen Bauprojekten in Kraft gesetzt. Diese Richtlinien sehen mehr Energieeffizienz beim Bau und dem Betrieb von grossen öffentlichen Gebäuden vor. Der Betrieb soll zudem jeweils regelmässig optimiert werden.

Effiziente Nachhaltigkeit setzt sich mehr und mehr durch

Auch in der Gemeindeordnung – sozusagen die Verfassung der Stadt Dietikon – ist festgehalten, dass sich die Stadt für Energieeffizienz einsetzt. Aufgrund der drohenden Energiemangellage setzt die Stadt denn auch verschiedene Energiesparmassnahmen um. So hat sie beispielsweise die Temperaturen und Beleuchtungen in öffentlichen Gebäuden reduziert.

In Zukunft sollen auch automatisierte Heizungssteuerungen den Energieverbrauch senken. «Ich bin erfreut, dass Dietikon auch im Bereich Energiesparen auf innovative und smarte Lösungen setzen will. Die Stadt könnte das allerdings offensiver kommunizieren», schreibt Gemeinderat Peter Metzinger in einer Stellungnahme zur Stadtratsantwort. Dietikon habe schliesslich nichts zu verbergen, sondern könne anderen Gemeinden und Städten als Vorbild dienen.

