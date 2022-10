Dietiker Stadtrat will Niderfeld-Initiative für ungültig erklären

Dietikon Der Stadtrat will die Initiative für Landwirtschaft auf dem Niderfeld für ungültig erklären lassen Die kommunale Volksinitiative von Bernhard Schmidt widerspreche übergeordnetem Recht und sei nicht umsetzbar, argumentiert der Dietiker Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat. Schmidt ist vom Stadtrat enttäuscht und sammelt derweil Unterschriften für eine weitere Initiative, um die geplante Bebauung des Niderfelds zu stoppen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Entlang der Limmattalbahnstrecke soll frühestens ab 2028 an der Grenze zu Spreitenbach ein neues Stadtquartier entstehen. Florian Schmitz

«Die Volksinitiative ist mit übergeordnetem Recht nicht vereinbar» und deshalb «vollständig für ungültig zu erklären». Zu diesem Fazit kommt der Dietiker Stadtrat in seinem fünfseitigen Antrag an den Gemeinderat mit vielen detaillierten Ausführungen und unzähligen Verweisen auf verschiedene Gesetzesartikel. Konkret geht es um die kommunale Initiative «Ja zu einer regionalen Landwirtschaft» des Dietiker Wachstumskritikers Bernhard Schmidt (parteilos), die 521 für gültig erklärte Unterschriften erntete.

Sie fordert, dass die Stadt ihr Land im Entwicklungsgebiet Niderfeld bis mindestens 2040 der Landwirtschaft zur Verfügung stellt. Eine Ausnahme ist für das vor Ort geplante Schulhaus vorgesehen. Ein möglicher Verkauf von städtischem Land soll zudem bis 2040 dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. So will Schmidt die hiesige Landwirtschaft fördern und im Niderfeld den frühestens ab 2028 geplanten Bau eines neuen Stadtquartiers mit 3000 Einwohnern und 4000 Arbeitsplätzen verhindern.

Für den Stadtrat ist allerdings klar, dass die zentralen Anliegen von Schmidt gar nicht umsetzbar sind. Eine zustande gekommene Volksinitiative dürfe nicht gegen übergeordnetes Recht verstossen und nicht offensichtlich undurchführbar sein, führt er im Antrag aus. Dass die Stadt, der verteilt auf kleine Parzellen etwa ein Viertel des Niderfelds gehört, ihr Land für Landwirtschaft zur Verfügung stellen soll, widerspreche allen Richtplanungen auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene.

Als eines der letzten grossen, zusammenhängenden Entwicklungsgebiete im Limmattal ist das Niderfeld gemäss kantonalem Richtplan ein «Zentrumsgebiet von kantonaler Bedeutung». Laut Stadtrat gibt der Kanton damit vor, dass das Gebiet mit einer hohen Dichte bebaut und auf den öffentlichen Verkehr auszurichten sei. Die regionale und kommunale Richtplanung sind auf diese übergeordneten Vorgaben ausgerichtet.

Planerische Vorgaben des Kantons sind verbindlich

Um das Ziel der Initiative zu erfüllen, müsste die Stadt ihre Grundstücke im Niderfeld auszonen und bis 2040 der Landwirtschaftszone zuweisen, schreibt der Stadtrat. Das stehe aber in offensichtlichem Widerspruch mit den verbindlichen planerischen Vorgaben des Kantons. Deshalb sei es nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig, die Bau- und Zonenordnung entsprechend zu ändern. «Auch bei günstiger Auslegung lässt sich das Anliegen der Initiative nicht anders umsetzen als in klarer Verletzung des übergeordneten Rechts», schreibt der Stadtrat.

Um die Forderung der Initiative zu erfüllen, dass jeder städtische Landverkauf zu einem obligatorischen Referendum führen würde, müsste laut Stadtrat die Gemeindeordnung geändert werden. Dies wäre zwar möglich, aber weil der Kern der Initiative nicht umsetzbar sei und das obligatorische Referendum auf diesem aufbaue, sieht der Stadtrat davon ab, nur den Referendumsteil der Initiative für gültig zu erklären.

Neben der rechtlichen prüfte der Stadtrat auch die tatsächliche Durchführbarkeit der Initiative. Zwar seien die Planungsarbeiten im Niderfeld weit fortgeschritten und eine Umkehr des gesamten Prozesses mache keinen Sinn und führe zu einem jahrelangen Planungs- und Umsetzungsstillstand, schreibt der Stadtrat.

«Dies reicht aber nicht aus, um die Initiative im Rahmen der Gültigkeitsprüfung als offensichtlich faktisch undurchführbar und damit aus tatsächlichen Gründen für ungültig zu erklären.»

Will heissen: Die Initiative wird nur aus rechtlichen Gründen für ungültig erklärt, konkret weil sie dem übergeordneten Recht widerspricht.

Der Stadtrat verstecke sich hinter Paragrafen, kritisiert der Initiant

Für Initiant Bernhard Schmidt ist die Argumentation des Stadtrats nur eine Ausrede. «Man sieht, dass der Stadtrat sich Mühe gegeben hat, mein Anliegen abzuschmettern.» Es sei ein Armutszeugnis, dass er sich hinter Paragrafen verstecke und gar nicht interessiert daran sei, auf den Willen und die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen.

«Das ist eine Ohrfeige für die Bevölkerung. So macht der Stadtrat sich zum Handlanger der Wirtschaft und des Kapitalismus.»

Dass der Stadtrat sich bei der Ungültigkeitserklärung auf kantonale Gesetze beruft, ist für Schmidt eine Ausrede und Augenwischerei. «Der Klimawandel löst Hungersnöte in Afrika aus und lässt Inseln untergehen», sagt er. Zu sagen, man könne da eh nichts machen und die Probleme seien nur global zu lösen, sei reine Verantwortungsabschiebung. «Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen und dürfen nicht auf Kosten anderer leben und unsere Zukunft aufs Spiel setzen.» Sonst klebe Blut an unseren Händen. Er sei enttäuscht, dass der Stadtrat nicht genügend an die Zukunft denke und den Ressourcen-Raubbau des kapitalistischen Systems unterstütze.

In einer seiner nächsten Sitzungen wird der Gemeinderat über die Gültigkeit der Initiative befinden. Schmidt hat derweil bereits eine weitere Initiative zum Niderfeld lanciert, um die Einzonung des Gebiets mit Beschluss vom 8. Juni 2008 rückgängig zu machen und die alte kommunale Bau- und Zonenordnung wieder in Kraft zu setzen. «Ich werde versuchen, noch mehr Unterschriften zusammenzubringen, damit der Stadtrat endlich einsieht, dass die Bevölkerung kein Wachstum mehr will.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen